13 agosto 1961, il giorno in cui Berlino fu divisa dal Muro

Nella notte tra il 12 e il 13 agosto 1961 Berlino si svegliò davanti a una barriera destinata a diventare uno dei simboli più drammatici del Novecento. Operai e soldati della Germania Est iniziarono a chiudere le strade e a installare filo spinato lungo il confine che separava Berlino Est da Berlino Ovest. Era l’inizio della costruzione del Muro di Berlino, la frontiera fisica di una divisione che per quasi trent’anni avrebbe rappresentato anche la frattura ideologica tra due mondi contrapposti.

La Repubblica Democratica Tedesca (RDT), sostenuta dall’Unione Sovietica, giustificò il provvedimento come una misura necessaria a proteggere il Paese dalle ingerenze occidentali. Ma la ragione principale era un’altra: fermare l’esodo dei cittadini della Germania Est verso l’Occidente.

Dalla fine della Seconda guerra mondiale, infatti, milioni di tedeschi avevano lasciato la Germania orientale. Berlino, nonostante fosse divisa tra le potenze vincitrici, rappresentava il principale punto di passaggio verso la Repubblica Federale Tedesca. Per il regime di Berlino Est quella fuga continua costituiva una grave perdita economica, sociale e politica.

Da filo spinato a una frontiera fortificata

Quello che nelle prime ore apparve come un semplice reticolato di filo spinato e blocchi di cemento si trasformò progressivamente in un complesso sistema di fortificazioni.

Il Muro arrivò a svilupparsi per oltre 150 chilometri attorno a Berlino Ovest, con muri, recinzioni, torrette di controllo, posti di guardia e una zona intermedia comunemente ricordata come “striscia della morte”.

Era uno spazio pensato per rendere quasi impossibile la fuga: illuminazione, pattugliamenti, cani e sistemi di sorveglianza rendevano estremamente rischioso qualsiasi tentativo di attraversamento.

Eppure, per quasi tre decenni, uomini e donne continuarono a tentare la fuga. C’era chi scavava tunnel sotto il confine, chi progettava passaggi nascosti nelle automobili e chi cercava di superare la barriera dall’alto, persino con palloni aerostatici costruiti artigianalmente.

Non tutti riuscirono a raggiungere la libertà. Il numero esatto delle vittime legate ai tentativi di fuga è ancora oggetto di studi e ricostruzioni storiche, ma è certo che diverse persone persero la vita nel tentativo di attraversare il confine.

Il Muro che non riuscì a fermare la storia

Per anni il Muro sembrò destinato a rimanere in piedi. Ma alla fine degli anni Ottanta il sistema comunista dell’Europa orientale iniziò a mostrare crepe sempre più profonde.

Le proteste popolari nella Germania Est, le trasformazioni politiche nei Paesi del blocco sovietico e la politica di riforme promossa dal leader sovietico Michail Gorbačëv contribuirono a creare una situazione completamente nuova.

Poi arrivò il 9 novembre 1989

Durante una conferenza stampa, il portavoce della RDT Günter Schabowski annunciò le nuove disposizioni sui viaggi dei cittadini della Germania Est. Alla domanda su quando sarebbero entrate in vigore, rispose, in sostanza, che sarebbero state applicate immediatamente.

L’annuncio, frutto di una comunicazione confusa e di un errore nell’interpretazione delle disposizioni, ebbe conseguenze enormi. Migliaia di berlinesi dell’Est si presentarono ai posti di frontiera chiedendo di poter passare.

Le guardie, impreparate davanti alla folla e prive di istruzioni chiare, finirono per aprire i varchi.

Quella notte il Muro, che per quasi trent’anni aveva separato famiglie, amici e una città intera, smise di essere una barriera invalicabile.

La fine di un’epoca

La caduta del Muro di Berlino non fu soltanto la fine di una frontiera. Fu l’immagine più potente del tramonto della Guerra Fredda e della crisi definitiva del sistema comunista nell’Europa orientale.

Meno di un anno dopo, il 3 ottobre 1990, la Germania tornò a essere un unico Stato.

Due anni più tardi, nel dicembre 1991, sarebbe arrivato anche lo scioglimento dell’Unione Sovietica.

Oggi del Muro restano soltanto alcuni tratti e numerose testimonianze disseminate per Berlino. Ma la sua eredità va ben oltre ciò che è rimasto fisicamente della struttura.

Il Muro ricorda quanto rapidamente una divisione politica possa trasformarsi in una barriera concreta e quanto a lungo le conseguenze di quella divisione possano pesare sulla vita delle persone.

Il 13 agosto 1961 Berlino fu separata dal cemento e dal filo spinato. Il 9 novembre 1989 fu la volontà di migliaia di persone a dimostrare che nessun muro, per quanto alto e sorvegliato, può fermare per sempre il desiderio di libertà.