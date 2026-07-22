Taormina, Ambra Angiolini protagonista all’alba del Teatro Antico con “Svegliare il giorno”

Un’esperienza tra teatro, poesia e musica inaugurerà la nuova sezione teatrale del Festival Internazionale Taormina Arte 2026. L’appuntamento è fissato per il 1° agosto alle ore 5 del mattino nello scenario unico del Teatro Antico.

Quando la notte lascia spazio alla luce del nuovo giorno, il Teatro Antico di Taormina diventerà il palcoscenico di un evento speciale: Ambra Angiolini porterà in scena “Svegliare il giorno”, spettacolo che intreccia parola, musica e paesaggio in un dialogo suggestivo con l’alba siciliana.

L’appuntamento, in programma sabato 1 agosto alle ore 5.00, rappresenterà la prima nazionale dello spettacolo e inaugurerà la nuova sezione teatro del Festival Internazionale Taormina Arte 2026, segnando anche l’avvio del nuovo percorso artistico della Fondazione Taormina Arte Sicilia.

Ambra Angiolini tra poesia e introspezione

Attrice, conduttrice e interprete versatile, Ambra Angiolini sarà protagonista di un progetto che nasce dall’incontro tra teatro e poesia. Lo spettacolo prende ispirazione dai testi della poetessa Chandra Livia Candiani, con una drammaturgia firmata dalla stessa Angiolini.

“Svegliare il giorno” propone un viaggio emotivo attraverso parole e immagini, in cui il sorgere del sole diventa metafora di rinascita, consapevolezza e ascolto interiore. Un racconto pensato per accompagnare il pubblico in un momento sospeso, lontano dalla dimensione tradizionale della scena teatrale.

Il Teatro Antico incontra la magia dell’alba

La scelta dell’orario non è casuale: assistere allo spettacolo alle prime luci del mattino significa vivere il Teatro Antico di Taormina in una veste unica, con il paesaggio dello Stretto e della costa siciliana che diventano parte integrante della rappresentazione.

Un incontro tra arte e natura, dove il fascino millenario del luogo dialoga con la contemporaneità del teatro.

Taormina Arte inaugura una nuova stagione culturale

Con “Svegliare il giorno”, la Fondazione Taormina Arte Sicilia punta su una proposta capace di unire grandi protagonisti della scena nazionale, luoghi simbolo del territorio e nuove forme di partecipazione culturale.

L’appuntamento con Ambra Angiolini si annuncia quindi come uno degli eventi più suggestivi dell’estate siciliana: un’alba da vivere tra emozione, poesia e bellezza, nel luogo che da secoli rappresenta uno dei simboli più iconici della Sicilia nel mondo.