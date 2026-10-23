“Camminare per prevenire si tinge di rosa”: Catania si prepara alla 2ª edizione

La prevenzione è un percorso che si costruisce giorno dopo giorno, attraverso l’informazione, la consapevolezza e l’adozione di stili di vita sani. È questo il messaggio al centro della 2° edizione di “Camminare per prevenire si tinge di rosa”, l’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sul tumore al seno, in programma sabato 24 ottobre 2026 nella splendida cornice di Villa Bellini, nel cuore di Catania, con ingresso da via Etnea.

Dopo il successo della prima edizione, l’evento torna con un’ambizione ancora più ampia: consolidare il proprio impegno nella promozione della cultura della prevenzione e coinvolgere un pubblico sempre più eterogeneo, offrendo un’occasione per prendersi cura della propria salute attraverso il movimento, l’informazione e la condivisione. L’iniziativa è organizzata da AIPPS – Associazione Italiana Professionisti Prevenzione e Salute, in partnership con Mindful Sicilia, e si inserisce nel percorso di sensibilizzazione legato al mese della prevenzione del tumore al seno. L’evento gode del patrocinio dell’ARS, dell’Assessorato regionale dello Sport, del Turismo e dello Spettacolo e dell’Ordine dei Biologi della Sicilia.

Prevenzione senza confini

A sottolineare il valore dell’iniziativa la dott.ssa Simona Cantagallo, Presidente di AIPPS. «Per il secondo anno – commenta Cantagallo – la nostra associazione rinnova un appuntamento di fondamentale importanza dedicato al mese della prevenzione contro il tumore al seno, consolidando una preziosa partnership con le psicoterapeute di Mindful Sicilia. Quest’anno abbiamo voluto compiere un passo in più: la prevenzione è un messaggio universale che non conosce confini. Per questo motivo – continua la dottoressa – l’evento si apre con entusiasmo non solo alla comunità etnea, che ci ha sempre sostenuto con grande calore, ma anche ai tanti turisti che approdano ogni giorno nella nostra splendida città. Vogliamo che Catania sia un punto di riferimento dove la tutela della salute, la valorizzazione del patrimonio storico e il benessere psicofisico si fondono in un unico grande abbraccio di consapevolezza. Invitiamo tutti a camminare insieme a noi, uniti in un percorso aperto, inclusivo e gratuito, per fare del bene a se stessi e lanciare un forte messaggio di speranza e prevenzione».

Uniti per la Salute

Con questa seconda edizione, “Camminare per prevenire si tinge di rosa” rinnova il proprio invito a considerare la prevenzione non soltanto come un appuntamento occasionale, ma come un impegno costante verso se stessi e la comunità. La collaborazione tra AIPPS, Mindful Sicilia e i professionisti coinvolti mira a diffondere una maggiore consapevolezza sui temi della salute, favorendo l’accesso a informazioni qualificate e promuovendo un approccio al benessere che tenga conto della persona nella sua interezza.

L’apertura ai turisti rafforza ulteriormente questa visione: la salute diventa un linguaggio comune, capace di mettere in relazione persone, culture ed esperienze diverse. Chi visita Catania potrà così affiancare alla scoperta del suo patrimonio storico e naturalistico un momento dedicato al benessere, partecipando a un’iniziativa che coniuga sensibilizzazione, attività fisica e socialità.

Il programma

Il programma prenderà il via alle ore 9:00, con l’apertura degli stand informativi nella centralissima Piazza Stesicoro, dove fino alle ore 13:00 saranno disponibili screening nutrizionali gratuiti per tutte le donne, a cura di biologi nutrizionisti. Un’opportunità per ricevere informazioni e approfondire il ruolo dell’alimentazione e delle corrette abitudini quotidiane nella tutela della salute.

Alle ore 9:30 è previsto il raduno dei partecipanti, con accoglienza e preparazione alla camminata. Alle ore 10:00 partirà il percorso all’interno di Villa Bellini: una passeggiata semplice, aperta a tutti, pensata per promuovere il movimento come parte integrante di uno stile di vita sano e per riscoprire insieme le bellezze del cuore di Catania.

Lungo il tragitto, nei punti più suggestivi della Villa, si svolgeranno sessioni pratiche di prevenzione e momenti di approfondimento con professionisti della salute, tra cui medici, nutrizionisti, fisioterapisti e osteopati. Non mancheranno i momenti dedicati al benessere psicofisico, con sessioni di camminata consapevole curate dalle psicoterapeute dell’associazione Mindful Sicilia. Pratiche che invitano a rallentare, prestare attenzione al proprio corpo e riscoprire il valore del movimento anche come occasione di equilibrio e consapevolezza.

Prenotazione obbligatoria

La partecipazione è completamente gratuita, con prenotazione obbligatoria. I posti sono limitati. Per partecipare è necessario inviare un messaggio WhatsApp al numero 379 3820871, indicando nome, cognome e numero dei partecipanti. Gli organizzatori consigliano di indossare abbigliamento comodo e di portare con sé acqua e un foulard oppure una stuoia, utili per prendere parte alle attività pratiche previste durante la passeggiata.