Angelo Custode, Serena Brancale e Ricchi e Poveri per i festeggiamenti del Santo Patrono

Saranno Serena Brancale e i Ricchi e Poveri i nomi di punta dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono Angelo Custode. L’annuncio è arrivato dal sindaco Pippo Gianni, che ha anticipato la presenza dei due artisti all’interno di un programma che sarà presentato nei prossimi giorni.

Due appuntamenti musicali che guardano a pubblici diversi. Serena Brancale porterà sul palco il suo percorso tra jazz, soul e sonorità contemporanee, con uno stile che negli ultimi anni l’ha resa una delle voci più riconoscibili della scena musicale italiana.

I Ricchi e Poveri rappresentano invece una parte della storia della musica italiana. Il gruppo proporrà un repertorio costruito attorno ai brani che hanno accompagnato diverse generazioni, dagli esordi fino ai successi rimasti nella memoria del pubblico.

I festeggiamenti dell’Angelo Custode si preparano dunque ad avere la musica come uno dei loro momenti centrali, con due serate affidate ad artisti appartenenti a epoche e linguaggi differenti.

Date, orari e programma completo saranno comunicati nei prossimi giorni. L’attesa, intanto, cresce attorno a due nomi che porteranno sul palco rispettivamente le contaminazioni della musica contemporanea e una storia lunga decenni.

jacktoto