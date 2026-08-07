Cinema

Weekend al cinema: arrivano Hokum e Greta e le favole vere

di Giuliano Spina

7 Agosto 2026

Si arriva al secondo weekend di agosto e le tre “cittadelle” cinematografiche di Catania e provincia propongono i film del momento assieme ovviamente a qualche novità.

Ecco la programmazione delle tre maggiori sale di cinema di Catania e provincia per i giorni che vanno da oggi venerdì 7 agosto a domenica 9 agosto 2026.

Cinestar I Portali

Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica

Minions & Monsters: venerdì, sabato, domenica

Odissea: venerdì, sabato, domenica

Spider-Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica

3d-Spider-Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica

Hokum: venerdì, sabato, domenica

Greta e le favole vere: venerdì, sabato, domenica

Uci Cinema

Spider-Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica

Odissea: venerdì, sabato, domenica

Minions & Monsters: sabato, domenica

Hokum: venerdì, sabato, domenica

Greta e le favole vere: sabato, domenica

The Space Belpasso

Spider-Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica

Odissea: venerdì, sabato, domenica

Hokum: venerdì, sabato, domenica

Deep Water – Incubo dagli abissi: venerdì, sabato, domenica

Toy Story 5: sabato, domenica

Minions & Monsters: sabato, domenica

Greta e le favole vere: sabato, domenica

Rufus – Il draghetto marino che non sapeva nuotare: domenica

Jurassic World – La Rinascita: domenica

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Giuliano Spina