Zefiro A, prima la denuncia poi lo sfogo dei progettisti

La denuncia presentata dall’associazione “Borgo Marinaro Ognina” aveva scosso le acque dopo un periodo di relativa pace per lo Zefiro A, il palazzo avveneristico pronto a sorgere in via Acireale, dopo le accuse di illegittimità presentate dai consiglieri Pentastellati.

Secondo l’associazione infatti, sia il sindaco che il direttore dell’Ufficio Urbanistica sarebbero responsabili di aver concesso permessi di costruzione che non avrebbero dovuto vedere la luce. La via dove si prospetta la nascita dello Zefiro A rientra, infatti, in un’area soggetta al PRG e dunque destinata ad opere di interesse collettivo. Peccato che i termini del PRG siano decaduti da ben tre anni. Dopo una prima replica dei progettisti di Base51 Architettura, arriva lo sfogo.

“Zefiro A: chi cerca di intorbidare le acque?”

«𝖹𝖾𝖿𝗂𝗋𝗈 𝖠: 𝖼𝗁𝗂, 𝖽𝖺𝗏𝗏𝖾𝗋𝗈, 𝖼𝖾𝗋𝖼𝖺 𝖽𝗂 𝗂𝗇𝗍𝗈𝗋𝖻𝗂𝖽𝖺𝗋𝖾 𝗅𝖾 𝖺𝖼𝗊𝗎𝖾? – si legge in un post sul profilo Facebook dello studio – 𝖭𝖾𝗂 𝗀𝗂𝗈𝗋𝗇𝗂 𝗌𝖼𝗈𝗋𝗌𝗂 𝗌𝗎𝗂 𝗆𝖾𝖽𝗂𝖺 𝗅𝗈𝖼𝖺𝗅𝗂 𝖾 𝗌𝗎𝗂 𝗌𝗈𝖼𝗂𝖺𝗅 𝖾̀ 𝖺𝗉𝗉𝖺𝗋𝗌𝖺, 𝖼𝗈𝗇 𝗂 𝖼𝗈𝗇𝗌𝗎𝖾𝗍𝗂 𝗍𝗂𝗍𝗈𝗅𝗂 𝖺𝖽 𝖾𝖿𝖿𝖾𝗍𝗍𝗈 (𝖼𝗈𝗌𝖺 𝗇𝗈𝗇 𝗌𝗂 𝖿𝖺 𝗉𝖾𝗋 𝗎𝗇 𝗅𝗂𝗄𝖾!!), 𝗅𝖺 𝗇𝗈𝗍𝗂𝗓𝗂𝖺 𝖽𝖾𝗅𝗅𝖺 𝖽𝖾𝗇𝗎𝗇𝖼𝗂𝖺 𝗉𝗋𝖾𝗌𝖾𝗇𝗍𝖺𝗍𝖺 𝖺 𝗇𝗈𝗏𝖾𝗆𝖻𝗋𝖾 𝖽𝖺𝗅𝗅’𝖠𝗌𝗌𝗈𝖼𝗂𝖺𝗓𝗂𝗈𝗇𝖾 𝖡𝗈𝗋𝗀𝗈 𝖬𝖺𝗋𝗂𝗇𝖺𝗋𝗈 𝖽𝗂 𝖮𝗀𝗇𝗂𝗇𝖺 𝗉𝖾𝗋 𝗉𝗋𝖾𝗌𝗎𝗇𝗍𝖾 𝗂𝗅𝗅𝖾𝗀𝗂𝗍𝗍𝗂𝗆𝗂𝗍𝖺̀ 𝖽𝖾𝗅 𝖯𝖾𝗋𝗆𝖾𝗌𝗌𝗈 𝖽𝗂 𝖢𝗈𝗌𝗍𝗋𝗎𝗂𝗋𝖾 𝗋𝖾𝗅𝖺𝗍𝗂𝗏𝗈 𝖺𝗅 𝗇𝗎𝗈𝗏𝗈 𝖾𝖽𝗂𝖿𝗂𝖼𝗂𝗈 𝖽𝖺 𝗇𝗈𝗂 𝗉𝗋𝗈𝗀𝖾𝗍𝗍𝖺𝗍𝗈 𝖾 𝖺𝗍𝗍𝗎𝖺𝗅𝗆𝖾𝗇𝗍𝖾 𝗂𝗇 𝗋𝖾𝗀𝗈𝗅𝖺𝗋𝖾 𝖼𝗈𝗋𝗌𝗈 𝖽𝗂 𝖼𝗈𝗌𝗍𝗋𝗎𝗓𝗂𝗈𝗇𝖾. 𝖤𝗉𝗉𝗎𝗋𝖾, 𝗅𝖺 𝗊𝗎𝖾𝗌𝗍𝗂𝗈𝗇𝖾, 𝗉𝖾𝗋 𝖼𝗁𝗂 𝗁𝖺 𝖽𝖺𝗏𝗏𝖾𝗋𝗈 𝗏𝗈𝗀𝗅𝗂𝖺 𝖽𝗂 𝗅𝖾𝗀𝗀𝖾𝗋𝗅𝖺 𝖾 𝖼𝗈𝗇𝗈𝗌𝖼𝖾𝗋𝗅𝖺, 𝖾̀ 𝗅𝗂𝗆𝗉𝗂𝖽𝖺 𝖾 𝗍𝗋𝖺𝗌𝗉𝖺𝗋𝖾𝗇𝗍𝖾: 𝖼𝗈𝗆𝖾 𝗎𝗇 𝖻𝗂𝖼𝖼𝗁𝗂𝖾𝗋𝖾 𝖽𝗂 𝖺𝖼𝗊𝗎𝖺 𝖿𝗋𝖾𝗌𝖼𝖺. 𝖠 𝖻𝖾𝗇𝖾𝖿𝗂𝖼𝗂𝗈 𝖽𝗂 𝗊𝗎𝖺𝗇𝗍𝗂 𝗆𝖺𝗀𝖺𝗋𝗂 𝖿𝖺𝗇𝗇𝗈 𝖺𝗅𝗍𝗋𝗈 𝖽𝗂 𝗆𝖾𝗌𝗍𝗂𝖾𝗋𝖾 𝗈 𝗌𝗂 𝗌𝗈𝗇𝗈 𝗉𝖾𝗋𝗌𝗂 𝗅𝖾 𝗉𝗎𝗇𝗍𝖺𝗍𝖾 𝗉𝗋𝖾𝖼𝖾𝖽𝖾𝗇𝗍𝗂, 𝗉𝗋𝗈𝗏𝗂𝖺𝗆𝗈 𝖺𝗅𝗅𝗈𝗋𝖺 𝖺 𝖿𝖺𝗋𝖾 𝗎𝗇 𝗉𝗈’ 𝖽𝗂 𝖼𝗁𝗂𝖺𝗋𝖾𝗓𝗓𝖺 𝖾 𝗋𝗂𝗉𝖺𝗋𝗍𝗂𝖺𝗆𝗈 𝖽𝖺𝗅 𝗉𝗋𝗂𝗇𝖼𝗂𝗉𝗂𝗈: 𝖽𝖺𝗂 𝖽𝗂𝗇𝗈𝗌𝖺𝗎𝗋𝗂!».

«𝖰𝗎𝖾𝗌𝗍𝖺 𝖼𝗂𝗍𝗍𝖺̀ 𝗁𝖺 𝗎𝗇𝗈 𝗌𝗍𝗋𝗎𝗆𝖾𝗇𝗍𝗈 𝖽𝗂 𝗉𝗂𝖺𝗇𝗂𝖿𝗂𝖼𝖺𝗓𝗂𝗈𝗇𝖾 𝗍𝖾𝗋𝗋𝗂𝗍𝗈𝗋𝗂𝖺𝗅𝖾 (𝗆𝖾𝗀𝗅𝗂𝗈 𝗇𝗈𝗍𝗈 𝖼𝗈𝗆𝖾 “𝖯𝖱𝖦”, 𝗌𝖾𝖼𝗈𝗇𝖽𝗈 𝗂𝗅 𝗏𝖾𝖼𝖼𝗁𝗂𝗈 𝗊𝗎𝖺𝖽𝗋𝗈 𝗇𝗈𝗋𝗆𝖺𝗍𝗂𝗏𝗈) 𝗉𝖾𝗇𝗌𝖺𝗍𝗈, 𝗌𝗎𝗅𝗅𝖺 𝗌𝖼𝗈𝗋𝗍𝖺 𝖽𝗂 𝗎𝗇𝖺 𝗅𝖾𝗀𝗀𝖾 𝖽𝖾𝗅 𝟣𝟫𝟦𝟤 (𝗌𝖼𝗋𝗂𝗍𝗍𝖺 𝖽𝖺 𝖫𝗎𝗂 𝗂𝗇 𝗉𝖾𝗋𝗌𝗈𝗇𝖺 𝖾 𝗇𝖾𝗅 𝖻𝖾𝗅 𝗆𝖾𝗓𝗓𝗈 𝖽𝗂 𝗎𝗇𝖺 𝗀𝗎𝖾𝗋𝗋𝖺 𝗂𝗇 𝖼𝗎𝗂 𝗂 𝗇𝗈𝗌𝗍𝗋𝗂 𝖽𝖾𝗅𝗅’𝖠𝗋𝗆𝗂𝗋 𝗇𝖾𝗅 𝖿𝗋𝖺𝗍𝗍𝖾𝗆𝗉𝗈 𝗌𝗍𝖺𝗏𝖺𝗇𝗈 𝖻𝖾𝗅𝗅𝗂 𝖿𝗋𝖾𝗌𝖼𝗁𝗂!!), 𝖺𝗅𝗅𝖺 𝖿𝗂𝗇𝖾 𝖽𝖾𝗀𝗅𝗂 𝖺𝗇𝗇𝗂 ’𝟧𝟢 𝖽𝖾𝗅 𝗌𝖾𝖼𝗈𝗅𝗈 𝗌𝖼𝗈𝗋𝗌𝗈, 𝗂𝗉𝗈𝗍𝗂𝗓𝗓𝖺𝗇𝖽𝗈 𝗎𝗇𝖺 𝖼𝗂𝗍𝗍𝖺̀ 𝗈𝗉𝖾𝗋𝖺𝗂𝖺 𝖽𝖺 𝟩𝟧𝟢.𝟢𝟢𝟢 𝖺𝖻𝗂𝗍𝖺𝗇𝗍𝗂! 𝖫𝖺 𝖿𝖺𝗆𝗈𝗌𝖺 𝖬𝗂𝗅𝖺𝗇𝗈 𝖽𝖾𝗅 𝖲𝗎𝖽! 𝖤𝗉𝗉𝖾𝗋𝗈̀, 𝖺 𝗊𝗎𝖾𝗅𝗅’𝖾𝗉𝗈𝖼𝖺 𝖼’𝖾𝗋𝖺 𝗅𝖺 𝖣𝖾𝗆𝗈𝖼𝗋𝖺𝗓𝗂𝖺 𝖢𝗋𝗂𝗌𝗍𝗂𝖺𝗇𝖺, 𝗂𝗅 𝗆𝗈𝖽𝖾𝗅𝗅𝗈 𝗌𝗈𝖼𝗂𝖺𝗅𝖾 𝖼𝗁𝖾 𝗌𝗈𝗍𝗍𝗂𝗇𝗍𝖾𝗇𝖽𝖾𝗏𝖺 𝗊𝗎𝖾𝗅 𝗆𝗈𝖽𝖾𝗅𝗅𝗈 𝖽𝗂 𝗌𝗏𝗂𝗅𝗎𝗉𝗉𝗈 𝗎𝗋𝖻𝖺𝗇𝗂𝗌𝗍𝗂𝖼𝗈 (𝖾 𝗌𝗈𝖼𝗂𝖺𝗅𝖾) 𝗏𝖾𝗇𝗇𝖾 𝖽𝖾𝖼𝗅𝗂𝗇𝖺𝗍𝗈 𝗂𝗇 𝗆𝗈𝖽𝗈 𝗎𝗇 𝗉𝗈’ 𝖽𝗂𝗏𝖾𝗋𝗌𝗈 𝖾, 𝗍𝗋𝖺 𝗎𝗇𝖺 𝖼𝗁𝗂𝖺𝖼𝖼𝗁𝗂𝖾𝗋𝖺 𝖾 𝗅’𝖺𝗅𝗍𝗋𝖺, 𝗌𝗂 𝖺𝗋𝗋𝗂𝗏𝗈̀ 𝖺𝗅𝗅’𝖺𝗉𝗉𝗋𝗈𝗏𝖺𝗓𝗂𝗈𝗇𝖾 𝖽𝖾𝗅 𝖯𝖱𝖦 𝗀𝗂𝗎𝗌𝗍𝗈 𝗊𝗎𝖺𝗅𝖼𝗁𝖾 𝗍𝖾𝗆𝗉𝗈 𝖽𝗈𝗉𝗈: 𝗇𝖾𝗅 𝟣𝟫𝟨𝟫! 𝖤 𝗂𝗅 𝗆𝗈𝗇𝖽𝗈 𝖾𝗋𝖺 𝗀𝗂𝖺̀ 𝖼𝖺𝗆𝖻𝗂𝖺𝗍𝗈; 𝖾 𝖢𝖺𝗍𝖺𝗇𝗂𝖺 𝗉𝗎𝗋𝖾. 𝖫’𝖴𝗈𝗆𝗈 𝖾𝗋𝖺 𝗀𝗂𝖺̀ 𝖺𝗇𝖽𝖺𝗍𝗈 𝗌𝗎𝗅𝗅𝖺 𝗅𝗎𝗇𝖺; 𝖢𝖺𝗍𝖺𝗇𝗂𝖺 𝗂𝗇𝗏𝖾𝖼𝖾 𝗇𝗈. 𝖭𝖾𝗅 𝖿𝗋𝖺𝗍𝗍𝖾𝗆𝗉𝗈, 𝗂𝗇 𝗊𝗎𝖾𝗂 𝟣𝟢 𝖺𝗇𝗇𝗂, 𝗆𝖾𝗇𝗍𝗋𝖾 𝗂𝗅 𝖯𝖱𝖦 𝖾𝗋𝖺 𝗎𝗇 𝖺𝗅𝗅𝖾𝗀𝗋𝗈 𝖾 𝖺𝗆𝖾𝗇𝗈 𝖺𝗋𝗀𝗈𝗆𝖾𝗇𝗍𝗈 𝖽𝗂 𝖽𝗂𝗌𝖼𝗎𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇𝖾, 𝗀𝗎𝖺𝗋𝖽𝖺 𝗍𝗎 𝗂𝗅 𝖼𝖺𝗌𝗈, 𝖼𝗁𝗂 𝗇𝖾 𝖺𝗏𝖾𝗏𝖺 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝖾𝗌𝗌𝖾 𝖾 𝗉𝗈𝗌𝗌𝗂𝖻𝗂𝗅𝗂𝗍𝖺̀ 𝖼𝗈𝗌𝗍𝗋𝗎𝗂𝗏𝖺 𝖼𝗈𝗇 𝗀𝗋𝖺𝗇𝖽𝖾 𝖽𝗂𝗌𝗂𝗇𝗏𝗈𝗅𝗍𝗎𝗋𝖺 𝗆𝗈𝗅𝗍𝗂 𝖽𝖾𝗂 𝗆𝖾𝗋𝖺𝗏𝗂𝗀𝗅𝗂𝗈𝗌𝗂 𝖾𝖽𝗂𝖿𝗂𝖼𝗂 𝖽𝗂 𝗎𝗇𝖺 𝖽𝖾𝗅𝗅𝖾 𝖼𝗂𝗍𝗍𝖺̀ 𝗉𝗂𝗎̀ 𝗌𝗂𝗌𝗆𝗂𝖼𝖺𝗆𝖾𝗇𝗍𝖾 𝗏𝗎𝗅𝗇𝖾𝗋𝖺𝖻𝗂𝗅𝗂 𝖽𝖾𝗅 𝗆𝗈𝗇𝖽𝗈, 𝗉𝗋𝗈𝖻𝖺𝖻𝗂𝗅𝗆𝖾𝗇𝗍𝖾 𝗊𝗎𝖾𝗅𝗅𝖺 𝗉𝗂𝗎̀ 𝗏𝗎𝗅𝗇𝖾𝗋𝖺𝖻𝗂𝗅𝖾 𝖽’𝖤𝗎𝗋𝗈𝗉𝖺». «𝖭𝗈𝗇 𝖽𝗂𝗏𝖺𝗀𝗁𝗂𝖺𝗆𝗈, 𝗍𝗈𝗋𝗇𝗂𝖺𝗆𝗈 𝖺𝗅𝗅’𝖺𝗋𝖾𝖺 𝖽𝖾𝗅𝗅𝗈 “𝗌𝖼𝖾𝗆𝗉𝗂𝗈”, 𝖼𝗈𝗆𝖾 𝗅’𝗁𝖺𝗇𝗇𝗈 𝗀𝗋𝖺𝗓𝗂𝗈𝗌𝖺𝗆𝖾𝗇𝗍𝖾 𝖽𝖾𝖿𝗂𝗇𝗂𝗍𝗈 𝗂 𝗌𝖾𝗋𝗂, 𝖻𝖾𝗇 𝗂𝗇𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝗍𝗂 𝖾 𝗉𝗋𝗈𝖿𝖾𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅𝗂 𝗀𝗂𝗈𝗋𝗇𝖺𝗅𝗂𝗌𝗍𝗂 𝖽𝗂 𝖠𝗋𝗀𝗈 𝖢𝖺𝗍𝖺𝗇𝗂𝖺, 𝖽𝖾𝗍𝖾𝗋𝗆𝗂𝗇𝖺𝗍𝗈 𝖽𝖺𝗅 𝗇𝗈𝗌𝗍𝗋𝗈 𝖾𝖽𝗂𝖿𝗂𝖼𝗂𝗈: 𝗂𝗇 𝗊𝗎𝖾𝗅𝗅𝖺 𝗓𝗈𝗇𝖺, 𝖽𝗈𝗏𝖾 𝗎𝗇𝖺 𝗏𝗈𝗅𝗍𝖺, 𝗍𝖾𝗆𝗉𝗈 𝖿𝖺, 𝗉𝖺𝗌𝗌𝖺𝗏𝖺 𝗅𝖺 𝖿𝖾𝗋𝗋𝗈𝗏𝗂𝖺 (𝗅’𝖠𝗏𝗏𝗈𝖼𝖺𝗍𝗈 𝖫𝗂𝗇𝖺 𝖠𝗋𝖾𝗇𝖺 𝖽𝗂 𝗌𝗂𝖼𝗎𝗋𝗈 𝗌𝖾 𝗅𝖺 𝗋𝗂𝖼𝗈𝗋𝖽𝖾𝗋𝖺̀!), 𝖾𝗋𝖺 𝗉𝗋𝖾𝗏𝗂𝗌𝗍𝗈 𝗎𝗇 𝖻𝖾𝗅 𝗏𝗂𝖺𝗅𝖾 (𝖼𝗁𝖾 𝗆𝖺𝗀𝖺𝗋𝗂 𝗌𝗂 𝗌𝖺𝗋𝖾𝖻𝖻𝖾 𝗉𝗈𝗍𝗎𝗍𝗈 𝖼𝗁𝗂𝖺𝗆𝖺𝗋𝖾 𝖢𝗈𝗋𝗌𝗈 𝖴𝗇𝗂𝗈𝗇𝖾 𝖲𝗈𝗏𝗂𝖾𝗍𝗂𝖼𝖺, 𝗉𝗋𝗈𝗉𝗋𝗂𝗈 𝖼𝗈𝗆𝖾 𝖺 𝖳𝗈𝗋𝗂𝗇𝗈, 𝗎𝗇𝖺 𝗏𝖾𝗋𝖺 𝖼𝗂𝗍𝗍𝖺̀ 𝗈𝗉𝖾𝗋𝖺𝗂𝖺, 𝗊𝗎𝖾𝗅𝗅𝖺 𝗌ı̀!) 𝖾 𝗎𝗇𝖺 𝗋𝗈𝗍𝖺𝗍𝗈𝗋𝗂𝖺.

𝖲ı̀, 𝗎𝗇𝖺 𝗋𝗈𝗍𝖺𝗍𝗈𝗋𝗂𝖺!! 𝖠𝗏𝖾𝗍𝖾 𝖼𝖺𝗉𝗂𝗍𝗈 𝖻𝖾𝗇𝖾: 𝗎𝗇𝖺 𝗋𝗈𝗍𝖺𝗍𝗈𝗋𝗂𝖺, 𝗎𝗇𝖺 𝗋𝗈𝗍𝗈𝗇𝖽𝖺 𝗂𝗇𝗌𝗈𝗆𝗆𝖺. 𝖴𝗇𝖺 𝖽𝗂 𝗊𝗎𝖾𝗅𝗅𝖾 𝖽𝗈𝗏𝖾 𝗀𝗂𝗋𝖺𝗍𝖾 𝖺𝗍𝗍𝗈𝗋𝗇𝗈 𝖺 𝗏𝗎𝗈𝗍𝗈 𝗊𝗎𝖺𝗇𝖽𝗈 𝗇𝗈𝗇 𝖺𝗏𝖾𝗍𝖾 𝖼𝖺𝗉𝗂𝗍𝗈 𝖼𝗈𝗌𝖺 𝗁𝖺 𝖽𝖾𝗍𝗍𝗈 𝗂𝗅 𝗇𝖺𝗏𝗂𝗀𝖺𝗍𝗈𝗋𝖾. 𝖠𝗁, 𝖺𝗏𝖾𝗏𝖺𝗍𝖾 𝗂𝗆𝗆𝖺𝗀𝗂𝗇𝖺𝗍𝗈 𝗎𝗇 𝖻𝖾𝗅 𝗉𝖺𝗋𝖼𝗈?! 𝖴𝗇𝗈 𝖽𝗂 𝗊𝗎𝖾𝗅𝗅𝗂 𝖼𝗁𝖾 𝗅𝖾 𝖿𝗈𝗇𝗍𝖺𝗇𝖾, 𝗀𝗅𝗂 𝖺𝗅𝖻𝖾𝗋𝗂, 𝗂 𝗉𝗋𝖺𝗍𝗂, 𝗅𝖾 𝗉𝖺𝗇𝖼𝗁𝗂𝗇𝖾, 𝗂 𝗀𝗂𝗈𝖼𝗁𝗂 𝗉𝖾𝗋 𝗂 𝖻𝖺𝗆𝖻𝗂𝗇𝗂, 𝗀𝗅𝗂 𝗎𝖼𝖼𝖾𝗅𝗅𝗂𝗇𝗂 𝖾 𝗉𝗎𝗋𝖾 𝗂 𝗄𝗈𝖺𝗅𝖺? 𝖤 𝗇𝗈, 𝗌𝗉𝗂𝖺𝖼𝖾𝗇𝗍𝗂, 𝖾𝗋𝖺 𝗎𝗇𝖺 𝗋𝗈𝗍𝖺𝗍𝗈𝗋𝗂𝖺! 𝖨𝗅 𝗏𝖾𝗋𝖽𝖾 𝖼𝗁𝖾 𝗌𝖾𝖼𝗈𝗇𝖽𝗈 𝗅’𝖺𝖼𝖼𝗈𝗋𝖺𝗍𝖺 𝖽𝖾𝗇𝗎𝗇𝖼𝗂𝖺 𝗌𝗂 𝗌𝖺𝗋𝖾𝖻𝖻𝖾 𝗉𝖾𝗋𝗌𝗈 𝖺 𝖼𝖺𝗎𝗌𝖺 𝖽𝖾𝗅 𝗇𝗈𝗌𝗍𝗋𝗈 𝗌𝖼𝖾𝗅𝗅𝖾𝗋𝖺𝗍𝗈 𝗌𝖼𝖾𝗆𝗉𝗂𝗈 𝖾𝗋𝖺 𝗎𝗇𝖺 𝗋𝗈𝗍𝖺𝗍𝗈𝗋𝗂𝖺; 𝗎𝗇𝖺 𝖽𝗂 𝗊𝗎𝖾𝗅𝗅𝖾 𝖼𝗁𝖾 𝗈𝗀𝗇𝗂 𝗍𝖺𝗇𝗍𝗈 𝗌𝗂 𝗏𝖺𝗇𝗇𝗈 𝗋𝖾𝗂𝗇𝖺𝗎𝗀𝗎𝗋𝖺𝗇𝖽𝗈 𝗈 𝖽𝗈𝗏𝖾 𝗌𝗂 𝗆𝖾𝗍𝗍𝖾 𝗎𝗇 𝖻𝖾𝗅 𝖼𝖺𝗋𝗍𝖾𝗅𝗅𝗈, 𝗍𝗂𝗉𝗈: “𝖰𝗎𝗂 𝗂𝗅 𝗏𝖾𝗋𝖽𝖾 𝖾̀ 𝖼𝗎𝗋𝖺𝗍𝗈 𝖽𝖺𝗅𝗅’“𝖠𝗌𝗌𝗈𝖼𝗂𝖺𝗓𝗂𝗈𝗇𝖾 𝖡𝗈𝗋𝗀𝗈 𝖬𝖺𝗋𝗂𝗇𝖺𝗋𝗈 𝖽𝗂 𝖮𝗀𝗇𝗂𝗇𝖺” (𝖺 𝗉𝗋𝗈𝗉𝗈𝗌𝗂𝗍𝗈: 𝗆𝖺 𝗅’𝖠𝗌𝗌𝗈𝖼𝗂𝖺𝗓𝗂𝗈𝗇𝖾 𝗆𝖺𝗇𝖼𝗈 𝗎𝗇𝖺 𝗋𝗈𝗍𝖺𝗍𝗈𝗋𝗂𝖺 𝗁𝖺 𝖺𝖽𝗈𝗍𝗍𝖺𝗍𝗈?! 𝖬𝖺𝗇𝖼𝗈 𝗎𝗇𝖺 𝗉𝖺𝗇𝖼𝗁𝗂𝗇𝖺? 𝖬𝖺𝗇𝖼𝗈 𝗎𝗇𝖺 𝗅𝗂𝗌𝖼𝖺 𝖽𝗂 𝗉𝖾𝗌𝖼𝖾?)».

Vincolo decaduto da oltre 3 anni. Poi la sentenza del Tar: tutto per uno sbaglio

𝖱𝗂𝗌𝗍𝗋𝗎𝗍𝗍𝗎𝗋𝖺𝗓𝗂𝗈𝗇𝖾 𝗎𝗋𝖻𝖺𝗇𝗂𝗌𝗍𝗂𝖼𝖺, 𝖽𝗂𝖼𝖾𝗏𝖺 𝗅𝖺 𝗅𝖾𝗀𝗀𝖾, 𝖼𝗁𝖾 𝖾̀ 𝖼𝗈𝗌𝖺 𝖻𝖾𝗇 𝖽𝗂𝗏𝖾𝗋𝗌𝖺, 𝖽𝗂𝗋𝖾𝗍𝖾 𝗏𝗈𝗂, 𝖽𝖺 𝗋𝗂𝗌𝗍𝗋𝗎𝗍𝗍𝗎𝗋𝖺𝗓𝗂𝗈𝗇𝖾 𝖾𝖽𝗂𝗅𝗂𝗓𝗂𝖺. 𝖤 𝗌𝗎 𝗊𝗎𝖾𝗌𝗍𝗈 𝗌𝗂 𝖻𝖺𝗌𝖺 𝗍𝗎𝗍𝗍𝗈 𝗂𝗅 𝖼𝖺𝗌𝗍𝖾𝗅𝗅𝗈 𝖺𝖼𝖼𝗎𝗌𝖺𝗍𝗈𝗋𝗂𝗈, 𝗀𝗅𝗂 𝗌𝗍𝗋𝗂𝗅𝗅𝗂, 𝗅𝖾 𝖽𝖾𝗇𝗎𝗇𝖼𝖾, 𝗂𝗅 𝗅𝗂𝗇𝖼𝗂𝖺𝗀𝗀𝗂𝗈 𝗆𝖾𝖽𝗂𝖺𝗍𝗂𝖼𝗈 𝖽𝖾𝗅𝗅𝖺 𝗇𝗈𝗌𝗍𝗋𝖺 𝖻𝖾𝗇𝖾𝖺𝗆𝖺𝗍𝖺 𝖠𝗌𝗌𝗈𝖼𝗂𝖺𝗓𝗂𝗈𝗇𝖾! 𝖤 𝖽𝗂 𝖼𝗁𝗂 𝖽𝖺 𝖾𝖼𝗈 𝖺𝗅𝗅𝖾 𝗌𝗎𝖾 𝗏𝖺𝗋𝗂𝗈𝗉𝗂𝗇𝗍𝖾 𝖾𝗌𝗍𝖾𝗋𝗇𝖺𝗓𝗂𝗈𝗇𝗂.𝖦𝗂𝖺̀.

“Un intervento legittimo”

«𝖲ı̀, 𝗅𝖾𝗀𝗂𝗍𝗍𝗂𝗆𝗈.𝖦𝗂𝖺̀. 𝖲𝗎𝖼𝖼𝖾𝖽𝖾! 𝖢𝖾𝗋𝗍𝗈: 𝗊𝗎𝖺𝗇𝖽𝗈 𝗌𝗂 𝗆𝗈𝗇𝗍𝖺𝗇𝗈 𝗅𝖾 𝖻𝖺𝗋𝗋𝗂𝖼𝖺𝗍𝖾 𝗈𝖼𝖼𝗈𝗋𝗋𝖾𝗋𝖾𝖻𝖻𝖾 𝖺𝗏𝖾𝗋𝖾 𝗉𝗋𝖾𝗅𝗂𝗆𝗂𝗇𝖺𝗋𝗆𝖾𝗇𝗍𝖾 𝖼𝖾𝗋𝗍𝖾𝗓𝗓𝖺 𝖽𝖾𝗅𝗅𝖺 𝗉𝗋𝗈𝗉𝗋𝗂𝖺 𝖼𝗈𝗇𝗈𝗌𝖼𝖾𝗇𝗓𝖺 𝖽𝖾𝗂 𝖿𝖺𝗍𝗍𝗂 𝖾 𝖽𝖾𝗅𝗅𝖾 𝗇𝗈𝗋𝗆𝖾. 𝖤 𝖽𝖾𝗅𝗅𝖺 𝗉𝗋𝗈𝗉𝗋𝗂𝖺 𝗈𝗇𝖾𝗌𝗍𝖺̀ 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗅𝗅𝖾𝗍𝗍𝗎𝖺𝗅𝖾.𝖬𝖺 𝗅𝖺 𝗌𝗍𝗈𝗋𝗂𝖺 𝖾̀ 𝗉𝗂𝖾𝗇𝖺 𝖽𝗂 𝖻𝖺𝗋𝗋𝗂𝖼𝖺𝗍𝖾 𝗆𝗈𝗇𝗍𝖺𝗍𝖾 𝖽𝖺 𝗀𝖾𝗇𝗍𝖾 𝖺𝗂𝗓𝗓𝖺𝗍𝖺 𝖺𝖽 𝖺𝗋𝗍𝖾 𝖽𝖺 𝖼𝗁𝗂 𝗆𝖺𝗀𝖺𝗋𝗂 𝗂𝗇 𝗌𝗍𝗋𝖺𝖽𝖺 𝗇𝗈𝗇 𝖼𝗂 𝗉𝖺𝗌𝗌𝖺 𝗉𝗋𝗈𝗉𝗋𝗂𝗈. 𝖠𝖻𝖻𝗂𝖺𝗆𝗈 𝗉𝗂𝗎̀ 𝗏𝗈𝗅𝗍𝖾 𝖾 𝗂𝗇 𝗏𝖺𝗋𝗂𝗈 𝗆𝗈𝖽𝗈 𝗂𝗇𝗏𝗂𝗍𝖺𝗍𝗈 𝗍𝗎𝗍𝗍𝗂 𝗊𝗎𝖾𝗅𝗅𝗂 𝖼𝗁𝖾 𝖺𝗏𝖾𝗏𝖺𝗇𝗈 𝗆𝖺𝗇𝗂𝖿𝖾𝗌𝗍𝖺𝗍𝗈 𝖽𝗎𝖻𝖻𝗂, 𝗉𝖾𝗋𝗉𝗅𝖾𝗌𝗌𝗂𝗍𝖺̀ 𝖾 𝖼𝗈𝗇𝗍𝗋𝖺𝗋𝗂𝖾𝗍𝖺̀ 𝖺 𝗎𝗇 𝖼𝖺𝖿𝖿𝖾̀, 𝗉𝖾𝗋 𝗉𝗈𝗍𝖾𝗋 𝗋𝖺𝖼𝖼𝗈𝗇𝗍𝖺𝗋𝖾 𝗅𝖾 𝖼𝗈𝗌𝖾, 𝗅𝖾 𝗌𝗍𝖾𝗌𝗌𝖾 𝖼𝗁𝖾 𝗌𝗍𝗂𝖺𝗆𝗈 𝗋𝖺𝖼𝖼𝗈𝗇𝗍𝖺𝗇𝖽𝗈 𝗊𝗎𝗂 𝗈𝗋𝖺 𝖺 𝗏𝗈𝗂 𝗍𝗎𝗍𝗍𝗂, 𝗉𝖾𝗋 𝗊𝗎𝖾𝗅𝗅’𝖺𝗆𝗈𝗋𝖾 𝗉𝖾𝗋 𝗅𝖺 𝖼𝗁𝗂𝖺𝗋𝖾𝗓𝗓𝖺 𝖽𝗂 𝖼𝗎𝗂 𝗌𝗂𝖺𝗆𝗈 𝗈𝗋𝗀𝗈𝗀𝗅𝗂𝗈𝗌𝗂. 𝖬𝖺 𝖿𝗈𝗋𝗌𝖾 𝗂𝗅 𝖼𝖺𝖿𝖿𝖾̀ 𝗅𝗂 𝗋𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗇𝖾𝗋𝗏𝗈𝗌𝗂, 𝗉𝖾𝗋𝖼𝗁𝖾́ 𝗂 𝗇𝗈𝗌𝗍𝗋𝗂 𝗂𝗇𝗏𝗂𝗍𝗂 𝗌𝗈𝗇𝗈 𝖼𝖺𝖽𝗎𝗍𝗂 𝗍𝗎𝗍𝗍𝗂 𝗇𝖾𝗅 𝗇𝗎𝗅𝗅𝖺. 𝖳𝗎𝗍𝗍𝗂. 𝖯𝖾𝖼𝖼𝖺𝗍𝗈: 𝖼𝗂 𝗌𝖺𝗋𝖾𝗆𝗆𝗈 𝗉𝗈𝗍𝗎𝗍𝗂 𝗉𝗋𝖾𝗇𝖽𝖾𝗋𝖾 𝖺𝗅𝗆𝖾𝗇𝗈 𝗎𝗇 𝖻𝖾𝗅 𝖻𝗂𝖼𝖼𝗁𝗂𝖾𝗋𝖾 𝖽𝗂 𝖺𝖼𝗊𝗎𝖺 𝖿𝗋𝖾𝗌𝖼𝖺. 𝖤 𝗉𝗎𝗅𝗂𝗍𝖺. 𝖳𝗈𝗀𝗅𝗂𝖾𝗇𝖽𝗈𝖼𝗂 𝖽𝖺𝗅𝗅𝖺 𝗀𝗈𝗅𝖺 𝗊𝗎𝖾𝗅𝗅𝖺 𝗌𝖾𝗇𝗌𝖺𝗓𝗂𝗈𝗇𝖾 𝖺𝖼𝗋𝖾 𝖼𝗁𝖾 𝗊𝗎𝖺𝗅𝖼𝗎𝗇 𝖺𝗅𝗍𝗋𝗈 𝖺𝖻𝖻𝗂𝖺 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝖾𝗌𝗌𝖾 𝖺 𝖿𝖺𝗋𝖼𝗂 𝖻𝖾𝗋𝖾, 𝖺 𝗇𝗈𝗂 𝗍𝗎𝗍𝗍𝗂, 𝖺𝖼𝗊𝗎𝖺 𝗌𝗉𝗈𝗋𝖼𝖺», si chiude lo sfogo di Base51 Architettura.