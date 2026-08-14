Ferragosto al cinema: ecco Sacrifice e La fine di Oak Street

E’ ferragosto, ma anche in questo weekend le tre “cittadelle cinematografiche” di Catania e provincia propongono i film del momento anche questa volta con l’aggiunta di qualche novità.
Ecco la programmazione delle tre maggiori sale di cinema di Catania e provincia da oggi venerdì 14 agosto a domenica 16 agosto.
Cinestar I Portali
Toy Story 5: venerdì, domenica
Minions & Monsters: venerdì, domenica
Odissea: venerdì, sabato, domenica
Spider Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica
Hokum: sabato, domenica
La Fine di Oak Street: venerdì, sabato, domenica
Robin Hood – Il Prezzo del Sangue: venerdì, sabato, domenica
Sacrifice: venerdì, sabato, domenica
Uci Cinema
Spider Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica
La Fine di Oak Street: venerdì, sabato, domenica
Odissea: venerdì, sabato, domenica
Robin Hood – Il Prezzo del Sangue: venerdì, sabato, domenica
Hokum: venerdì, sabato, domenica
Minions & Monsters: sabato, domenica
Nimrods C.A.: sabato, domenica
Terrifier 3: sabato
The Space Belpasso
Spider Man: Brand New Day: venerdì, sabato, domenica
Odissea: venerdì, sabato, domenica
La Fine di Oak Street: venerdì, sabato, domenica
Robin Hood – Il Prezzo del Sangue: venerdì, sabato, domenica
Hokum: venerdì, sabato, domenica
Minions & Monsters: sabato, domenica
Nimrods C.A.: venerdì, sabato, domenica
Sacrifice: venerdì, sabato, domenica
Toy Story 5: sabato, domenica
Arco – Un’amicizia per salvare il futuro: domenica
Il ragazzo e l’airone: domenica
Katseye: Wild Hearts: sabato
2026 Cortis Tour: venerdì