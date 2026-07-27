Il Catania prende forma: tra nuovi acquisti, cessioni e una rosa sempre più funzionale al progetto tecnico

Il cantiere rossazzurro è pienamente operativo. Mentre la preparazione estiva entra nel vivo, il Catania continua a modellare la rosa che affronterà il campionato di Serie C 2026-2027, seguendo una linea ben precisa: costruire una squadra più equilibrata, ringiovanita e perfettamente funzionale alle idee dello staff tecnico.

Nelle ultime settimane la società etnea ha ufficializzato numerose operazioni in entrata e in uscita, delineando con chiarezza una strategia che punta a coniugare esperienza, prospettiva e sostenibilità.

Un mercato in continua evoluzione

La dirigenza rossazzurra sta lavorando su due fronti paralleli: da una parte l’inserimento di profili ritenuti adatti al nuovo progetto tecnico, dall’altra la razionalizzazione della rosa attraverso cessioni, prestiti e risoluzioni consensuali.

L’obiettivo appare evidente: evitare sovrapposizioni di ruolo, abbassare l’età media e costruire un gruppo motivato, capace di affrontare un campionato lungo e competitivo.

I volti nuovi del Catania

Tra gli innesti più significativi figura Michael Liguori, attaccante reduce da stagioni importanti in Serie C, chiamato a garantire qualità, imprevedibilità e gol nel reparto offensivo.

In difesa arriva Gabriele Pagliai, esterno proveniente dall’Ascoli, profilo giovane ma già con esperienza tra i professionisti, destinato ad aumentare le soluzioni sulle corsie laterali.

Dal Parma è invece approdato Filippo Rinaldi, portiere che rappresenta un investimento in prospettiva e che andrà ad aumentare la competitività tra i pali.

Importante anche l’arrivo di Christian Torre, centrocampista dalle buone qualità tecniche, chiamato a dare dinamismo e creatività alla mediana rossazzurra.

Tra le novità figura inoltre Christian De Falco, altro tassello destinato a rafforzare la rosa con caratteristiche funzionali al nuovo assetto tattico.

Operazioni che confermano la volontà della società di puntare su calciatori ancora giovani ma già pronti a sostenere le pressioni di una piazza esigente come quella etnea.

Le cessioni: spazio al nuovo corso

Parallelamente agli acquisti, il Catania ha salutato diversi protagonisti delle ultime stagioni.

Tra le operazioni più rilevanti c’è la cessione di Tiago Casasola all’Union Brescia, conclusione naturale di un percorso che aveva visto il laterale argentino offrire esperienza e personalità alla squadra.

Saluta anche Giulio Frisenna, trasferitosi al Cittadella, così come Mirko Miceli, passato al Novara.

Nuova esperienza anche per Riccardo Cargnelutti, che vestirà la maglia del Sorrento.

La società ha inoltre ufficializzato la cessione temporanea di Marco Chiarella, scelta finalizzata a consentire al giovane calciatore di trovare maggiore continuità e minutaggio.

Si è invece concluso consensualmente il rapporto con il direttore sportivo Ivano Pastore, mentre Miloš Bočić ha salutato il club con un messaggio di congedo rivolto alla piazza rossazzurra.

Operazioni che testimoniano come il club stia procedendo a una vera e propria rifondazione tecnica, mantenendo però ben chiara la direzione intrapresa.

Una squadra costruita per essere competitiva

Il lavoro della dirigenza non sembra ancora concluso. Il mercato è ancora aperto e potrebbero arrivare ulteriori innesti, soprattutto nei reparti in cui il tecnico riterrà necessario aumentare profondità e qualità.

La sensazione è che il Catania stia costruendo una rosa più omogenea rispetto al passato, cercando di evitare squilibri e puntando su calciatori motivati, fisicamente pronti e funzionali al sistema di gioco.

Non si tratta soltanto di acquistare nomi importanti, ma di individuare profili che possano integrarsi rapidamente in un progetto tecnico preciso.

L’attesa dei tifosi

La piazza rossazzurra segue con grande attenzione ogni movimento di mercato. I tifosi attendono di vedere all’opera una squadra che possa finalmente recitare un ruolo da protagonista e riportare entusiasmo dopo stagioni vissute tra alti e bassi.

Le operazioni concluse finora raccontano una società determinata a programmare con attenzione il futuro, senza inseguire soltanto l’effetto mediatico ma cercando di costruire basi solide per affrontare un campionato che, come ogni anno, si preannuncia particolarmente competitivo.

La rosa è ancora in evoluzione, ma il mosaico del nuovo Catania comincia ormai a mostrare contorni sempre più definiti.