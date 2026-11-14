Belgio-Italia, gli Azzurri a caccia dei quarti di Nations League: a Bruxelles basta un pareggio

Dopo il 3-1 alla Francia, la Nazionale di Roberto Mancini si gioca la qualificazione nell’ultima giornata del girone.

Dopo la splendida vittoria contro la Francia, l’Italia torna subito in campo per uno degli appuntamenti più importanti del suo percorso in UEFA Nations League. Domani sera, domenica 15 novembre, gli Azzurri saranno impegnati in trasferta contro il Belgio, in una sfida che mette in palio la qualificazione ai quarti di finale della competizione.

Il fischio d’inizio è fissato alle 20.45 allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles, noto per i fatti del 1985, dove la Nazionale di Roberto Mancini cercherà di completare il lavoro iniziato nelle precedenti giornate del girone. Una partita che arriva a pochi giorni dal convincente 3-1 rifilato alla Francia a San Siro, risultato che ha rilanciato ulteriormente le ambizioni italiane e consolidato il primato nel Gruppo A1.

Gli Azzurri arrivano all’appuntamento con 10 punti, gli stessi della Francia, che occupa il secondo posto in virtù degli scontri diretti, mentre il Belgio insegue a quota 9. La Turchia, ferma a zero punti, è già fuori dalla corsa per la qualificazione.

Italia-Belgio, una rivincita dopo la sconfitta dell’andata

La partita di Bruxelles rappresenta anche un’occasione per riscattare il passo falso dell’andata. Lo scorso 25 settembre, infatti, il Belgio aveva superato l’Italia per 2-0 allo Stadio Olimpico di Roma, rovinando il debutto di Mancini nel girone di Nations League.

Da quella sconfitta, però, il percorso degli Azzurri ha preso una direzione decisamente diversa. La Nazionale ha ritrovato continuità, conquistando risultati importanti e mostrando una crescita soprattutto sul piano del gioco e della personalità.

Il doppio successo contro la Turchia, il pareggio in Francia e la recente vittoria contro i transalpini hanno restituito fiducia al gruppo. Proprio la prestazione di San Siro ha rappresentato un segnale importante, con una squadra capace di reagire allo svantaggio iniziale e imporsi per 3-1.

Dall’altra parte ci sarà un Belgio che non può permettersi passi falsi. La formazione guidata da Mark van Bommel, dopo aver battuto la Turchia per 2-1, ha ancora la possibilità di conquistare un posto tra le prime due del girone, ma per riuscirci dovrà necessariamente superare gli Azzurri.

Mancini valuta nuovi cambiamenti: le possibili scelte azzurre

A rendere ancora più interessante la vigilia è la possibilità che Roberto Mancini decida di modificare nuovamente l’assetto della squadra. La sfida contro la Francia ha confermato la qualità di diversi giovani protagonisti, ma tra condizioni fisiche, assenze e valutazioni tecniche il commissario tecnico potrebbe intervenire in tutti i reparti.

A centrocampo pesa soprattutto l’assenza di Davide Frattesi, protagonista a San Siro con una rete e costretto a saltare la trasferta. Tra le alternative per sostituirlo c’è Issa Doumbia, che ha convinto per personalità e dinamismo nei minuti giocati contro i francesi. Resta anche l’opzione Fagioli.

In attacco, invece, tiene banco la situazione dei fratelli Pio e Sebastiano Esposito. Il primo è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria contro la Francia, realizzando una doppietta, mentre il secondo ha vissuto una serata più complicata, anche per il rigore fallito.

Tra le possibilità al vaglio di Mancini c’è l’impiego dal primo minuto di Vergara, che potrebbe trovare spazio al posto di Sebastiano Esposito. Anche Cambiaghi non sarebbe al meglio della condizione, mentre Dimarco potrebbe essere una soluzione per aumentare la spinta offensiva sulla fascia sinistra.

Qualche dubbio riguarda anche la corsia destra della difesa, dove Kayode potrebbe essere insidiato da Palestra. Davanti a Donnarumma, comunque, dovrebbero trovare conferma i riferimenti difensivi Scalvini, Bastoni e Calafiori.

Qualificazione ai quarti: all’Italia basta non perdere

Il successo contro la Francia ha messo gli Azzurri in una posizione favorevole in vista dell’ultima giornata. La squadra di Mancini ha infatti due risultati su tre a disposizione per conquistare matematicamente la qualificazione ai quarti di finale.

Gli scenari sono piuttosto semplici:

In caso di vittoria: l’Italia si qualifica ai quarti e conquista anche il primo posto nel girone.

l’Italia si qualifica ai quarti e conquista anche il primo posto nel girone. In caso di pareggio: gli Azzurri accedono comunque ai quarti, indipendentemente dal risultato di Francia-Turchia.

gli Azzurri accedono comunque ai quarti, indipendentemente dal risultato di Francia-Turchia. In caso di sconfitta: la qualificazione arriverebbe soltanto se, nell’altra partita del girone, la Francia venisse sconfitta dalla Turchia.

Anche la conquista del primo posto resta alla portata della Nazionale. Una vittoria garantirebbe il primato, mentre con un pareggio sarebbe necessario che la Francia non riuscisse a superare la Turchia.