Catania-Crotone: l’ex Longo vuole vedere progressi

Il Catania si prepara alla sfida casalinga contro il Crotone. I rossazzurri scenderanno in campo sabato 3 ottobre alle 20.30 allo stadio Angelo Massimino, nel match valido per l’ottava giornata del girone C di Serie C.

Alla vigilia della partita, l’allenatore Emilio Longo ha fatto il punto sul momento della squadra, soffermandosi soprattutto sulla condizione dei giocatori e sulle scelte per l’undici iniziale.

Il tecnico ha sottolineato la crescita del gruppo, evidenziando come il livello degli allenamenti si stia alzando e come diversi giocatori stiano raggiungendo una condizione fisica ottimale. In particolare, anche i calciatori arrivati nelle ultime fasi del mercato stanno progressivamente entrando in forma e, secondo Longo, sono ormai quasi tutti pronti per poter partire dal primo minuto.

Proprio i progressi registrati durante gli allenamenti hanno lasciato al tecnico qualche dubbio in più sulle scelte iniziali. Longo ha spiegato che sarà necessaria anche la rifinitura per definire l’undici titolare e sciogliere gli ultimi interrogativi.

Il Catania arriva all’appuntamento dopo la vittoria ottenuta sul campo della Casertana, un successo arrivato nel finale grazie alla rete di Mario Ierardi. I rossazzurri occupano attualmente l’ottavo posto con 10 punti dopo sette giornate.

Dall’altra parte ci sarà un Crotone reduce dalla prima vittoria stagionale contro la Salernitana. La formazione calabrese arriva al Massimino con l’obiettivo di dare continuità al risultato conquistato nell’ultimo turno.

Per Longo, dunque, le ultime ore prima della partita saranno decisive per completare le valutazioni sulla formazione. La rifinitura servirà a definire le scelte definitive in vista della sfida di sabato sera.