Zefiro A, prima la denuncia poi lo sfogo dei progettisti
La denuncia presentata dall’associazione “Borgo Marinaro Ognina” aveva scosso le acque dopo un periodo di relativa pace per lo Zefiro A, il palazzo avveneristico pronto a sorgere in via Acireale, dopo le accuse di illegittimità presentate dai consiglieri Pentastellati.
Secondo l’associazione infatti, sia il sindaco che il direttore dell’Ufficio Urbanistica sarebbero responsabili di aver concesso permessi di costruzione che non avrebbero dovuto vedere la luce. La via dove si prospetta la nascita dello Zefiro A rientra, infatti, in un’area soggetta al PRG e dunque destinata ad opere di interesse collettivo. Peccato che i termini del PRG siano decaduti da ben tre anni. Dopo una prima replica dei progettisti di Base51 Architettura, arriva lo sfogo.
“Zefiro A: chi cerca di intorbidare le acque?”
«𝖭𝗈𝗇 𝖽𝗂𝗏𝖺𝗀𝗁𝗂𝖺𝗆𝗈, 𝗍𝗈𝗋𝗇𝗂𝖺𝗆𝗈 𝖺𝗅𝗅’𝖺𝗋𝖾𝖺 𝖽𝖾𝗅𝗅𝗈 “𝗌𝖼𝖾𝗆𝗉𝗂𝗈”, 𝖼𝗈𝗆𝖾 𝗅’𝗁𝖺𝗇𝗇𝗈 𝗀𝗋𝖺𝗓𝗂𝗈𝗌𝖺𝗆𝖾𝗇𝗍𝖾 𝖽𝖾𝖿𝗂𝗇𝗂𝗍𝗈 𝗂 𝗌𝖾𝗋𝗂, 𝖻𝖾𝗇 𝗂𝗇𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝗍𝗂 𝖾 𝗉𝗋𝗈𝖿𝖾𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅𝗂 𝗀𝗂𝗈𝗋𝗇𝖺𝗅𝗂𝗌𝗍𝗂 𝖽𝗂 𝖠𝗋𝗀𝗈 𝖢𝖺𝗍𝖺𝗇𝗂𝖺, 𝖽𝖾𝗍𝖾𝗋𝗆𝗂𝗇𝖺𝗍𝗈 𝖽𝖺𝗅 𝗇𝗈𝗌𝗍𝗋𝗈 𝖾𝖽𝗂𝖿𝗂𝖼𝗂𝗈: 𝗂𝗇 𝗊𝗎𝖾𝗅𝗅𝖺 𝗓𝗈𝗇𝖺, 𝖽𝗈𝗏𝖾 𝗎𝗇𝖺 𝗏𝗈𝗅𝗍𝖺, 𝗍𝖾𝗆𝗉𝗈 𝖿𝖺, 𝗉𝖺𝗌𝗌𝖺𝗏𝖺 𝗅𝖺 𝖿𝖾𝗋𝗋𝗈𝗏𝗂𝖺 (𝗅’𝖠𝗏𝗏𝗈𝖼𝖺𝗍𝗈 𝖫𝗂𝗇𝖺 𝖠𝗋𝖾𝗇𝖺 𝖽𝗂 𝗌𝗂𝖼𝗎𝗋𝗈 𝗌𝖾 𝗅𝖺 𝗋𝗂𝖼𝗈𝗋𝖽𝖾𝗋𝖺̀!), 𝖾𝗋𝖺 𝗉𝗋𝖾𝗏𝗂𝗌𝗍𝗈 𝗎𝗇 𝖻𝖾𝗅 𝗏𝗂𝖺𝗅𝖾 (𝖼𝗁𝖾 𝗆𝖺𝗀𝖺𝗋𝗂 𝗌𝗂 𝗌𝖺𝗋𝖾𝖻𝖻𝖾 𝗉𝗈𝗍𝗎𝗍𝗈 𝖼𝗁𝗂𝖺𝗆𝖺𝗋𝖾 𝖢𝗈𝗋𝗌𝗈 𝖴𝗇𝗂𝗈𝗇𝖾 𝖲𝗈𝗏𝗂𝖾𝗍𝗂𝖼𝖺, 𝗉𝗋𝗈𝗉𝗋𝗂𝗈 𝖼𝗈𝗆𝖾 𝖺 𝖳𝗈𝗋𝗂𝗇𝗈, 𝗎𝗇𝖺 𝗏𝖾𝗋𝖺 𝖼𝗂𝗍𝗍𝖺̀ 𝗈𝗉𝖾𝗋𝖺𝗂𝖺, 𝗊𝗎𝖾𝗅𝗅𝖺 𝗌ı̀!) 𝖾 𝗎𝗇𝖺 𝗋𝗈𝗍𝖺𝗍𝗈𝗋𝗂𝖺.
𝖲ı̀, 𝗎𝗇𝖺 𝗋𝗈𝗍𝖺𝗍𝗈𝗋𝗂𝖺!! 𝖠𝗏𝖾𝗍𝖾 𝖼𝖺𝗉𝗂𝗍𝗈 𝖻𝖾𝗇𝖾: 𝗎𝗇𝖺 𝗋𝗈𝗍𝖺𝗍𝗈𝗋𝗂𝖺, 𝗎𝗇𝖺 𝗋𝗈𝗍𝗈𝗇𝖽𝖺 𝗂𝗇𝗌𝗈𝗆𝗆𝖺. 𝖴𝗇𝖺 𝖽𝗂 𝗊𝗎𝖾𝗅𝗅𝖾 𝖽𝗈𝗏𝖾 𝗀𝗂𝗋𝖺𝗍𝖾 𝖺𝗍𝗍𝗈𝗋𝗇𝗈 𝖺 𝗏𝗎𝗈𝗍𝗈 𝗊𝗎𝖺𝗇𝖽𝗈 𝗇𝗈𝗇 𝖺𝗏𝖾𝗍𝖾 𝖼𝖺𝗉𝗂𝗍𝗈 𝖼𝗈𝗌𝖺 𝗁𝖺 𝖽𝖾𝗍𝗍𝗈 𝗂𝗅 𝗇𝖺𝗏𝗂𝗀𝖺𝗍𝗈𝗋𝖾. 𝖠𝗁, 𝖺𝗏𝖾𝗏𝖺𝗍𝖾 𝗂𝗆𝗆𝖺𝗀𝗂𝗇𝖺𝗍𝗈 𝗎𝗇 𝖻𝖾𝗅 𝗉𝖺𝗋𝖼𝗈?! 𝖴𝗇𝗈 𝖽𝗂 𝗊𝗎𝖾𝗅𝗅𝗂 𝖼𝗁𝖾 𝗅𝖾 𝖿𝗈𝗇𝗍𝖺𝗇𝖾, 𝗀𝗅𝗂 𝖺𝗅𝖻𝖾𝗋𝗂, 𝗂 𝗉𝗋𝖺𝗍𝗂, 𝗅𝖾 𝗉𝖺𝗇𝖼𝗁𝗂𝗇𝖾, 𝗂 𝗀𝗂𝗈𝖼𝗁𝗂 𝗉𝖾𝗋 𝗂 𝖻𝖺𝗆𝖻𝗂𝗇𝗂, 𝗀𝗅𝗂 𝗎𝖼𝖼𝖾𝗅𝗅𝗂𝗇𝗂 𝖾 𝗉𝗎𝗋𝖾 𝗂 𝗄𝗈𝖺𝗅𝖺? 𝖤 𝗇𝗈, 𝗌𝗉𝗂𝖺𝖼𝖾𝗇𝗍𝗂, 𝖾𝗋𝖺 𝗎𝗇𝖺 𝗋𝗈𝗍𝖺𝗍𝗈𝗋𝗂𝖺! 𝖨𝗅 𝗏𝖾𝗋𝖽𝖾 𝖼𝗁𝖾 𝗌𝖾𝖼𝗈𝗇𝖽𝗈 𝗅’𝖺𝖼𝖼𝗈𝗋𝖺𝗍𝖺 𝖽𝖾𝗇𝗎𝗇𝖼𝗂𝖺 𝗌𝗂 𝗌𝖺𝗋𝖾𝖻𝖻𝖾 𝗉𝖾𝗋𝗌𝗈 𝖺 𝖼𝖺𝗎𝗌𝖺 𝖽𝖾𝗅 𝗇𝗈𝗌𝗍𝗋𝗈 𝗌𝖼𝖾𝗅𝗅𝖾𝗋𝖺𝗍𝗈 𝗌𝖼𝖾𝗆𝗉𝗂𝗈 𝖾𝗋𝖺 𝗎𝗇𝖺 𝗋𝗈𝗍𝖺𝗍𝗈𝗋𝗂𝖺; 𝗎𝗇𝖺 𝖽𝗂 𝗊𝗎𝖾𝗅𝗅𝖾 𝖼𝗁𝖾 𝗈𝗀𝗇𝗂 𝗍𝖺𝗇𝗍𝗈 𝗌𝗂 𝗏𝖺𝗇𝗇𝗈 𝗋𝖾𝗂𝗇𝖺𝗎𝗀𝗎𝗋𝖺𝗇𝖽𝗈 𝗈 𝖽𝗈𝗏𝖾 𝗌𝗂 𝗆𝖾𝗍𝗍𝖾 𝗎𝗇 𝖻𝖾𝗅 𝖼𝖺𝗋𝗍𝖾𝗅𝗅𝗈, 𝗍𝗂𝗉𝗈: “𝖰𝗎𝗂 𝗂𝗅 𝗏𝖾𝗋𝖽𝖾 𝖾̀ 𝖼𝗎𝗋𝖺𝗍𝗈 𝖽𝖺𝗅𝗅’“𝖠𝗌𝗌𝗈𝖼𝗂𝖺𝗓𝗂𝗈𝗇𝖾 𝖡𝗈𝗋𝗀𝗈 𝖬𝖺𝗋𝗂𝗇𝖺𝗋𝗈 𝖽𝗂 𝖮𝗀𝗇𝗂𝗇𝖺” (𝖺 𝗉𝗋𝗈𝗉𝗈𝗌𝗂𝗍𝗈: 𝗆𝖺 𝗅’𝖠𝗌𝗌𝗈𝖼𝗂𝖺𝗓𝗂𝗈𝗇𝖾 𝗆𝖺𝗇𝖼𝗈 𝗎𝗇𝖺 𝗋𝗈𝗍𝖺𝗍𝗈𝗋𝗂𝖺 𝗁𝖺 𝖺𝖽𝗈𝗍𝗍𝖺𝗍𝗈?! 𝖬𝖺𝗇𝖼𝗈 𝗎𝗇𝖺 𝗉𝖺𝗇𝖼𝗁𝗂𝗇𝖺? 𝖬𝖺𝗇𝖼𝗈 𝗎𝗇𝖺 𝗅𝗂𝗌𝖼𝖺 𝖽𝗂 𝗉𝖾𝗌𝖼𝖾?)».
Vincolo decaduto da oltre 3 anni. Poi la sentenza del Tar: tutto per uno sbaglio
𝖲𝗎𝖼𝖼𝖾𝖽𝖾 𝗉𝗈𝗂 𝖼𝗁𝖾 𝗉𝖾𝗋𝗈̀ 𝗊𝗎𝖺𝗅𝖼𝗎𝗇𝗈 𝗌𝗂 𝖺𝖼𝖼𝗈𝗋𝗀𝖾 𝖼𝗁𝖾 𝗂𝗅 𝖫𝖾𝗀𝗂𝗌𝗅𝖺𝗍𝗈𝗋𝖾 (𝗊𝗎𝖾𝗅𝗅’𝖾𝗌𝗌𝖾𝗋𝖾 𝗆𝗂𝗍𝗈𝗅𝗈𝗀𝗂𝖼𝗈 𝖽𝗂 𝖼𝗎𝗂 𝗌𝗉𝖾𝗌𝗌𝗈 𝗌𝖾𝗇𝗍𝗂𝖺𝗆𝗈 𝗉𝖺𝗋𝗅𝖺𝗋𝖾) 𝗈𝗀𝗇𝗂 𝗍𝖺𝗇𝗍𝗈 𝗉𝖾𝗇𝗌𝖺 𝖿𝗂𝗌𝖼𝗁𝗂 𝖾 𝗌𝖼𝗋𝗂𝗏𝖾 𝖿𝗂𝖺𝗌𝖼𝗁𝗂! 𝖲𝗎𝖼𝖼𝖾𝖽𝖾! 𝖲𝗂𝖺𝗆𝗈 𝗍𝗎𝗍𝗍𝗂 𝗌𝗈𝗍𝗍𝗈 𝗊𝗎𝖾𝗌𝗍𝗈 𝗌𝗍𝖾𝗌𝗌𝗈 𝖼𝗂𝖾𝗅𝗈, 𝖽𝗂𝖼𝖾𝗏𝖺𝗇𝗈 𝗅𝖾 𝗇𝗈𝗇𝗇𝖾. 𝖬𝖺 𝗅𝖺 𝖫𝖾𝗀𝗀𝖾 𝖾̀ 𝖫𝖾𝗀𝗀𝖾! 𝖤 𝖼𝗁𝖾 𝖽𝗂𝖺𝗆𝗂𝗇𝖾!! 𝖤 𝗊𝗎𝗂𝗇𝖽𝗂 𝗅’𝖠𝗌𝗌𝗈𝖼𝗂𝖺𝗓𝗂𝗈𝗇𝖾 𝗁𝖺 𝗋𝖺𝗀𝗂𝗈𝗇𝖾!!! 𝖥𝖾𝗋𝗆𝖺𝗍𝖾𝗅𝗂!!!! 𝖠𝗇𝗓𝗂, 𝗊𝗎𝖺𝗅𝖼𝗎𝗇𝗈 𝗁𝖺 𝗉𝗎𝗋𝖾 𝖽𝖾𝗍𝗍𝗈 𝗉𝗎𝖻𝖻𝗅𝗂𝖼𝖺𝗆𝖾𝗇𝗍𝖾: 𝗂𝗆𝗉𝗂𝖼𝖼𝖺𝗍𝖾𝗅𝗂!! 𝖤 𝖽𝖾𝗅 𝗋𝖾𝗌𝗍𝗈 𝗊𝗎𝖾𝗅𝗅𝗈 𝖾̀ 𝗎𝗇𝗈 𝗌𝖼𝖾𝗆𝗉𝗂𝗈!!»
«𝖲𝗎𝖼𝖼𝖾𝖽𝖾, 𝗂𝗇𝖿𝖺𝗍𝗍𝗂, 𝖼𝗁𝖾 𝖼𝗂 𝗌𝗂𝖺𝗇𝗈 𝖽𝖾𝗀𝗅𝗂 𝗈𝗋𝗀𝖺𝗇𝗂𝗌𝗆𝗂 𝗀𝗂𝗎𝗋𝗂𝖽𝗂𝖼𝗂 𝖼𝗁𝖾 𝗌𝗂 𝖼𝗁𝗂𝖺𝗆𝖺𝗇𝗈 𝖳𝗋𝗂𝖻𝗎𝗇𝖺𝗅𝗂 𝖠𝗆𝗆𝗂𝗇𝗂𝗌𝗍𝗋𝖺𝗍𝗂𝗏𝗂 𝖱𝖾𝗀𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅𝗂 (𝖺𝗇𝖼𝗁𝖾 𝗇𝗈𝗍𝗂 𝖺 𝗇𝗈𝗂 𝗆𝗈𝗋𝗍𝖺𝗅𝗂 𝖼𝗈𝗆𝖾 𝖳𝖠𝖱) 𝖾 𝖼𝗁𝖾 𝗀𝗅𝗂 𝖺𝗏𝗏𝗈𝖼𝖺𝗍𝗂 𝖼𝗈𝗇𝗈𝗌𝖼𝗈𝗇𝗈 𝖻𝖾𝗇𝖾; 𝗀𝗅𝗂 𝖺𝗏𝗏𝗈𝖼𝖺𝗍𝗂, 𝗊𝗎𝖾𝗅𝗅𝗂 𝖽𝖺𝗏𝗏𝖾𝗋𝗈 𝖻𝗋𝖺𝗏𝗂, 𝖺𝗅𝗆𝖾𝗇𝗈. 𝖤 𝗉𝗎𝗋𝖾 𝗊𝗎𝖺𝗅𝖼𝗁𝖾 𝖺𝗋𝖼𝗁𝗂𝗍𝖾𝗍𝗍𝗈, 𝖽𝗂 𝗊𝗎𝖾𝗅𝗅𝗂 𝖼𝗁𝖾 𝗌𝗂 𝖽𝗂𝗅𝖾𝗍𝗍𝖺𝗇𝗈 𝖺 𝖿𝖺𝗋𝖾 𝗂𝗅 𝗉𝗋𝗈𝗉𝗋𝗂𝗈 𝗆𝖾𝗌𝗍𝗂𝖾𝗋𝖾: 𝖼𝗁𝖾 𝗇𝗈𝗇 𝖾̀ 𝗌𝖼𝖾𝗀𝗅𝗂𝖾𝗋𝖾 𝗂 𝖼𝗈𝗅𝗈𝗋𝗂 𝖽𝖾𝗅𝗅𝖾 𝗍𝖾𝗇𝖽𝖾! 𝖤 𝖺𝗋𝗋𝗂𝗏𝖺 𝗎𝗇 𝖳𝖠𝖱, 𝗉𝗋𝗈𝗉𝗋𝗂𝗈 𝗊𝗎𝖾𝗅𝗅𝗈 𝖽𝗂 𝖢𝖺𝗍𝖺𝗇𝗂𝖺, 𝗀𝗎𝖺𝗋𝖽𝖺 𝗂𝗅 𝖼𝖺𝗌𝗈, 𝖼𝗁𝖾 “𝗌𝗂 𝗌𝗍𝗎𝖽𝗂𝖺 𝗅𝖾 𝖼𝖺𝗋𝗍𝖾” 𝖾 𝗌𝗂 𝖺𝖼𝖼𝗈𝗋𝗀𝖾 𝖼𝗁𝖾 𝗂𝗅 𝖫𝖾𝗀𝗂𝗌𝗅𝖺𝗍𝗈𝗋𝖾 𝗏𝗈𝗅𝖾𝗏𝖺 𝗌𝖼𝗋𝗂𝗏𝖾𝗋𝖾 “𝖱𝗂𝗌𝗍𝗋𝗎𝗍𝗍𝗎𝗋𝖺𝗓𝗂𝗈𝗇𝖾 𝖤𝖽𝗂𝗅𝗂𝗓𝗂𝖺” 𝖾 𝗌𝖻𝖺𝗀𝗅𝗂𝖺 𝖺 𝗌𝖼𝗋𝗂𝗏𝖾𝗋𝖾 𝗎𝗇𝖺 𝗅𝖾𝗍𝗍𝖾𝗋𝖺 𝖾 𝖼𝗈𝗌ı̀ 𝗌𝖼𝗋𝗂𝗏𝖾 “𝖱𝗂𝗌𝗍𝗋𝗎𝗍𝗍𝗎𝗋𝖺𝗓𝗂𝗈𝗇𝖾 𝖴𝗋𝖻𝖺𝗇𝗂𝗌𝗍𝗂𝖼𝖺”. 𝖤 𝗊𝗎𝖾𝗌𝗍𝗈 𝖳𝖠𝖱, 𝗌𝗍𝗎𝖽𝗂𝖺𝗇𝖽𝗈𝗌𝗂 𝗅𝖺 𝖼𝗈𝗌𝖺, 𝗋𝖺𝖼𝖼𝗈𝗇𝗍𝖺𝗇𝖽𝗈𝖼𝗂 𝗎𝗇 𝗉𝗈’ 𝗊𝗎𝖾𝗅𝗅𝗈 𝖼𝗁𝖾 𝖾̀ 𝗌𝗎𝖼𝖼𝖾𝗌𝗌𝗈, 𝖼𝗂 𝗌𝖼𝗋𝗂𝗏𝖾 𝗉𝗎𝗋𝖾 𝗌𝗈𝗉𝗋𝖺 𝗎𝗇𝖺 𝖻𝖾𝗅𝗅𝖺 𝗌𝖾𝗇𝗍𝖾𝗇𝗓𝖺!! 𝖤 𝗍𝗋𝖺𝗌𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺 𝗎𝗇𝖺 “𝖿” 𝗂𝗇 𝗎𝗇𝖺 “𝖽”, 𝗎𝗇 “𝗎𝗋𝖻𝖺𝗇𝗂𝗌𝗍𝗂𝖼𝖺” 𝗂𝗇 𝗎𝗇 “𝖾𝖽𝗂𝗅𝗂𝗓𝗂𝖺”. 𝖤 𝗎𝗇𝗈 𝗌𝖼𝖾𝗆𝗉𝗂𝗈 𝗂𝗇 𝖻𝖺𝗋𝖻𝖺 𝖺𝗅𝗅𝖺 𝗅𝖾𝗀𝖺𝗅𝗂𝗍𝖺̀, 𝗂𝗇 𝗌𝖿𝗋𝖾𝗀𝗂𝗈 𝖽𝖾𝗅𝗅𝖾 𝗉𝗈𝗏𝖾𝗋𝖾 𝗋𝗈𝗍𝖺𝗍𝗈𝗋𝗂𝖾 𝗉𝖾𝗋𝖽𝗎𝗍𝖾, 𝖾̀ 𝗂𝗇 𝗋𝖾𝖺𝗅𝗍𝖺̀ 𝗎𝗇 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝗏𝖾𝗇𝗍𝗈 𝖾𝖽𝗂𝗅𝗂𝗓𝗂𝗈 𝗅𝖾𝗀𝗂𝗍𝗍𝗂𝗆𝗈».