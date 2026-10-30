Calcio, weekend di sfide decisive per Catania e Palermo: rossazzurri a Cerignola, rosanero al Barbera contro il Vicenza

Due appuntamenti importanti attendono le squadre siciliane di calcio nel fine settimana. Il Catania sarà impegnato sabato pomeriggio in trasferta contro l’Audace Cerignola, mentre il Palermo scenderà in campo domenica sera al “Renzo Barbera” per affrontare il Vicenza e proseguire la sua fuga in vetta. Due partite con obiettivi e scenari differenti, ma accomunate dalla voglia di dare continuità al percorso stagionale e regalare soddisfazioni ai rispettivi tifosi.

Catania, trasferta insidiosa sul campo dell’Audace Cerignola

Il primo appuntamento è quello dei rossazzurri, attesi sabato 31 ottobre alle 14.30 allo stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola. La squadra guidata da Emilio Longo arriva alla sfida dopo il successo ottenuto contro il Giugliano, un risultato che ha rafforzato il morale del gruppo e permesso di proseguire il cammino positivo in campionato.

Il Catania ha dimostrato di poter esprimere un buon calcio anche lontano dal “Massimino”, come testimoniano le prestazioni offerte contro Picerno, Casertana e Team Altamura. La trasferta pugliese, tuttavia, presenta più di una difficoltà. L’Audace Cerignola occupa infatti una posizione di rilievo in classifica, con 17 punti, appena due in meno rispetto ai 19 degli etnei.

La formazione allenata da Catalano è reduce dalla sconfitta per 2-0 sul campo del Monopoli, ma tra le mura amiche non ha ancora conosciuto la sconfitta in questa stagione: al “Monterisi” sono arrivati finora tre successi e due pareggi. Un rendimento che conferma la solidità dei pugliesi davanti al proprio pubblico.

Il Monterisi e i precedenti: Catania chiamato a sfatare un tabù

C’è anche un dato storico ad aggiungere interesse alla partita. Nei tre precedenti disputati al “Monterisi”, il Catania non è mai riuscito a vincere: il bilancio parla di due sconfitte e un pareggio, senza reti realizzate dai rossazzurri.

Longo dovrà quindi preparare una gara attenta, nella quale sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e sfruttare le occasioni per provare a portare a casa un risultato positivo. Sul fronte della formazione, il tecnico dovrebbe ripartire in larga parte dall’undici visto contro il Giugliano. Tra le notizie della vigilia figurano il recupero di Caligara e i dubbi legati alla disponibilità di Donnarumma; non saranno invece della partita Russo e Ierardi.

La sfida rappresenta un banco di prova significativo per gli etnei, chiamati a confermare quanto di buono mostrato nelle ultime uscite e a misurarsi con una delle squadre più competitive del girone.

Palermo-Vicenza, il Barbera si prepara alla festa

Domenica 1 novembre sarà invece il turno del Palermo, che alle 19.30 ospiterà il Vicenza allo stadio “Renzo Barbera”. La partita avrà un significato particolare per il club rosanero: la società celebrerà infatti il 126° anniversario della propria fondazione, in una serata che si annuncia speciale anche per la partecipazione del pubblico.

L’attesa è già testimoniata dai numeri della prevendita. Secondo quanto riportato da Mediagol, sono stati venduti 25.500 biglietti, un dato che lascia prevedere una cornice di pubblico importante. Il Barbera punta così a confermare l’entusiasmo che accompagna la squadra in questa fase della stagione, con una media di spettatori superiore ai 30 mila a partita registrata in questo avvio di campionato.

La ricorrenza offrirà ai tifosi l’occasione di celebrare la storia del club e, allo stesso tempo, sostenere la squadra in una sfida che mette in palio punti preziosi per proseguire il cammino in campionato.