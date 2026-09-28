Catania, vittoria al fotofinish a Caserta: Ierardi regala tre punti agli etnei

Torna alla vittoria il Catania dopo una settimana di mugugni tra i tifosi e lo fa in un campo che fino a tre anni fa era ostico e che invece adesso si conferma terra di conquista per i rossazzurri, lo stadio Pinto di Caserta.

Una successo che assume il sapore di un riscatto, anche in considerazione del fatto che i padroni di casa della Casertana degli ex Di Tacchio, Kontek e Piovanello erano giunti alla sfida dell’ora di pranzo ancora imbattuti.

La sfida si è aperta nel migliore dei modi per gli etnei, che al 7′ hanno già sbloccato il risultato con un calcio di rigore concesso per atterramento di Oukhadda su Masciangelo e trasformato da Cicerelli, che si conferma uno specialista per i tiri dagli undici metri. Nei minuti seguenti gli uomini di Longo non mollano e Bruzzaniti prova il tapin trovando però la respinta sulla linea di un avversario.

Ma l’occasione ghiotta arriva poco dopo, questa volta con Cicerelli, che si vede respinto il tiro da Kontek. Il FVS però decide che la palla non ha superato la linea e il gol non viene concesso. Dopo la prima fiammata dei padroni di casa con Manconi, che ha trovato la risposta di Dini, ecco lo show del portiere dei campani De Lucia, abile a respingere un calcio di punizione di Cicerelli, un tiro di Quaini e ancora un piazzato di Cicerelli.

Nella ripresa i campani entrano con un altro piglio e Dini deve dire no a due tentativi di Manconi, ma il pareggio è nell’aria si concretizza al 59′ quando Castelli sugli sviluppi di un corner svetta e con un’incornata lascia Dini impietrito. Il gol sveglia i padroni di casa e Dini è attento prima su Manconi, presentatosi a tu per tu, e poi a Girelli. Longo rimescola le carte in tavola togliendo Cicerelli e uno stanchissimo Lunetta e inserendo Coda e Insigne.

I rossazzurri negli ultimi minuti tornano a essere padroni del campo e nel recupero cingono d’assedio la retroguardia dei falchetti. Allo scadere Insigne batte un corner concesso per un tiro respinto da De Lucia e sullo spiovente svetta Ierardi, che di testa insacca il pallone dei tre punti.

La terza vittoria in campionato e sempre terza della storia a Caserta porta gli uomini di Emilio Longo a quota 10 in classifica, a sei punti di distacco dall’inedita coppia formata da Bari e Potenza e porta una ventata di ottimismo per il proseguo del torneo in un’ottica di riavvicinamento alle posizioni alte di classifica. I tifosi adesso sperano che questa sia la vittoria della svolta, a cominciare dalla sfida in programma sabato sera al Massimino contro il Crotone.

Intanto dall’infermeria giungono buone notizie. L’attaccante catanese Flavio Russo si è sottoposto all’intervento al tendine congiunto della coscia destra e adesso si valuteranno i tempi di recupero per il suo ritorno in campo.

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