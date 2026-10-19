Calcio siciliano, weekend a due facce: il Palermo vola a Mantova, il Catania cade a Potenza tra i veleni

Il Palermo consolida il proprio primato in Serie B con una vittoria esterna per 2-0 contro il Mantova, mentre il Catania esce sconfitto dalla trasferta di Potenza, dove i padroni di casa si impongono per 2-1. Il fine settimana del calcio siciliano racconta due storie differenti: da una parte i rosanero di Filippo Inzaghi, sempre più convincenti nella corsa al vertice; dall’altra i rossazzurri di Emilio Longo, costretti a fare i conti con una battuta d’arresto pesante nello scontro diretto contro la capolista del girone C di Serie C.

Palermo, vittoria da grande squadra: Mantova battuto 2-0

Il Palermo supera il Mantova allo stadio Martelli e porta a casa tre punti importanti per la classifica e per il morale. Il successo per 2-0 arriva al termine di una partita nella quale i rosanero devono affrontare un avversario capace di creare difficoltà soprattutto nella prima frazione, prima di trovare nella ripresa le soluzioni per indirizzare definitivamente l’incontro.

Dopo un primo tempo equilibrato, con il Mantova pericoloso in più occasioni, la squadra di Inzaghi cresce e riesce a sbloccare il risultato al 62’. A firmare il vantaggio è Jacopo Segre, bravo a sfruttare una respinta del portiere Bardi su una conclusione dalla distanza di Palumbo.

Il gol permette al Palermo di gestire la gara con maggiore serenità, mentre i padroni di casa cercano di rientrare in partita. All’86’ arriva però il raddoppio rosanero: Hernani approfitta di un errore della difesa mantovana e trova la conclusione vincente, mettendo al sicuro il risultato.

Il Palermo si conferma così in testa alla Serie B, rafforzando la propria posizione e allungando sulle inseguitrici. Il successo in trasferta rappresenta un’altra prova di maturità per una squadra che punta a dare continuità ai risultati e a consolidare le proprie ambizioni.

Catania, il Potenza si impone 2-1: la rimonta arriva troppo tardi

Di segno opposto il sabato del Catania, sconfitto per 2-1 sul campo del Potenza nella decima giornata del girone C di Serie C. Una partita complicata fin dai primi minuti per gli etnei, che pagano a caro prezzo un avvio in salita e non riescono a completare la rimonta nel finale.

I padroni di casa passano in vantaggio già al 3’ con Ghisolfi, che sfrutta un calcio d’angolo battuto da D’Auria e porta avanti la formazione lucana. Il Catania prova a reagire e trova anche la via del gol nel primo tempo con Cicerelli, ma la rete viene annullata dopo il controllo al Football Video Support per una posizione di fuorigioco.

Nella ripresa il Potenza riesce a raddoppiare al 66’. L’arbitro concede un calcio di rigore per una trattenuta in area ai danni di Loiacono e Castorani trasforma dal dischetto, portando il risultato sul 2-0.

Il Catania non smette di cercare la rete e continua a spingere fino agli ultimi minuti. Al 90’+6 arriva il gol di Andrea Allegretto, che riapre momentaneamente la partita e alimenta le speranze rossazzurre. Il tempo, però, non basta per trovare il pareggio e il Potenza può festeggiare una vittoria importante.

Per la squadra di Emilio Longo resta l’amarezza per gli episodi e per le occasioni non concretizzate. La prestazione lascia comunque spazio a una reazione nel finale, ma il risultato pesa nella corsa alle prime posizioni.