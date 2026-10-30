Weekend al cinema: arrivano i migliori film di Halloween

Il weekend di Halloween propone film a tema, come ogni anno, nelle tre “cittadelle” cinematografiche del Catanese. Alcune novità lasceranno sicuramente a bocca aperta i più appassionati.
Ecco la programmazione nei tre maggiori cinema di Catania e provincia per i giorni che vanno da oggi venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre 2026.
Cinestar I Portali
Bts – World Tour Arirang Live Viewing: sabato
Oceania: sabato, domenica
L’Isola dei Ricordi: sabato, domenica
Heart of the Beast: venerdì, sabato, domenica
Street Fighter: venerdì, sabato, domenica
L’Estranea: venerdì, sabato, domenica
Mammina: venerdì, sabato, domenica
Se ami qualcuno dillo: venerdì, sabato, domenica
Shaun Vita da Pecora: sabato, domenica
It Ends: venerdì, sabato, domenica
Taddeo L’Esploratore e la Lampada Magica: sabato, domenica
Wildwood: sabato, domenica
Ragione e Sentimento: venerdì, sabato, domenica
Clayface: venerdì, sabato, domenica
Dracula di Bram Stoker Riedizione: venerdì, sabato, domenica
Dio Ride: venerdì, sabato, domenica
Un tranquillo funerale di famiglia: venerdì, sabato, domenica
Fast and Furios: venerdì, sabato, domenica
Ice Cream Man: venerdì, sabato, domenica
Il Gatto col Cappello Anteprima: sabato, domenica
Je so’ pazzo: venerdì, sabato, domenica
Uci Cinema
Clayface: venerdì, sabato, domenica
Ice Cream Man: venerdì, sabato, domenica
Bts – World Tour Arirang Live Viewing: sabato
Dracula di Bram Stoker Riedizione: sabato, domenica
Fast and Furios: venerdì, sabato, domenica
Il Gatto col Cappello Anteprima: sabato, domenica
Il gruffalò e la strega Rossella: domenica
It Ends: venerdì, sabato, domenica
Je so’ pazzo: sabato, domenica
Mammina: sabato
Shaun Vita da Pecora: sabato, domenica
Un tranquillo funerale di famiglia: venerdì, sabato, domenica
Wildwood: sabato, domenica
The Space Belpasso
Un tranquillo funerale di famiglia: venerdì, sabato, domenica
Shaun Vita da Pecora: sabato, domenica
Dio Ride: venerdì, sabato, domenica
Ice Cream Man: venerdì, sabato, domenica
It Ends: venerdì, sabato, domenica
Clayface: venerdì, sabato, domenica
Fast and Furios: venerdì, sabato, domenica
Je so’ pazzo: venerdì, sabato, domenica
Il Gatto col Cappello Anteprima: sabato, domenica
Ragione e Sentimento: venerdì, sabato, domenica
Wildwood: sabato, domenica
Taddeo L’Esploratore e la Lampada Magica: sabato, domenica
Ozzy e Black Sabbath Back to the Beginning: sabato
Dracula di Brma Stoker Riedizione: venerdì, sabato, domenica
Frankie e le Creature Dimenticate: domenica
Bts World Arirang Live Viewing: sabato
Heart of the Beast: sabato, domenica
Hybe Cheering Party: sabato
Klara e il Sole: sabato, domenica
L’Estranea: venerdì, sabato, domenica
Mammina: venerdì, sabato, domenica
Norimberga: domenica
Street Fighter: sabato, domenica
Whalefall Nella Balena: sabato, domenica
Coco: domenica