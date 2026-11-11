Catania riscopre la sua storia sotterranea: riapre l’Antico Ipogeo di Santa Rita

Cinque camere sepolcrali a tre metri e mezzo sotto la città tornano accessibili dopo il restauro. Il sito entra nel percorso culturale Pulcherrima, che con un unico biglietto permette di visitare sei luoghi del patrimonio storico e religioso catanese.

A tre metri e mezzo sotto il centro storico di Catania, tra corridoi in pietra lavica, antiche scale e ambienti destinati alle pratiche funerarie, riaffiora una parte della memoria nascosta della città. Lunedì 9 novembre è stato inaugurato l’Antico Ipogeo della Chiesa di Sant’Agostino, oggi Santuario diocesano di Santa Rita, in via Vittorio Emanuele II. Il sito torna così accessibile dopo un importante intervento di restauro e recupero e diventa una nuova tappa di Pulcherrima, il percorso culturale promosso dall’Arcidiocesi di Catania in collaborazione con Kalatà per valorizzare alcuni dei luoghi storici e religiosi più significativi del centro cittadino.

Alla cerimonia hanno partecipato l’arcivescovo metropolita di Catania, monsignor Luigi Renna, il sindaco Enrico Trantino e la prorettrice dell’Università di Catania e presidente dell’Accademia di Belle Arti, Lina Scalisi. Presenti anche l’arcivescovo emerito Salvatore Gristina, il vicario generale monsignor Vincenzo Branchina, il prefetto emerito Maria Carmela Librizzi, le soprintendenti emerite Donatella Aprile e Rosalba Panvini, il soprintendente Maurizio Auteri e il presidente del Parco Archeologico Giuseppe D’Urso, insieme a rappresentanti delle istituzioni e del mondo culturale ed ecclesiale.

Cinque camere sepolcrali raccontano la Catania del passato

Ad aprire l’incontro è stato don Massimiliano Parisi, rettore del Santuario, che ha seguito il percorso di recupero di un luogo profondamente legato alla storia religiosa della città. Le caratteristiche dell’intervento, le scoperte e le complessità del restauro sono state illustrate dall’ingegnere Mauro Scaccianoce e dagli architetti Francesco Anfuso e Marco Bertolone, progettisti e direttori dei lavori.

Il cuore dell’ipogeo è costituito da cinque camere sepolcrali, collegate tra loro attraverso corridoi e antiche scale. Gli ambienti conservano elementi architettonici e strutturali che restituiscono uno spaccato delle pratiche funerarie tra il XVIII e il XIX secolo: volte a botte e a crociera, pavimentazioni in cotto, nicchie, ossari e spazi destinati alla gestione delle sepolture.

Tra gli elementi più caratteristici ci sono i cosiddetti colatoi, strutture utilizzate per il trattamento delle salme prima della deposizione definitiva dei resti. Testimonianze di usanze funerarie oggi lontane, che permettono di comprendere anche il rapporto tra la comunità religiosa e la gestione della morte nei secoli passati.

L’intelligenza artificiale per ricostruire la storia dell’ipogeo

Nel corso dell’inaugurazione è stato proiettato in anteprima un video realizzato dall’Accademia di Belle Arti di Catania, introdotto dal professor Gianpiero Vincenzo. Attraverso l’impiego dell’intelligenza artificiale, il filmato propone una ricostruzione delle diverse fasi storiche e delle funzioni attribuite agli ambienti sotterranei: dalle testimonianze riconducibili all’epoca romana alle pratiche funerarie degli agostiniani, fino al successivo utilizzo come rifugio antiaereo.

La ricostruzione audiovisiva ha offerto ai presenti un modo per immaginare le trasformazioni attraversate dall’ipogeo nel corso del tempo, accompagnando la visita con un racconto per immagini.

La cerimonia è stata arricchita anche dall’intervento musicale del Coro Polifonico San Giorgio, diretto dai maestri Paolo Cipolla e Franco Lazzaro. Dopo gli interventi istituzionali e le conclusioni dell’arcivescovo Luigi Renna, il taglio del nastro ha sancito ufficialmente la riapertura. Le autorità hanno quindi effettuato una prima visita degli ambienti, seguita dall’accesso del pubblico.

Pulcherrima, sei tappe per scoprire il patrimonio di Catania

L’apertura dell’Antico Ipogeo rappresenta un nuovo tassello di Pulcherrima, il progetto di turismo culturale ecclesiale che mette in rete alcuni luoghi del patrimonio religioso catanese, proponendo un itinerario tra arte, fede, architettura e storia.

Con un unico biglietto è possibile visitare sei tappe:

Le terrazze e la cupola della Badia di Sant’Agata.

La lanterna della Badia di Sant’Agata.

La Chiesa di San Giuseppe al Duomo.

La Chiesa di Santa Rita, con l’Antico Ipogeo.

La Chiesa della Santissima Trinità, con l’antico coro delle monache.

La Chiesa di Santa Maria dell’Aiuto, con l’annessa Casa di Loreto, riproduzione della Santa Casa.

Da dicembre il percorso si arricchirà inoltre di una mostra dedicata all’artista Salvatore Incorpora, allestita nella Chiesa di Santa Maria dell’Aiuto e compresa nel biglietto.