Cesare Cremonini e Malika Ayane tornano a duettare dopo 16 anni: la reunion in “Cose molto piccole”

Dopo sedici anni, Cesare Cremonini e Malika Ayane tornano a condividere la musica con “Cose molto piccole”, uno degli undici brani del nuovo album del cantautore bolognese, “Amateur”, in uscita il 23 ottobre 2026.

La notizia è arrivata con la pubblicazione della tracklist del nuovo disco di Cremonini, che si preannuncia ricco di incontri musicali e contaminazioni. Ma senza ombra di dubbio il duetto con Malika Ayane rappresenta uno dei momenti più attesi del progetto, in particolar modo per chi ricorda le precedenti collaborazioni tra i due artisti.

Da “Hello!” a “Cose molto piccole”: una storia musicale che riparte

Il percorso artistico condiviso da Cremonini e Ayane risale al 2010, quando i due erano legati anche nella vita privata. La loro relazione era iniziata l’anno precedente, dopo un incontro al Quirinale durante un evento istituzionale, dando il via a una delle storie d’amore più note della storia della musica.

In quel periodo erano nate anche due collaborazioni: “Hello!”, inserita nella raccolta “1999-2010 The Greatest Hits” di Cremonini, e “Believe in Love”, contenuta nell’album “Grovigli” di Malika Ayane. Due brani che rappresentano due pilastri nel repertorio dei due cantanti e che oggi acquistano un nuovo significato alla luce di questo ritorno in studio.

La fine della relazione non ha cancellato la stima reciproca e il legame artistico. Negli anni, i due si sono ritrovati anche in occasione di eventi musicali, come il concerto di Cremonini allo stadio San Siro nel 2022 e adesso la collaborazione si rinnova senza far pensare a un ritorno sentimentale: a rimetterli insieme è la musica, con una nuova canzone che sarà disponibile per il pubblico a partire dal 23 ottobre.

“Amateur”, un album tra pop, rap e nuove sonorità

Il nuovo lavoro di Cremonini comprende undici brani ed è stato realizzato tra gli Studio 13 di Londra e i Fonoprint di Bologna, a cui si aggiungono ulteriori sessioni di registrazione annunciate dall’artista in Islanda. Il disco si distingue in particolar modo per la presenza di ospiti provenienti da mondi musicali differenti.

Oltre a Malika Ayane, tra le collaborazioni spiccano Salmo, presente nella title track “Amateur”, e Fabri Fibra, che partecipa a una nuova versione di “Paparazzi”, arricchita da un suo intervento.

Un ruolo particolare è riservato anche al sassofono, strumento molto caro a Cremonini e protagonista di “Il giardino di sassofoni”. Nel disco e nell’appuntamento londinese sarà presente anche Donny McCaslin, musicista noto per aver collaborato con David Bowie nell’album “Blackstar”.

Il 20 ottobre il concerto-evento a Londra

Il ritorno discografico sarà accompagnato da un appuntamento dal vivo particolarmente significativo. Il 20 ottobre, infatti, Malika Ayane salirà sul palco dell’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra per “Amateur Live (One Night in London)”, concerto con il quale Cremonini presenterà il nuovo album prima della pubblicazione ufficiale.

Saranno presenti anche Salmo e Fabri Fibra, oltre al sassofonista Donny McCaslin. Una serata che riunirà sullo stesso palco artisti dalle esperienze differenti e che potrebbe offrire al pubblico l’occasione di ascoltare dal vivo le nuove collaborazioni, compresa quella con Malika Ayane.

Dopo l’uscita di “Amateur”, Cremonini tornerà in Italia con “Amatour – Live Indoor 2026”, la tournée nei palasport in partenza il 24 novembre da Ancona. Il calendario proseguirà con le date di Bologna, Torino e Milano, riportando il cantautore davanti al pubblico italiano.