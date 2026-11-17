La presidente di Legambiente Catania, Viola Sorbello, commenta i dati dell’indagine ItaliaOggi 2026 e punta il dito sulle criticità della città: dalla raccolta differenziata alla mobilità, fino alla rinuncia a 8,2 milioni di euro destinati alla rete ciclabile.

Catania nei bassifondi per qualità ambientale. Il dato, emerso dalla 28ª indagine sulla qualità della vita realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, colloca la provincia etnea al 107° posto su 107 nella graduatoria dedicata all’ambiente. Un risultato che si inserisce in un quadro regionale altrettanto critico, con tutte le province siciliane nella fascia giudicata insufficiente.

Una fotografia che riporta al centro del dibattito le condizioni ambientali del territorio, dalla gestione dei rifiuti alla mobilità urbana, passando per il verde pubblico e le risorse idriche. Sulla classifica è intervenuta Viola Sorbello, presidente di Legambiente Catania, che ha espresso forte preoccupazione per i risultati e chiesto un cambio di passo nelle politiche ambientali cittadine.

«Come presidente di Legambiente Catania non posso leggere questi dati senza provare rabbia e vergogna. Ma soprattutto senza sentire il dovere di dire la verità ai catanesi», ha dichiarato Sorbello, richiamando anche i risultati di Ecosistema Urbano 2026, il rapporto di Legambiente che colloca Catania al 103° posto su 106 capoluoghi, con un punteggio di 37,45.

Raccolta differenziata, verde urbano e dispersione idrica: le criticità

Nel suo intervento, la presidente di Legambiente ha indicato alcuni degli indicatori che, a suo giudizio, descrivono le difficoltà ambientali della città.

Tra i dati citati figurano una raccolta differenziata ferma al 34%, a fronte di una media nazionale del 66%, e una disponibilità di verde urbano accessibile pari a 6,9 metri quadrati per abitante, contro i 21 metri quadrati della media italiana.

A questi si aggiunge la dispersione idrica: secondo i numeri richiamati da Sorbello, il 47,2% dell’acqua immessa nella rete andrebbe perso prima di raggiungere le utenze. Sul fronte della mobilità, la presidente segnala inoltre una densità di 7.099 veicoli per chilometro quadrato, indicata come uno dei fattori di pressione sulle strade cittadine.

Per Legambiente, non si tratta di criticità isolate, ma di problemi che richiedono interventi strutturali e una programmazione di lungo periodo. «Questo disastro è il frutto di scelte politiche», sostiene Sorbello, secondo cui alcuni segnali di miglioramento rispetto al passato non sarebbero stati sufficienti a imprimere una svolta concreta.

La rinuncia agli 8,2 milioni per le piste ciclabili

Uno dei punti più contestati riguarda la cosiddetta “Rete della mobilità dolce”, il progetto che avrebbe dovuto realizzare circa 80 chilometri di percorsi ciclabili a Catania, attraverso un finanziamento europeo di 8,2 milioni di euro.

Secondo la ricostruzione fornita da Sorbello, il progetto, avviato nel 2019 dopo un confronto con le associazioni e inserito negli strumenti di pianificazione della mobilità, avrebbe già avuto il progetto esecutivo pronto da circa due anni. La presidente di Legambiente contesta la rinuncia alle risorse, collegata – secondo quanto riferito – alla presenza di numerosi cantieri in città.

Sorbello richiama in particolare una nota del sindaco del 27 luglio e il successivo decreto regionale di revoca del 23 settembre. «È assurdo. Mentre Catania è ultima per ambiente, mentre l’Europa ci mette a disposizione 8,2 milioni per cambiare, noi diciamo di no», afferma.

La vicenda, secondo Legambiente, rappresenta un esempio delle occasioni mancate sul fronte della mobilità sostenibile. L’associazione chiede quindi che siano rese pubbliche le valutazioni tecniche ed economiche alla base della decisione, che la questione venga discussa in Consiglio comunale e che si avvii un confronto con la Regione per verificare la possibilità di recuperare i finanziamenti.

Verde pubblico e sostenibilità, la richiesta di un cambio di passo

Nel suo intervento, la presidente di Legambiente Catania allarga la riflessione anche alla gestione del verde urbano. Sorbello cita le situazioni di Largo Borghiera e piazza San Placido, dove – secondo quanto riferito – si starebbe valutando l’eliminazione di alcuni alberi. Per l’associazione, la priorità dovrebbe essere invece la cura e la salvaguardia del patrimonio arboreo, considerato una risorsa essenziale per la salute e la vivibilità degli spazi urbani.

Il quadro delineato comprende anche le difficoltà nella gestione dei rifiuti, il trasporto pubblico e le perdite della rete idrica. Temi sui quali, secondo Legambiente, occorre intervenire con misure concrete, superando quella che Sorbello definisce un’«ecologia di facciata».

«Come Legambiente Catania chiediamo una cosa semplice: basta giustificazioni. I fondi ci sono. Serve soltanto una cultura della sostenibilità e non un greenwashing», dichiara la presidente, indicando nella raccolta differenziata, nel trasporto pubblico, nel verde urbano e nell’efficientamento della rete idrica le priorità su cui concentrare gli interventi.

L’associazione si dice disponibile a collaborare con le istituzioni, ma chiede trasparenza sulle decisioni assunte e una strategia capace di affrontare le criticità ambientali della città.

«Catania merita di respirare. Catania merita di essere curata. Catania merita di non essere ultima», conclude Sorbello.