Espressioni

Taormina, a settembre l’ultimo grande atto dell’estate musicale

di Denise Bentivegna

3 Settembre 2026

Il Teatro Antico di Taormina non spegne mai le sue luci. Anche a settembre, quando l’estate comincia lentamente a lasciare spazio all’autunno, la musica continua a essere protagonista in provincia di Messina, con alcuni degli appuntamenti più attesi della stagione.

Il mese si apre al Teatro Antico con Alfa, il 5 settembre, seguito da Coez il 10 settembre e da Madame il 13 settembre. Tre serate che prolungano la stagione dei concerti nella suggestiva cornice di Taormina, prima che il calendario musicale si sposti verso palazzetti e stadi.

A chiudere il mese sarà un appuntamento completamente nuovo. Il 19 settembre debutteranno infatti i Taormina Music Awards, prima edizione di una manifestazione ideata dal Comune di Taormina insieme alla Fondazione Taormina e all’Assessorato al Turismo.

Sul palco, alla conduzione, Bianca Guaccero e Pino Strabioli, per una serata pensata come un racconto della musica attraverso esibizioni dal vivo, incontri, storie e premiazioni. Tra i primi artisti annunciati figurano Alessio Bondì, Serena Brancale, Diodato, Ditonellapiaga, Ermal Meta e Mille, mentre è attesa anche la presenza di Carlo Amleto.

A seguire la manifestazione sui social e nel backstage saranno Andrea Dianetti e Giulia Penna. Particolarmente significativo sarà il riconoscimento assegnato a Vasco Rossi, al quale andrà il primo Taormina Legend Award. Il cantautore non sarà presente fisicamente alla serata, ma il legame con Taormina resta forte: proprio venticinque anni fa si esibiva al Teatro Antico.

Settembre segna così il passaggio tra due stagioni della musica. Prima delle grandi date autunnali nei palazzetti e negli stadi, Taormina raccoglie ancora una volta il testimone dei concerti estivi e porta sul proprio palcoscenico artisti, pubblico e nuovi appuntamenti.

L’autunno, intanto, è già pronto a entrare nel calendario della provincia di Messina. A ottobre toccherà a Ligabue, atteso al PalaRescifina di Messina, mentre il 1° dicembre sarà la volta di Gigi D’Alessio, ancora al PalaRescifina.

Ma prima che la musica cambi definitivamente scenario, resta Taormina. Il Teatro Antico si prepara a vivere le ultime grandi notti dell’estate, con la musica ancora una volta al centro di un settembre destinato a chiudere la stagione nel segno dei grandi appuntamenti.

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Denise Bentivegna