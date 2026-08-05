Addio a Katsushi Murakami, il designer che ha plasmato l’immaginario di anime e tokusatsu

Il mondo dell’animazione e del tokusatsu giapponese perde uno dei suoi protagonisti più influenti. È scomparso Katsushi Murakami, nato nel 1942 e venuto a mancare il 20 luglio 2026, artista e mechanical designer il cui lavoro ha contribuito a definire l’estetica di alcune delle produzioni più amate della cultura pop nipponica.

Pur non essendo un nome conosciuto dal grande pubblico quanto quello di registi o mangaka, Murakami è stato una figura fondamentale dietro le quinte, capace di dare forma a mezzi, armature, robot e veicoli che hanno alimentato l’immaginazione di milioni di appassionati in tutto il mondo.

Nel corso della sua lunga carriera ha collaborato a numerose produzioni di successo, lasciando il proprio segno in serie come Space Adventure Cobra, Ulysses 31, Uchū Keiji Gavan, Chōdenshi Bioman e Sekai Ninja Sen Jiraiya. Tra le sue creazioni più celebri figura inoltre Leopardon, il gigantesco robot dello Spider-Man giapponese prodotto da Toei nel 1978. Un’intuizione destinata a fare scuola: l’introduzione del robot gigante nella serie dedicata all’Uomo Ragno avrebbe infatti influenzato profondamente il futuro del genere tokusatsu, diventando uno degli elementi caratteristici dei successivi Super Sentai e, indirettamente, dei Power Rangers.

Murakami ha inoltre collaborato a lungo con Bandai, contribuendo allo sviluppo di giocattoli e modellini che hanno accompagnato il successo commerciale di molte delle serie alle quali aveva lavorato. La sua capacità di coniugare creatività, funzionalità e impatto visivo lo ha reso uno dei designer più apprezzati del settore.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio da parte di professionisti e appassionati, che sui social hanno ricordato il suo contributo fondamentale alla storia dell’intrattenimento giapponese. Sebbene il suo volto fosse poco noto al grande pubblico, le sue creazioni continuano a vivere nell’immaginario collettivo di intere generazioni.

Con la scomparsa di Katsushi Murakami se ne va uno degli artigiani della fantasia, un autore che ha saputo trasformare semplici schizzi in icone senza tempo. Il suo lascito continuerà a ispirare designer, illustratori e appassionati, confermando come il lavoro svolto dietro le quinte possa diventare parte integrante della storia della cultura pop mondiale.

jacktoto