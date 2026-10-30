Cinema

Weekend al cinema: arrivano i migliori film di Halloween

di Giuliano Spina

30 Ottobre 2026

Il weekend di Halloween propone film a tema, come ogni anno, nelle tre “cittadelle” cinematografiche del Catanese. Alcune novità lasceranno sicuramente a bocca aperta i più appassionati.

Ecco la programmazione nei tre maggiori cinema di Catania e provincia per i giorni che vanno da oggi venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre 2026.

Cinestar I Portali

Bts – World Tour Arirang Live Viewing: sabato

Oceania: sabato, domenica

L’Isola dei Ricordi: sabato, domenica

Heart of the Beast: venerdì, sabato, domenica

Street Fighter: venerdì, sabato, domenica

L’Estranea: venerdì, sabato, domenica

Mammina: venerdì, sabato, domenica

Se ami qualcuno dillo: venerdì, sabato, domenica

Shaun Vita da Pecora: sabato, domenica

It Ends: venerdì, sabato, domenica

Taddeo L’Esploratore e la Lampada Magica: sabato, domenica

Wildwood: sabato, domenica

Ragione e Sentimento: venerdì, sabato, domenica

Clayface: venerdì, sabato, domenica

Dracula di Bram Stoker Riedizione: venerdì, sabato, domenica

Dio Ride: venerdì, sabato, domenica

Un tranquillo funerale di famiglia: venerdì, sabato, domenica

Fast and Furios: venerdì, sabato, domenica

Ice Cream Man: venerdì, sabato, domenica

Il Gatto col Cappello Anteprima: sabato, domenica

Je so’ pazzo: venerdì, sabato, domenica

Uci Cinema

Clayface: venerdì, sabato, domenica

Ice Cream Man: venerdì, sabato, domenica

Bts – World Tour Arirang Live Viewing: sabato

Dracula di Bram Stoker Riedizione: sabato, domenica

Fast and Furios: venerdì, sabato, domenica

Il Gatto col Cappello Anteprima: sabato, domenica

Il gruffalò e la strega Rossella: domenica

It Ends: venerdì, sabato, domenica

Je so’ pazzo: sabato, domenica

Mammina: sabato

Shaun Vita da Pecora: sabato, domenica

Un tranquillo funerale di famiglia: venerdì, sabato, domenica

Wildwood: sabato, domenica

The Space Belpasso

Un tranquillo funerale di famiglia: venerdì, sabato, domenica

Shaun Vita da Pecora: sabato, domenica

Dio Ride: venerdì, sabato, domenica

Ice Cream Man: venerdì, sabato, domenica

It Ends: venerdì, sabato, domenica

Clayface: venerdì, sabato, domenica

Fast and Furios: venerdì, sabato, domenica

Je so’ pazzo: venerdì, sabato, domenica

Il Gatto col Cappello Anteprima: sabato, domenica

Ragione e Sentimento: venerdì, sabato, domenica

Wildwood: sabato, domenica

Taddeo L’Esploratore e la Lampada Magica: sabato, domenica

Ozzy e Black Sabbath Back to the Beginning: sabato

Dracula di Brma Stoker Riedizione: venerdì, sabato, domenica

Frankie e le Creature Dimenticate: domenica

Bts World Arirang Live Viewing: sabato

Heart of the Beast: sabato, domenica

Hybe Cheering Party: sabato

Klara e il Sole: sabato, domenica

L’Estranea: venerdì, sabato, domenica

Mammina: venerdì, sabato, domenica

Norimberga: domenica

Street Fighter: sabato, domenica

Whalefall Nella Balena: sabato, domenica

Coco: domenica

belpassocataniacinema cataniacinestar i portaliClayfaceDracula di Bram Stokerfilm HalloweenFilm horrorHalloween 2026Ice Cream Manprogrammazione cinemaThe Space CinemaUCI Cinemas

Giuliano Spina