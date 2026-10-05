Catania, la rimonta col Crotone vale tre punti: da domani si torna a Torre del Grifo

Il Catania vive un fine settimana dal forte valore simbolico. Prima la rimonta al Massimino contro il Crotone, con il 2-1 arrivato al 94’ grazie al rigore trasformato da Massimo Coda. Poi il ritorno a Torre del Grifo, dove da martedì la squadra di Emilio Longo tornerà ad allenarsi dopo oltre quattro anni di chiusura del centro sportivo.

Due segnali che arrivano insieme e che raccontano un momento di rilancio per l’ambiente rossazzurro, sul campo e fuori.

Una rimonta che pesa

Al Massimino il Catania ha conquistato la seconda vittoria consecutiva, superando 2-1 il Crotone nell’ottava giornata del girone C di Serie C. La partita si era messa in salita con il vantaggio degli ospiti firmato da Marco Zunno al 14’.

La reazione rossazzurra è arrivata nella ripresa. Emilio Longo ha modificato profondamente l’assetto della squadra e le sostituzioni hanno dato maggiore spinta alla formazione etnea. Roberto Insigne, entrato dalla panchina, ha trovato il gol del pareggio al 69’, riaprendo definitivamente la partita.

Il Catania ha continuato a cercare il sorpasso, sfiorandolo in più occasioni. Il Crotone ha resistito fino ai minuti finali, ma nel recupero è arrivato l’episodio decisivo.

Al 94’ il Catania ha conquistato un calcio di rigore e Massimo Coda si è presentato dal dischetto, trasformando la massima punizione e completando una rimonta che ha fatto esplodere il Massimino.

Una vittoria arrivata al termine di una gara complicata, nella quale i rossazzurri hanno dovuto inseguire per gran parte del match, ma che conferma la capacità della squadra di Longo di reagire anche nelle situazioni più difficili.

Con il successo sul Crotone, il Catania raggiunge quota 13 punti dopo otto giornate, in una classifica ancora da completare con le altre gare del turno. La distanza dal primo posto è sempre di sei punti, con il Potenza capolista che ha vinto ieri il derby contro il Picerno 4-2, mentre il Bari è stato sconfitto dalla Salernitana all’Arechi 2-1.

Insigne e Coda, la panchina cambia la partita

Uno degli elementi più interessanti della serata è arrivato proprio dalle scelte di Longo.

Sia Insigne sia Coda sono entrati a partita in corso e sono stati decisivi per ribaltare il risultato. Il primo ha dato maggiore velocità e imprevedibilità alla manovra offensiva, mentre il secondo ha prima fallito una grande occasione di testa e poi si è riscattato nel modo più importante, trasformando il rigore del 2-1.

Il risultato restituisce quindi anche l’immagine di un gruppo nel quale le alternative possono diventare determinanti e nel quale la partita può essere modificata attraverso le scelte dalla panchina.

Da martedì il ritorno a Torre del Grifo

Se la vittoria contro il Crotone rappresenta un segnale sul piano sportivo, la notizia del ritorno a Torre del Grifo assume invece un valore soprattutto simbolico.

Da martedì 6 ottobre il Catania tornerà infatti ad allenarsi nel centro sportivo che per anni ha rappresentato la casa della prima squadra. La struttura era rimasta chiusa dal 9 aprile 2022, dopo il fallimento del precedente Catania, e il suo ritorno operativo rappresenta la conclusione di una lunga fase di attesa e lavori.

La squadra di Longo dovrebbe utilizzare per tutta la settimana uno dei campi in erba naturale di Torre del Grifo, preparando così la prossima sfida contro l’Altamura. Eventuali spostamenti saranno legati alle esigenze tecniche dello staff.

Il centro sportivo era tornato nella disponibilità del club dopo l’acquisizione da parte della proprietà guidata da Ross Pelligra. Secondo le informazioni riportate nelle ricostruzioni sulla riapertura, il Catania si è aggiudicato la struttura all’asta nell’ottobre 2025 e l’acquisto è diventato effettivo nel febbraio 2026.