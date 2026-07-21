Biagio Antonacci incanta Tindari: concerto all’alba tra musica, emozioni e il sole che nasce sul mare

C’è un momento della giornata in cui il silenzio sembra avere una voce. È quello che precede l’alba, quando il cielo inizia lentamente a cambiare colore e il mare riflette le prime sfumature della luce. Proprio in quell’istante, il Teatro Greco di Tindari si è trasformato in un palcoscenico unico, accogliendo uno degli appuntamenti più suggestivi dell’estate siciliana: il concerto all’alba di Biagio Antonacci.

L’artista milanese ha dato il via all’esibizione alle 4:45 del mattino, quando il sito archeologico era ancora immerso nel buio. Un evento raro per il teatro di Tindari, che solo eccezionalmente ha ospitato spettacoli nelle prime ore del giorno e mai, prima d’ora, con un protagonista della musica italiana di tale richiamo.

Un’esperienza oltre il concerto

Ad accogliere il pubblico, oltre all’atmosfera carica di attesa, anche un piccolo gesto di ospitalità: cornetti distribuiti all’ingresso, quasi a trasformare l’evento in una colazione condivisa davanti a uno degli scenari più affascinanti della Sicilia.

La scaletta ha accompagnato gli spettatori lungo un viaggio musicale fatto di emozioni, alternando brani intensi come “Le cose che hai amato di più” a momenti più energici culminati con “Liberatemi”, eseguita mentre il sole ormai illuminava completamente il panorama.

Per alcuni minuti il pubblico ha guardato il cielo con il fiato sospeso, temendo che la foschia potesse nascondere lo spettacolo naturale dell’alba. Le nuvole, però, si sono lentamente dissolte, regalando uno scenario mozzafiato che ha reso ancora più magico il concerto.

Omaggi, sorrisi e una dedica speciale

Non sono mancati momenti di leggerezza. Antonacci ha reso omaggio a Gino Paoli, ricordando uno dei grandi maestri della musica italiana, e ha coinvolto il pubblico in un clima di festa che ha fatto dimenticare l’insolito orario.

Tra gli episodi più emozionanti della mattinata, gli auguri rivolti ad Angela, una spettatrice salita sul palco nel giorno del suo quarantanovesimo compleanno. Un momento spontaneo che ha strappato sorrisi e applausi ai presenti.

“Siate orgogliosi di essere siciliani”

Prima di concludere l’esibizione, Biagio Antonacci ha voluto rivolgere un pensiero alla Sicilia e al pubblico che lo ha accolto.

«Dovete essere orgogliosi di essere siciliani», ha detto il cantautore, ricevendo una calorosa ovazione dagli spettatori. Un messaggio semplice ma sentito, pronunciato davanti a un teatro gremito che, nonostante l’ora inconsueta, ha cantato ogni canzone con entusiasmo.

Un’estate da ricordare

Il concerto all’alba rappresenta uno dei momenti più suggestivi del tour siciliano di Antonacci e conferma il valore culturale e paesaggistico del Teatro Greco di Tindari, sempre più protagonista di eventi capaci di coniugare musica, patrimonio storico e natura.

Un’alba che, per chi era presente, difficilmente sarà dimenticata: non solo per le canzoni, ma per quella sensazione irripetibile di vedere il sole sorgere accompagnato dalla musica, in uno dei luoghi più affascinanti della Sicilia.