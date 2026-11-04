ASD Il Dojo, dopo i titoli mondiali la società catanese guarda ai prossimi obiettivi

L’Asd Il Dojo, la società di arti marziali catanese pluricampione in diverse discipline, si prepara a nuovi obiettivi. E’ quanto è emerso durante il Media Day di ieri pomeriggio nella sede di viale Vittorio Veneto a Catania.

E’ quanto afferma Salvatore Molino, atleta e allenatore delle categorie giovanili: «Siamo carichi, senza ombra di dubbio. Lavoriamo tanto, siamo applicati appunto per i prossimi obiettivi che da calendario 2027, da gennaio ci sarà il Grand Prix a Pepmester in Belgio. Chiaramente il nostro maestro Cosimo Costa ci sta preparando per questo prossimo evento di rilievo e siamo pronti insieme ovviamente agli altri maestri, quali Alfredo Petralia, che come il nostro maestro ci prepara a questo grande evento».

Molino ha gareggiato nelle categorie Adults nelle specialità Duo e Show, nelle quali «abbiamo conquistato il titolo di campioni del mondo io e il mio compagno, così come nel 2025 e successivamente 2026 nell’ultimo appuntamento ad Abu Dhabi, dove ci siamo laureati campioni del mondo nelle categorie di Duo Open, perché c’è anche la categoria open oltre a quella di Duo semplice maschile, che può essere maschile, femminile o mista. Nella categoria open e nella categoria show, ci siamo laureati campioni del mondo».

Giada Costa ha anche lei un duplice ruolo, quello di atleta e quello di allenatrice di base delle categorie giovanili: «Anche io dal 2024 ho ottenuto grandi risultati con i miei compagni nel Duo e nello Show. Fino all’ultimo mondiale ad Abu Dhabi ho conquistato assieme al mio compagno Sebastiano Amore il titolo di campioni del mondo nella categoria duo show e adesso appunto ci prepariamo alle prossime trasferte. Ovviamente diciamo lo sforzo è sempre tanto e non smettiamo mai di allenarci o comunque di voler superare i nostri limiti, perché comunque gli avversari sono tanti e anche loro giustamente si cimentano in questo percorso».