9 novembre 1989 ‒ 9 novembre 2026: qualcuno ricorda ancora la caduta del Muro di Berlino? Contro l’apparente “innocenza” di una memoria sbianchettata, non resta che uno sberleffo: contrapporre la “cabala da bar” e continuare a ricordare la cicatrice peggiore del mondo occidentale, sopravvissuto agli orrori della Seconda Guerra Mondiale. Con il sorriso, urge ribadire: andare oltre ogni muro!

Scusate, qualcuno ricorda ancora la caduta del Muro di Berlino? 9 novembre 2026: mai silenzio fu più assordante! Vai in libreria, e nessun titolo è stato appena pubblicato, in barba a qualsivoglia legge da mercato editoriale che insegue gli eventi e le ricorrenze. Tradotto altrimenti: non serve pubblicare libri che nessuno leggerebbe, il risultato equivarrebbe solo fatica e denaro sprecati!

Ti rivolgi al mondo politico e della società civile? Se cadi bene, puoi leggere qualche post di circostanza sulla pagina Instagram o sul profilo Facebook di qualche onorevole. Cerchi un appiglio in televisione? A meno che tu non sia un internauta, non puoi fare altro che arrangiarti. Per la serie: guardati la fiction sul fu (venerabile, onorevole e stimatissimo) giudice-ragazzino, il martire della mafia Rosario Livatino. Di muri ci bastano quelli di casa nostra, o, per meglio dire, di Cosa Nostra!

Il livellamento della memoria, a vantaggio della cronaca più recente, lascia operare una selezione, inappellabile, a favore di quanto potrebbe interessare, commuovere o divertire il grande pubblico; il rimanente può finire nel ripostiglio della Storia. Vale tuttavia la pena di continuare a ricordare. 9 novembre 1989: appuntate questa data sui vostri calendari, prima che ne cancellino ogni memoria!

L’apertura delle frontiere con la Germania Orientale, annunciata ed ufficializzata a partire da quel giorno fatidico, significava molto, molto di più che un “semplice” passaggio da una parte all’altra della Germania, la Nazione che più di ogni altra aveva timbrato, nel bene e nel male, nella gioia e nel dolore, nell’esaltazione e nella tragedia, la Storia dell’Europa Occidentale e, di conseguenza, la vita di quanti vivevano lo spazio europeo dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale.

Quelle lastre in cemento, che dal 1961 dividevano, chirurgicamente, la più forte potenza economica dell’Europa Continentale, non erano solo brutte a vedersi, orrende ad immaginarsi, esiziali per quanti dovessero convivere con quelle lastre ficcate sul terreno. Il Muro di Berlino, costruito per volontà del regime comunista della «Repubblica Democratica Tedesca», a partire dall’agosto del 1961, aveva mostrato, al mondo intero, cosa significasse lasciare mano libera a un sistema politico assassino e liberticida, che già nell’esibizione del nome di «DDR», bestemmiava, ogni giorno, la tanto decantata democrazia della sua denominazione ufficiale.

Famiglie divise, impossibilità di lasciare il paese, controllo della Stasi, la polizia politica del regime comunista tedesco, anche su quante volte un lavoratore andava ad urinare. La demolizione del «Muro di Berlino» avviava la demolizione del socialismo reale, che aveva promesso libertà e uguaglianza, dando solo fame, oppressione e sottosviluppo.

Vogliamo forse asserire che il crollo del «Muro di Berlino» ha portato alla fine della storia, giusto per riprendere la tesi sempre verde di Francis Fukuyama? Saremo pure delle “anime candide”, ma non siamo, né saremo, dei Beoti. La favoletta sul sistema capitalista tutto rose e fiori la lasciamo ai creduloni! Dopo il 1989, la Storia ci presenta tanti nuovi problemi irrisolti, le strade della Storia procedono per molteplici “sentieri interrotti”, difficilissimi da riassestare.

Eppure, la fine del Comunismo come sistema politico diffuso ai quattro angoli del pianeta, crollo iniziato nel 1989, vi sembra una conquista da poco? Dedichiamo la memoria del crollo del Muro di Berlino alle settanta milioni di vittime che non hanno avuto la fortuna di arrivare al 9 novembre del 1989, perché sterminate nei gulag, perché liquidate dalla polizia politica, perché purgate, in quanto ostili alle direttive dei comunisti al potere. Cari smemorati, desiderate nuova linfa per non abdicare al ricordo del 9 novembre del 1989? Optate per la cabbala da “bar dello sport”. Quanto fa la somma dei numeri che compongono l’anno salutare e salvifico del 1+9+8+9? La somma complessiva fa 27. Arrivederci al prossimo anno, con una nuova commemorazione!

(Immagine posta a corredo del presente articolo, scelta dal prof. Leonardi a beneficio dei lettori. Presentiamo, alla vostra graditissima visione, una delle foto-simbolo di una stagione. Con il crollo del Muro di Berlino, simbolicamente culminante nel 9 novembre 1989, si sgretolava, definitivamente, l’illusione del comunismo come sistema egalitario e foriero di progresso, crescita economica per tutti, elevata qualità della vita alla portata di ciascuno. Cosa sarebbe seguito al crollo del più longevo totalitarismo del Ventesimo Secolo? Tra sorrisi increduli, lacrime di gioia e voglia di ricominciare, i manifestanti ardevano di un unico proposito: andare oltre il Muro, e riprendere insieme un percorso comune)

Autodafé Immaginato, puntata n° 105 di mercoledì 11 novembre 2026