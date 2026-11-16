Italia travolta dal Belgio: addio ai quarti di Nations League, ora la strada per Euro 2028

Dopo la vittoria contro la Francia, gli Azzurri crollano a Bruxelles con un pesante 4-1 e chiudono il girone al terzo posto. La Nazionale resta in Lega A, ma perde l’accesso alla fase finale e dovrà concentrarsi sulle qualificazioni europee.

La gioia per l’impresa contro la Francia è durata appena tre giorni. L’Italia di Roberto Mancini cade rovinosamente a Bruxelles, dove il Belgio si impone con un netto 4-1 nell’ultima giornata della fase a gironi della Nations League 2026-2027. Una sconfitta che pesa non soltanto per il risultato, ma soprattutto per le conseguenze sul cammino degli Azzurri nella competizione e sulle prospettive in vista dei prossimi Europei.

La Nazionale aveva iniziato la sfida nel migliore dei modi, portandosi in vantaggio con Pio Esposito. La reazione dei padroni di casa, tuttavia, è stata immediata e ha cambiato completamente il volto della partita. Il Belgio ha ribaltato il risultato in pochi minuti, mettendo in evidenza le difficoltà della squadra italiana e conquistando meritatamente l’accesso ai quarti di finale.

Belgio-Italia 4-1: l’illusione iniziale e il crollo degli Azzurri

La partita dello stadio Re Baldovino sembrava essersi aperta sotto buoni auspici per l’Italia. All’11’ Pio Esposito ha trovato la rete del vantaggio, confermando il suo momento positivo con la maglia azzurra. Una partenza incoraggiante, che lasciava immaginare una serata diversa rispetto alle difficoltà mostrate in altre occasioni.

Il Belgio, però, non ha impiegato molto a reagire. Al 15′ Maxim De Cuyper ha ristabilito la parità, mentre al 22′ Nathan Ngoy ha completato il sorpasso sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Quattro minuti più tardi è arrivato anche il terzo gol, firmato da Jérémy Doku, protagonista di una giocata individuale che ha messo in difficoltà la difesa italiana.

In poco più di un quarto d’ora gli Azzurri si sono ritrovati sotto di due reti, incapaci di contenere la pressione e la qualità offensiva degli avversari. Il Belgio ha continuato a creare occasioni, mentre l’Italia ha faticato a ritrovare ordine e a costruire una reazione efficace.

Nella ripresa Mancini ha provato a modificare l’assetto della squadra attraverso alcuni cambi, ma il copione non è cambiato in maniera sostanziale. All’80’ Diego Moreira ha firmato il definitivo 4-1, chiudendo una serata particolarmente complicata per la Nazionale.

Nel finale è arrivata anche un’altra occasione per Pio Esposito, che ha avuto la possibilità di accorciare le distanze dal dischetto. Il suo calcio di rigore, però, è stato neutralizzato dal portiere belga Lammens. Il risultato non è più cambiato e l’Italia ha dovuto fare i conti con una sconfitta pesante, soprattutto dopo l’entusiasmo generato dal successo per 3-1 contro la Francia.

La classifica del girone: Francia e Belgio ai quarti, Italia terza

La sconfitta di Bruxelles, accompagnata dalla vittoria della Francia per 2-1 contro la Turchia, ha definito la classifica finale del gruppo A1.

La Francia ha chiuso al primo posto con 13 punti, seguita dal Belgio a quota 12. L’Italia si è fermata a 10 punti, mentre la Turchia ha terminato il girone senza raccoglierne.

Il terzo posto ha impedito agli Azzurri di accedere ai quarti di finale, riservati alle prime due classificate di ciascun gruppo della Lega A. Saranno quindi Francia e Belgio a proseguire il percorso nella competizione, mentre per la Nazionale italiana l’avventura in Nations League si conclude qui.

C’è comunque un aspetto positivo: i punti conquistati durante il girone consentono all’Italia di rientrare tra le migliori terze classificate. Gli Azzurri mantengono così il proprio posto nella Lega A e non dovranno disputare gli spareggi per evitare la retrocessione. Un risultato che limita almeno una parte delle conseguenze negative, ma che non cancella la delusione per un’occasione mancata.

Cosa cambia per l’Italia in vista di Euro 2028

Le conseguenze dell’eliminazione riguardano anche il percorso verso i Campionati europei del 2028, che si svolgeranno nel Regno Unito e in Irlanda.

La Nations League, infatti, non assegna soltanto un trofeo: i risultati ottenuti nella competizione incidono anche sul sistema di qualificazione agli Europei, offrendo ad alcune nazionali una possibilità supplementare di accedere agli spareggi.

Il format stabilito dalla UEFA prevede dodici gironi di qualificazione. Le dodici vincitrici e le otto migliori seconde classificate otterranno il pass diretto per la fase finale. Le altre quattro seconde accederanno agli spareggi, ai quali potranno partecipare anche le migliori vincitrici dei gironi della Nations League 2026-2027 che non avranno già conquistato la qualificazione attraverso il percorso ordinario.

Per l’Italia, dunque, la mancata qualificazione ai quarti non significa essere fuori dalla corsa a Euro 2028. Significa, però, non poter contare su una corsia preferenziale legata alla vittoria del proprio girone di Nations League. Gli Azzurri dovranno conquistare il pass attraverso le qualificazioni tradizionali e, qualora non riuscissero a ottenere un piazzamento utile, non avranno un posto garantito negli spareggi grazie a questo percorso.

Anche il piazzamento complessivo nella Nations League ha un’importanza concreta: la graduatoria della competizione contribuisce infatti a determinare le fasce del sorteggio delle qualificazioni europee. L’Italia, secondo quanto comunicato dalla FIGC, sarà inserita tra le teste di serie in occasione del sorteggio del 6 dicembre.