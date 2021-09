Ancora 16mila no vax nelle scuole siciliane

Da ieri, martedì 1 settembre, è scattato l’obbligo di Green pass per il personale scolastico. Ma i numeri delle vaccinazioni, a poche settimane dall’inizio dell’anno scolastico, non sono dei migliori: sono in ben 16 mila, tra docenti e personale scolastico, a non essere vaccinati.

Su 135.083, 117.212 hanno fatto la prima dose. Mentre, ad aver effettuato il ciclo completo sono in 101.343, un numero che arriva a 102.827, tenendo in considerazione chi ha ricevuto la somministrazione del monodose Johnson&Johnson.

In totale, dunque, in Sicilia si è immunizzato il 76,12% del persone scolastico: numeri che rientrano nella media, lontani dalle virtuose Lazio e Abruzzo che hanno oltre il 97% di personale con almeno una dose fatta, ma altrettanto distanti dagli ultimi posti occupati da Sardegna con il 32,68% e Calabria che arriva al 29,80%.

Il rientro sui banchi di scuola all’insegna del Green pass è previsto per il 16 settembre ma oggi si svolgerà la conferenze di servizio con i Dirigenti scolastici della Sicilia al fine di ripartire in sicurezza e superare ogni perplessità, nell’augurio di lasciarsi la Dad alle spalle.

Per farlo, però, si dovrà sciogliere il nodo della certificazione verde obbligatoria per accedere agli edifici scolastici e senza vaccino, docenti e personale scolastico sarà obbligato a presentare ogni 48h l’esito del tampone.

E.G.