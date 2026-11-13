Catania riscopre l’Antico Ipogeo di Santa Rita: un viaggio nella memoria sotterranea della città

A tre metri e mezzo sotto via Vittorio Emanuele II, cinque camere sepolcrali raccontano le pratiche funerarie tra Settecento e Ottocento. Dopo il restauro, il sito riapre al pubblico con un nuovo percorso multimediale realizzato dall’Accademia di Belle Arti.

C’è una Catania nascosta sotto il livello delle strade, lontana dai percorsi più conosciuti del centro storico. È una città sotterranea fatta di pietra lavica, antichi corridoi e ambienti che custodiscono le tracce di consuetudini ormai scomparse. L’Antico Ipogeo di Santa Rita, conosciuto anche come Ipogeo della Chiesa di Sant’Agostino, è uno di questi luoghi.

Situato a circa tre metri e mezzo sotto il livello stradale di via Vittorio Emanuele II, all’interno del complesso che oggi ospita il Santuario diocesano di Santa Rita, l’ipogeo è tornato accessibile al pubblico il 9 novembre 2026.

Cinque camere sepolcrali scavate nella pietra lavica

L’ipogeo si sviluppa attraverso cinque camere sepolcrali collegate da corridoi e antiche scale. Gli ambienti, destinati alle pratiche funerarie della comunità religiosa agostiniana e del contesto cittadino, conservano un impianto architettonico essenziale, coerente con la funzione liturgica e funeraria originaria.

La sobrietà degli spazi è uno degli aspetti che caratterizzano il complesso, in quanto non vi si trovano decorazioni pittoriche elaborate o apparati ornamentali particolarmente ricchi: a parlare sono soprattutto la struttura degli ambienti, i materiali e gli elementi funzionali legati ai rituali della sepoltura.

Le coperture alternano volte a botte e volte a crociera, realizzate con l’impiego della pietra lavica, materiale profondamente legato alla storia costruttiva di Catania. I pavimenti conservano le originarie superfici in cotto, recuperate durante i lavori di restauro per preservare l’identità materica degli ambienti.

Colatoi, nicchie e ossari: le tracce dei rituali funerari

Il valore dell’Ipogeo di Santa Rita non risiede soltanto nella sua struttura architettonica. Gli elementi conservati al suo interno permettono di comprendere più da vicino le pratiche funerarie diffuse tra il XVIII e il XIX secolo.

Tra le testimonianze più significative ci sono i colatoi, particolari strutture in muratura dotate di sedili e fori di scolo. Venivano utilizzati per la scolatura e la disidratazione delle salme, prima della deposizione definitiva dei resti. Una pratica oggi lontana dalla sensibilità contemporanea, ma che rappresentava una fase precisa dei rituali di sepoltura dell’epoca.

Le pareti delle camere presentano inoltre nicchie, loculi e spazi destinati alla raccolta dei resti, compresi ossari comuni. La loro disposizione racconta un’organizzazione degli ambienti funerari nella quale convivevano esigenze comunitarie, consuetudini religiose e differenze nella destinazione degli spazi.

Dalle sepolture al rifugio antiaereo: le diverse vite dell’ipogeo

La storia del complesso non si esaurisce nella sua originaria funzione funeraria. Nel corso del tempo, gli ambienti sotterranei hanno conosciuto ulteriori utilizzi, adattandosi alle trasformazioni della città e alle necessità delle diverse epoche.

Tra le stratificazioni storiche documentate figura anche il riuso come rifugio antiaereo durante la Seconda guerra mondiale. Una funzione che fa capire anche come gli stessi spazi che avevano accolto i rituali legati alla morte sono diventati, in un periodo drammatico della storia contemporanea, un riparo per la popolazione.