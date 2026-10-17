Weekend al cinema: ecco Je so’ Pazzo

Dopo lo scorso weekend anche in quello tra oggi e domani le tre “cittadelle” cinematografiche del Catanese propongono i film del momento assieme ovviamente a qualche novità.
Ecco la programmazione delle maggiori sale cinematografiche di Catania e provincia tra oggi sabato 17 ottobre e domani domenica 18 ottobre 2026.
Cinestar I Portali
Oceania: domenica
Avengers: Endgame Extra: domenica
L’Isola dei Ricordi: domenica
Heart of the Beast: domenica
Digger: sabato, domenica
Verity: sabato, domenica
The Social: domenica
Street Fighter: sabato, domenica
L’Estranea: domenica
L’Albero di Molto Lontano: domenica
Mammina: sabato, domenica
Se ami qualcuno dillo: sabato, domenica
Zustissia: domenica
Whalefall: Nella Balena: sabato, domenica
Frankie e le Creature Dimenticate: domenica
Je So Pazzo: sabato, domenica
Primetime: sabato, domenica
Uci Cinema
Street Fighter: sabato, domenica
Whalefall: Nella Balena: sabato, domenica
Je So Pazzo: sabato, domenica
Primetime: domenica
Mammina: sabato, domenica
Insidious: Fuori dall’Altrove: sabato.
Carlo Acutis – Il giovane santo: domenica
Frankie e le Creature Dimenticate: domenica
Jumbo – La voce di Don: domenica
L’Estranea: domenica
L’Isola dei Ricordi: domenica
Oceania: domenica
The Space Belpasso
Mammina: sabato, domenica
Whalefall: Nella Balena: sabato, domenica
Je so’ pazzo: sabato, domenica
Heart of the Beast: sabato, domenica
Primetime: domenica
Street Fighter: sabato, domenica
L’Estranea: sabato, domenica
Verity: sabato, domenica
Zustissia: domenica
Frankie e le Creature Dimenticate: domenica
Se ami qualcuno dillo: domenica
Jumbo – La voce di Don: domenica
L’Isola dei Ricordi: domenica
L’Albero di Molto Lontano: domenica
L’Ultima Missione: domenica
Super Mario Galaxy: domenica
Carlo Acutis – Il Giovane Santo: domenica
Fatherland: sabato, domenica