Cinema

Ferragosto al cinema: ecco Sacrifice e La fine di Oak Street

di Giuliano Spina

14 Agosto 2026

E’ ferragosto, ma anche in questo weekend le tre “cittadelle cinematografiche” di Catania e provincia propongono i film del momento anche questa volta con l’aggiunta di qualche novità.

Ecco la programmazione delle tre maggiori sale di cinema di Catania e provincia da oggi venerdì 14 agosto a domenica 16 agosto.

Cinestar I Portali

Toy Story 5: venerdì, domenica

Minions & Monsters: venerdì, domenica

Odissea: venerdì, sabato, domenica

Spider Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica

Hokum: sabato, domenica

La Fine di Oak Street: venerdì, sabato, domenica

Robin Hood – Il Prezzo del Sangue: venerdì, sabato, domenica

Sacrifice: venerdì, sabato, domenica

Uci Cinema

Spider Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica

La Fine di Oak Street: venerdì, sabato, domenica

Odissea: venerdì, sabato, domenica

Robin Hood – Il Prezzo del Sangue: venerdì, sabato, domenica

Hokum: venerdì, sabato, domenica

Minions & Monsters: sabato, domenica

Nimrods C.A.: sabato, domenica

Terrifier 3: sabato

The Space Belpasso

Spider Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica

Odissea: venerdì, sabato, domenica

La Fine di Oak Street: venerdì, sabato, domenica

Robin Hood – Il Prezzo del Sangue: venerdì, sabato, domenica

Hokum: venerdì, sabato, domenica

Minions & Monsters: sabato, domenica

Nimrods C.A.: venerdì, sabato, domenica

Sacrifice: venerdì, sabato, domenica

Toy Story 5: sabato, domenica

Arco – Un’amicizia per salvare il futuro: domenica

Il ragazzo e l’airone: domenica

Katseye: Wild Hearts: sabato

2026 Cortis Tour: venerdì

cataniacinemacinestar i portalieventi cataniaferragostoFerragosto 2026film al cinemaHokumLa Fine di Oak StreetMinions & MonstersOdisseaprogrammazione cinemaRobin Hood Il Prezzo del SangueSacrificeSpider-Man Brand New Daythe space belpassotoy story 5uci cinema catania

Giuliano Spina