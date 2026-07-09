Acireale celebra Carlo Verdone: da stasera al via quattro serate tra cinema, incontri e grandi ospiti

Parte questa sera, mercoledì 9 luglio, a Villa Belvedere di Acireale la rassegna “Quattro serate con Carlo”, l’evento che rende omaggio a Carlo Verdone, uno dei protagonisti più amati del cinema italiano. Fino al 12 luglio, il pubblico potrà vivere quattro appuntamenti dedicati alla carriera del regista e attore romano, tra proiezioni, incontri e racconti insieme ad alcuni dei più autorevoli critici, studiosi e interpreti del panorama cinematografico nazionale.

L’iniziativa offrirà l’opportunità di ripercorrere alcune delle opere più significative di Verdone direttamente con il loro autore e con gli artisti che hanno condiviso con lui un lungo percorso professionale, trasformando Villa Belvedere in un grande salotto dedicato al cinema italiano.

Si parte stasera con “Gallo Cedrone”

La rassegna prenderà il via questa sera, 9 luglio, con i saluti istituzionali e la presentazione della monografia “Carlo, un Sacco Grande”, pubblicata da Rubbettino e dedicata al percorso artistico e umano di Carlo Verdone.

All’incontro parteciperanno lo stesso Carlo Verdone, insieme a Regina Orioli, Valerio Caprara, GianLorenzo Franzì, Pasquale Plastino e Giuseppe Romeo. La serata si concluderà con la proiezione del film “Gallo Cedrone” (1998).

Venerdì riflettori su “Io, loro e Lara”

Il secondo appuntamento è in programma venerdì 10 luglio e sarà dedicato a “Io, loro e Lara” (2009).

Prima della proiezione interverranno Fabio Ferzetti, Stefano Iachetti, Gian Luca Pisacane e Luca Verdone, in un incontro dedicato all’evoluzione artistica del regista romano.

Sabato arriva Claudia Gerini

La terza serata, sabato 11 luglio, vedrà tra gli ospiti una delle attrici simbolo del cinema di Carlo Verdone, Claudia Gerini.

Con lei saranno presenti Roberto Chiesi, Pasquale Plastino e Mario Sesti, prima della proiezione di “Grande grosso… e Verdone” (2008).

Domenica gran finale con Sergio Rubini

La manifestazione si concluderà domenica 12 luglio con un ultimo incontro insieme a Carlo Verdone, accompagnato da Sergio Rubini, Valerio Caprara, Nicola D’Agostino, Jean A. Gili e Caterina Taricano.

La serata finale sarà dedicata alla proiezione di “Al lupo al lupo” (1992), uno dei film più apprezzati della filmografia verdoniana.

Tutti gli incontri saranno moderati dalla giornalista Katia Scapellato, accompagnando il pubblico in un viaggio attraverso oltre quarant’anni di cinema italiano, tra aneddoti, curiosità e ricordi raccontati dai protagonisti.