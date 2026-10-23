Weekend al cinema: arriva Klara e il Sole

Dopo lo scorso weekend anche in quello appena iniziato nelle tre “cittadelle” cinematografiche del Catanese andranno in scena i film del momento assieme ovviamente a qualche novità.
Ecco la programmazione nelle tre maggiori sale di cinema di Catania e provincia per i giorni che vanno da oggi venerdì 23 ottobre a domenica 25 ottobre 2026.
Cinestar I Portali
Bts – World Tour Arirang Live Wiewing: domenica
Oceania: sabato, domenica
L’Isola dei Ricordi: sabato, domenica
Heart of the Beast: sabato, domenica
Verity: venerdì, sabato, domenica
Street Fighter: venerdì, sabato, domenica
L’Estranea: sabato, domenica
Mammina: venerdì, sabato, domenica
Se ami qualcuno dillo: sabato, domenica
Zustissia: sabato, domenica
Whalefall: Nella Balena: venerdì, sabato, domenica
Frankie e le Creature Dimenticate: sabato
Je So’ Pazzo: venerdì, sabato, domenica
Primetime: venerdì, sabato, domenica
Klara e il Sole: venerdì, sabato, domenica
Taddeo e l’Esploratore Magico: sabato, domenica
Wildwood: sabato, domenica
L’Assurda Storia della Gialappa’s Band: sabato, domenica
Ragione e Sentimento: venerdì, sabato, domenica
Clayface: venerdì, sabato, domenica
Uci Cinema
Clayface: venerdì, sabato, domenica
Bts – World Tour Arirang Live Wiewing: domenica
Mammina: venerdì, sabato, domenica
Wildwood: sabato, domenica
L’Assurda Storia della Gialappa’s Band: venerdì, sabato, domenica
L’Estranea: sabato, domenica
Oceania 2: domenica
Je So’ Pazzo: sabato, domenica
Resident Evil: sabato
Street Fighter: sabato, domenica
Taddeo e l’Esploratore Magico: sabato, domenica
Whalefall: Nella Balena: sabato, domenica
The Space Belpasso
Je So’ Pazzo: venerdì, sabato, domenica
L’Assurda Storia della Gialappa’s Band: venerdì, sabato, domenica
Clayface: venerdì, domenica
Wildwood: sabato, domenica
Mammina: sabato, domenica
Ragione e Sentimento: sabato, domenica
L’Estranea: sabato, domenica
Klara e il Sole: sabato, domenica
Taddeo – L’Esploratore e la Lampada Magica: sabato, domenica
Bts World Arirang Live: domenica
Primetime: sabato, domenica
Street Fighter: sabato, domenica
Whalefall: Nella Balena: sabato, domenica
Hybe Chhering Party: domenica
Enhypen World Tour Blood Saga: domenica
Txt World Tou Act: sabato
Heart of the Beast: sabato, domenica
Frankie e le Creature Dimenticate: domenica
Jumbo – La Voce di Don: domenica
Michael: domenica
Se ami qualcuno dillo: sabato, domenica
Verity: sabato, domenica
Carlo Acutis – Il Giovane Santo: sabato, domenica
Fatherland: sabato, domenica