Cinema

Weekend al cinema: arriva Klara e il Sole

di Giuliano Spina

23 Ottobre 2026

Dopo lo scorso weekend anche in quello appena iniziato nelle tre “cittadelle” cinematografiche del Catanese andranno in scena i film del momento assieme ovviamente a qualche novità.

Ecco la programmazione nelle tre maggiori sale di cinema di Catania e provincia per i giorni che vanno da oggi venerdì 23 ottobre a domenica 25 ottobre 2026.

Cinestar I Portali

Bts – World Tour Arirang Live Wiewing: domenica

Oceania: sabato, domenica

L’Isola dei Ricordi: sabato, domenica

Heart of the Beast: sabato, domenica

Verity: venerdì, sabato, domenica

Street Fighter: venerdì, sabato, domenica

L’Estranea: sabato, domenica

Mammina: venerdì, sabato, domenica

Se ami qualcuno dillo: sabato, domenica

Zustissia: sabato, domenica

Whalefall: Nella Balena: venerdì, sabato, domenica

Frankie e le Creature Dimenticate: sabato

Je So’ Pazzo: venerdì, sabato, domenica

Primetime: venerdì, sabato, domenica

Klara e il Sole: venerdì, sabato, domenica

Taddeo e l’Esploratore Magico: sabato, domenica

Wildwood: sabato, domenica

L’Assurda Storia della Gialappa’s Band: sabato, domenica

Ragione e Sentimento: venerdì, sabato, domenica

Clayface: venerdì, sabato, domenica

Uci Cinema

Clayface: venerdì, sabato, domenica

Bts – World Tour Arirang Live Wiewing: domenica

Mammina: venerdì, sabato, domenica

Wildwood: sabato, domenica

L’Assurda Storia della Gialappa’s Band: venerdì, sabato, domenica

L’Estranea: sabato, domenica

Oceania 2: domenica

Je So’ Pazzo: sabato, domenica

Resident Evil: sabato

Street Fighter: sabato, domenica

Taddeo e l’Esploratore Magico: sabato, domenica

Whalefall: Nella Balena: sabato, domenica

The Space Belpasso

Je So’ Pazzo: venerdì, sabato, domenica

L’Assurda Storia della Gialappa’s Band: venerdì, sabato, domenica

Clayface: venerdì, domenica

Wildwood: sabato, domenica

Mammina: sabato, domenica

Ragione e Sentimento: sabato, domenica

L’Estranea: sabato, domenica

Klara e il Sole: sabato, domenica

Taddeo – L’Esploratore e la Lampada Magica: sabato, domenica

Bts World Arirang Live: domenica

Primetime: sabato, domenica

Street Fighter: sabato, domenica

Whalefall: Nella Balena: sabato, domenica

Hybe Chhering Party: domenica

Enhypen World Tour Blood Saga: domenica

Txt World Tou Act: sabato

Heart of the Beast: sabato, domenica

Frankie e le Creature Dimenticate: domenica

Jumbo – La Voce di Don: domenica

Michael: domenica

Se ami qualcuno dillo: sabato, domenica

Verity: sabato, domenica

Carlo Acutis – Il Giovane Santo: sabato, domenica

Fatherland: sabato, domenica

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Giuliano Spina