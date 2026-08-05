Da Mazinga a Gundam: la storia degli anime sui robot giganti che hanno conquistato il mondo

Per milioni di spettatori italiani, il pomeriggio degli anni Settanta e Ottanta aveva un appuntamento fisso: la televisione si accendeva e sullo schermo apparivano giganteschi robot pronti a difendere la Terra da invasori alieni, imperi interstellari e minacce provenienti dalle profondità dello spazio. Mazinga Z, Goldrake, Jeeg Robot d’Acciaio, Daitarn 3 e molti altri non sono stati soltanto cartoni animati, ma un vero fenomeno culturale che ha segnato intere generazioni.

Dietro quelle battaglie spettacolari si nasconde però una storia molto più complessa, che racconta l’evoluzione dell’animazione giapponese e il modo in cui il Giappone ha elaborato, attraverso la fantascienza, le proprie paure, le speranze e il rapporto con la tecnologia.

Le origini del mito

L’idea del robot gigante nasce in Giappone negli anni Cinquanta, quando il Paese sta ancora facendo i conti con le conseguenze della Seconda guerra mondiale e con una rapidissima industrializzazione.

Uno dei primi grandi protagonisti è Astro Boy, creato dal maestro Osamu Tezuka nel 1952. Sebbene non si tratti di un robot gigante, il piccolo androide introduce un tema destinato a diventare centrale nell’animazione nipponica: il rapporto tra uomo e macchina.

La vera rivoluzione arriva però negli anni Settanta grazie al mangaka Go Nagai.

Mazinga Z cambia tutto

Nel 1972 Go Nagai presenta Mazinga Z, destinato a rivoluzionare il genere.

Per la prima volta il robot non è una macchina autonoma, ma viene pilotato dall’interno da un giovane protagonista. Un’idea semplice quanto geniale, che permette allo spettatore di identificarsi direttamente nell’eroe.

Nasce così il genere dei “Super Robot”: gigantesche macchine dotate di armi straordinarie, capaci di affrontare mostri meccanici e civiltà aliene in combattimenti spettacolari.

Il successo è immediato e dà origine a una lunga serie di produzioni che comprendono Il Grande Mazinga, UFO Robot Goldrake, Jeeg Robot d’Acciaio e numerosi altri titoli destinati a diventare simboli dell’animazione giapponese.

L’arrivo in Italia

L’Italia è uno dei primi Paesi europei ad accogliere gli anime giapponesi.

Alla fine degli anni Settanta, le emittenti televisive iniziano a trasmettere UFO Robot Goldrake, seguito da una lunga serie di produzioni nipponiche.

Per molti bambini è una scoperta sorprendente.

A differenza dei cartoni animati occidentali, gli anime raccontano storie continue, con personaggi che crescono, soffrono, si innamorano e, in alcuni casi, muoiono. I protagonisti non sono invincibili e le loro vittorie hanno spesso un prezzo elevato.

Questo approccio narrativo conquista il pubblico ma suscita anche accese polemiche. Alcuni critici ritengono quelle serie troppo violente per i più piccoli, mentre altri ne riconoscono la straordinaria capacità di affrontare temi profondi come il sacrificio, la guerra, l’amicizia e il senso di responsabilità.

Dai Super Robot ai Real Robot

Alla fine degli anni Settanta il genere evolve profondamente.

Nel 1979 debutta Mobile Suit Gundam, ideato da Yoshiyuki Tomino.

La novità è rivoluzionaria.

I robot non sono più eroi invincibili, ma vere e proprie macchine militari utilizzate in guerre politiche e territoriali. Nasce così il filone dei “Real Robot”, caratterizzato da maggiore realismo, strategie militari e conflitti morali.

In queste opere il nemico non è quasi mai completamente malvagio e i protagonisti si trovano spesso a confrontarsi con le conseguenze della guerra, della tecnologia e delle proprie scelte.

L’influenza di Gundam sarà enorme e segnerà gran parte della fantascienza giapponese degli anni successivi.

Gli anni Novanta e la rivoluzione psicologica

Nel 1995 il genere raggiunge una nuova maturità con Neon Genesis Evangelion.

L’opera di Hideaki Anno rompe definitivamente gli schemi.

I giganteschi Evangelion diventano il pretesto per raccontare il disagio esistenziale dei protagonisti, le difficoltà nei rapporti umani, la depressione e la ricerca della propria identità.

Le battaglie lasciano progressivamente spazio all’introspezione psicologica, trasformando la serie in uno degli anime più influenti della storia.

Da quel momento il robot gigante non rappresenta più soltanto la forza tecnologica dell’uomo, ma anche le sue fragilità.

Un’eredità che continua

Ancora oggi il genere mecha continua a evolversi.

Nuove produzioni reinterpretano i grandi classici, mentre franchise storici come Gundam continuano a espandersi con serie animate, film, videogiochi e modellini da collezione che alimentano una passione diffusa in tutto il mondo.

Anche opere più recenti dimostrano come il robot gigante sia ancora uno straordinario strumento narrativo per affrontare temi universali: il rapporto tra uomo e tecnologia, il peso delle guerre, l’intelligenza artificiale e il futuro dell’umanità.

Più di semplici cartoni animati

Liquidare gli anime sui robot giganti come semplici programmi per ragazzi significa ignorarne il valore culturale.

Dietro corazze d’acciaio, missili e raggi fotonici si nascondono riflessioni sulla pace, sul progresso scientifico, sulla responsabilità individuale e sui timori di una società profondamente segnata dalla modernizzazione e dall’incubo nucleare.

Per chi è cresciuto negli anni d’oro della televisione italiana, quei robot rappresentano un ricordo indelebile dell’infanzia. Per le nuove generazioni, invece, continuano a essere opere capaci di raccontare il presente attraverso la fantascienza.

A oltre cinquant’anni dalla nascita di Mazinga Z, il fascino dei robot giganti non accenna a diminuire. Perché, in fondo, ogni gigante d’acciaio racconta qualcosa di molto umano: il desiderio di superare i propri limiti, affrontare le proprie paure e immaginare un futuro in cui tecnologia e coscienza possano trovare un difficile, ma necessario, equilibrio.

jacktoto