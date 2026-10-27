Antonello Venditti operato a Roma, il cantautore rassicura i fans

Antonello Venditti è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Roma. La notizia del ricovero aveva preoccupato e non poco i fans del cantautore, che ha scelto di intervenire personalmente sui social per rassicurare il pubblico sulle proprie condizioni di salute.

Attraverso un messaggio pubblicato su Facebook, l’artista ha fatto sapere di stare molto bene e di essere pronto a riprendere i propri impegni musicali. A questo ha fatto seguito un ringraziamento per i numerosi messaggi di affetto e vicinanza ricevuti dopo la diffusione della notizia.

Intervento chirurgico per Antonello Venditti: cosa sappiamo

Secondo le informazioni diffuse, l’operazione si è svolta in un ospedale di Roma, anche se i dettagli relativi al ricovero, tuttavia, restano riservati. È stato inoltre precisato che il recente intervento non sarebbe collegato al problema alla vista affrontato dal cantautore nel 2022, quando fu sottoposto a un’operazione per un pucker maculare, una condizione che interessa la retina e può compromettere la qualità della visione.

Il messaggio ai fan e il ringraziamento per l’affetto ricevuto

La comunicazione pubblicata sui social ha contribuito a tranquillizzare i tanti appassionati che seguono da anni la carriera del cantautore romano. Il suo aggiornamento ha avuto soprattutto lo scopo di chiarire che le condizioni di salute sono buone e che quindi non vuole rinunciare ai prossimi appuntamenti musicali. La risposta dei fans non si è fatta attendere e si è tradotta in numerosi messaggi di sostegno, ai quali l’artista ha voluto rispondere personalmente.

Il ritorno sul palco previsto per marzo 2027

Lo sguardo di Antonello Venditti è già rivolto ai prossimi impegni dal vivo. Il calendario prevede l’8 marzo 2027 un concerto al Palazzo dello Sport di Roma, una data significativa perché coinciderà con il suo 78° compleanno.

L’appuntamento aprirà il nuovo tour nei palasport, intitolato In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali. La tournée toccherà diverse città italiane, tra cui Mantova, Torino, Bergamo, Milano, Padova, Ancona, Firenze, Bari, Napoli e Messina, dove è prevista la conclusione il 22 maggio 2027.