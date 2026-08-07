Weekend al cinema: arrivano Hokum e Greta e le favole vere

Si arriva al secondo weekend di agosto e le tre “cittadelle” cinematografiche di Catania e provincia propongono i film del momento assieme ovviamente a qualche novità.
Ecco la programmazione delle tre maggiori sale di cinema di Catania e provincia per i giorni che vanno da oggi venerdì 7 agosto a domenica 9 agosto 2026.
Cinestar I Portali
Toy Story 5: venerdì, sabato, domenica
Minions & Monsters: venerdì, sabato, domenica
Odissea: venerdì, sabato, domenica
Spider-Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica
3d-Spider-Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica
Hokum: venerdì, sabato, domenica
Greta e le favole vere: venerdì, sabato, domenica
Uci Cinema
Spider-Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica
Odissea: venerdì, sabato, domenica
Minions & Monsters: sabato, domenica
Hokum: venerdì, sabato, domenica
Greta e le favole vere: sabato, domenica
The Space Belpasso
Spider-Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica
Odissea: venerdì, sabato, domenica
Hokum: venerdì, sabato, domenica
Deep Water – Incubo dagli abissi: venerdì, sabato, domenica
Toy Story 5: sabato, domenica
Minions & Monsters: sabato, domenica
Greta e le favole vere: sabato, domenica
Rufus – Il draghetto marino che non sapeva nuotare: domenica
Jurassic World – La Rinascita: domenica