Aci, il nome che attraversa la storia del Catanese: dal fiume Akis al mito di Galatea

Acireale, Aci Castello, Aci Catena, Aci Bonaccorsi e Aci Sant’Antonio: cinque comuni, un nome antico e una storia che affonda le radici tra archeologia, geografia e mitologia

C’è un nome che, più di ogni altro, racconta la particolare identità del territorio alle pendici dell’Etna: Aci.

Lo troviamo all’inizio del nome di cinque comuni della provincia di Catania — Acireale, Aci Castello, Aci Catena, Aci Bonaccorsi e Aci Sant’Antonio — e lo ritroviamo in alcune importanti frazioni e borgate, come Aci Trezza, Aci San Filippo, Aci Platani e Aci Santa Lucia.

Una concentrazione toponomastica tutt’altro che casuale. Dietro quelle tre lettere si nasconde una storia molto più antica degli attuali comuni: una storia che passa da un antico corso d’acqua, dalla presenza greca in Sicilia, dalle eruzioni dell’Etna e, inevitabilmente, dal celebre mito di Aci e Galatea.

Prima del mito c’era un fiume

Per comprendere l’origine del nome bisogna partire da Akis, l’antico fiume che attraversava il territorio.

Il nome è documentato già nelle fonti antiche. L’Enciclopedia Italiana Treccani ricorda la presenza di un centro abitato sulle rive del fiume Acis e cita, tra le testimonianze, Silio Italico e l’Itinerario di Antonino, nel quale compare la forma latina Acium.

Non è quindi necessario ricorrere alla leggenda per spiegare la presenza del nome Aci nel territorio: il toponimo ha una solida attestazione antica legata al fiume.

Il corso d’acqua, oggi non più visibile in superficie come nell’antichità, è stato nel tempo modificato e in parte sepolto dalle trasformazioni del territorio e dalle colate laviche dell’Etna. La sua memoria, tuttavia, è rimasta nella toponomastica e nella tradizione locale.

È proprio da quel nome antico — Akis, poi Acis e Acium in latino — che prende forma la lunga storia del territorio degli Aci.

E poi arrivò Aci, il pastore innamorato

A trasformare il nome del fiume in uno dei miti più celebri della Sicilia furono la letteratura greca e latina.

Secondo la tradizione raccontata, tra gli altri, da Ovidio, Aci era un giovane pastore innamorato della ninfa Galatea. Ma Galatea era desiderata anche dal ciclope Polifemo.

Accecato dalla gelosia, Polifemo avrebbe ucciso il giovane scagliandogli contro un enorme masso. Galatea, disperata, avrebbe chiesto agli dèi di rendere eterno il loro amore. Aci venne così trasformato in un fiume.

La leggenda si intrecciò dunque con la geografia reale: il fiume Aci divenne, nella fantasia mitologica, la personificazione stessa del giovane pastore.

È una storia che ha lasciato un’impronta profonda nell’immaginario della Terra d’Aci, tanto che ancora oggi il mito di Aci e Galatea è una delle chiavi attraverso cui viene raccontata l’identità del territorio.

Ma attenzione: il mito spiega il racconto culturale del nome, non necessariamente la sua origine storica. Dal punto di vista documentario, l’antico Acis/Akís è anzitutto il nome di un corso d’acqua.

La Terra d’Aci

Per secoli Aci non fu il nome di un solo centro abitato, ma di un territorio molto più vasto.

Nel Medioevo esisteva infatti quella che sarebbe diventata la Terra d’Aci, un’area comprendente gran parte degli attuali comuni acesi. Una testimonianza istituzionale del territorio di Aci ricorda come nel 1092 l’area fosse stata assegnata dal Gran Conte Ruggero al vescovo di Catania Angerio.

Il centro originario subì però una serie di terremoti, eruzioni, distruzioni e trasformazioni politiche che contribuirono alla dispersione della popolazione.

Particolarmente importante fu il terremoto del 1169, seguito dalle eruzioni vulcaniche. Gli abitanti si dispersero nei territori circostanti, dando origine o consolidando numerosi casali e borgate.

È proprio questa frammentazione storica a spiegare perché oggi troviamo tanti “Aci” vicini tra loro.

Treccani ricorda che, dopo il terremoto del 1169, una parte degli abitanti si trasferì verso l’area dell’antica Aquilia — la futura Acireale — mentre altri si dispersero nelle campagne circostanti, dando origine a diversi villaggi e casali che conservarono il nome di Aci.

Da un’unica Terra a tanti comuni

Il processo di separazione dei diversi centri si intensificò soprattutto tra il Seicento e l’Ottocento.

La crescita di Aquilia Nuova, l’attuale Acireale, provocò rivalità e richieste di autonomia da parte dei casali circostanti. Nel corso del XVII secolo si affermarono così diversi centri autonomi.

Aci Castello si separò nel 1647; Aci Bonaccorsi ottenne la propria autonomia nel Seicento; Aci Sant’Antonio seguì un percorso autonomo fino alla definitiva separazione nel XIX secolo. La storia amministrativa dei comuni è quindi molto più recente rispetto alla storia del nome che li accomuna.

E proprio qui sta una delle curiosità più affascinanti: i comuni sono relativamente giovani, ma il loro nome ha oltre duemila anni di storia documentata.

Perché “Acireale” è diversa dagli altri Aci?

Anche il nome della città più grande della Terra d’Aci racconta una storia particolare.

L’attuale Acireale nacque dalla lunga evoluzione dell’antico insediamento di Aci e, dopo varie denominazioni, arrivò alla forma Acireale nel XVII secolo.

Il termine “Reale” non è casuale: nel 1642 la città assunse il nome di Acireale dopo essere stata affrancata dai vincoli feudali e posta direttamente sotto la Corona spagnola.

In altre parole, Aci-reale significa letteralmente l’Aci “regale”, legato alla sua condizione di città direttamente sottoposta alla Corona.

Aci Castello, Aci Catena, Aci Bonaccorsi: cosa significano?

Il prefisso Aci è dunque il grande elemento comune. La seconda parte del nome serve invece a distinguere i diversi centri.

Aci Castello deve il proprio nome al celebre castello normanno costruito sulla rupe lavica che domina il mare.

Aci Sant’Antonio richiama naturalmente il santo patrono e la chiesa attorno alla quale si sviluppò l’abitato.

Aci Bonaccorsi conserva nel toponimo il nome della famiglia Bonaccorso, legata alla storia del casale.

Aci Catena ha una vicenda ancora più curiosa: prima della denominazione attuale il centro era conosciuto come Scarpi. Il nome Aci Catena si affermò successivamente, in riferimento alla devozione mariana e al titolo della patrona. La stessa storia ufficiale del Comune racconta il passaggio dall’antico nome di Scarpi a quello di Aci Catena.

E Aci Trezza?

Anche Aci Trezza, pur non essendo un comune autonomo, ma una frazione di Aci Castello, porta con sé il nome della stessa antica Terra d’Aci.

È probabilmente il luogo nel quale la fusione tra geografia e mito è più evidente: qui i celebri Faraglioni sono stati tradizionalmente associati ai massi scagliati da Polifemo contro Aci nella leggenda.

La realtà geologica e quella mitologica si sono così sovrapposte fino a diventare parte della stessa identità culturale.

Un nome, una memoria collettiva

Oggi pronunciare “Aci” significa quindi evocare qualcosa che precede di molti secoli l’attuale divisione amministrativa della provincia di Catania.

È il nome di un antico fiume. È il nome di un personaggio mitologico. È il nome di una terra medievale. Ed è, infine, il frammento comune che sopravvive nei nomi di città, paesi e borgate.

Aci Castello, Acireale, Aci Catena, Aci Bonaccorsi e Aci Sant’Antonio non sono semplicemente cinque comuni che condividono un prefisso. Sono i diversi capitoli di una stessa storia territoriale.

Una storia nella quale il confine tra mito e realtà è sottile: il fiume Akis appartiene alla storia antica; Aci e Galatea appartengono alla mitologia; la Terra d’Aci appartiene alla storia medievale e moderna.

Eppure, sulle pendici dell’Etna, queste tre dimensioni continuano a convivere.

Perché quel piccolo nome — Aci — è riuscito a sopravvivere a terremoti, eruzioni, guerre, dominazioni e divisioni amministrative.

E ancora oggi, ogni volta che lo pronunciamo, raccontiamo inconsapevolmente una storia cominciata sulle rive di un fiume scomparso.