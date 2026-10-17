Cinema

Weekend al cinema: ecco Je so’ Pazzo

di Giuliano Spina

17 Ottobre 2026

Dopo lo scorso weekend anche in quello tra oggi e domani le tre “cittadelle” cinematografiche del Catanese propongono i film del momento assieme ovviamente a qualche novità.

Ecco la programmazione delle maggiori sale cinematografiche di Catania e provincia tra oggi sabato 17 ottobre e domani domenica 18 ottobre 2026.

Cinestar I Portali

Oceania: domenica

Avengers: Endgame Extra: domenica

L’Isola dei Ricordi: domenica

Heart of the Beast: domenica

Digger: sabato, domenica

Verity: sabato, domenica

The Social: domenica

Street Fighter: sabato, domenica

L’Estranea: domenica

L’Albero di Molto Lontano: domenica

Mammina: sabato, domenica

Se ami qualcuno dillo: sabato, domenica

Zustissia: domenica

Whalefall: Nella Balena: sabato, domenica

Frankie e le Creature Dimenticate: domenica

Je So Pazzo: sabato, domenica

Primetime: sabato, domenica

Uci Cinema

Street Fighter: sabato, domenica

Whalefall: Nella Balena: sabato, domenica

Je So Pazzo: sabato, domenica

Primetime: domenica

Mammina: sabato, domenica

Insidious: Fuori dall’Altrove: sabato.

Carlo Acutis – Il giovane santo: domenica

Frankie e le Creature Dimenticate: domenica

Jumbo – La voce di Don: domenica

L’Estranea: domenica

L’Isola dei Ricordi: domenica

Oceania: domenica

The Space Belpasso

Mammina: sabato, domenica

Whalefall: Nella Balena: sabato, domenica

Je so’ pazzo: sabato, domenica

Heart of the Beast: sabato, domenica

Primetime: domenica

Street Fighter: sabato, domenica

L’Estranea: sabato, domenica

Verity: sabato, domenica

Zustissia: domenica

Frankie e le Creature Dimenticate: domenica

Se ami qualcuno dillo: domenica

Jumbo – La voce di Don: domenica

L’Isola dei Ricordi: domenica

L’Albero di Molto Lontano: domenica

L’Ultima Missione: domenica

Super Mario Galaxy: domenica

Carlo Acutis – Il Giovane Santo: domenica

Fatherland: sabato, domenica

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Giuliano Spina