Yuji Horii ospite del Sicilia Game Expo 2026: il padre di Dragon Quest arriva in Sicilia

Uno dei nomi più influenti della storia del videogioco sarà tra gli ospiti del Sicilia Game Expo 2026. Gli organizzatori hanno annunciato la presenza di Yuji Horii, autore e game designer giapponese noto in tutto il mondo per aver creato la celebre saga di Dragon Quest, considerata una delle pietre miliari del genere dei giochi di ruolo.

L’appuntamento è fissato per il 13, 14 e 15 novembre 2026 negli spazi di SiciliaFiera, a Misterbianco, dove migliaia di appassionati avranno l’opportunità di incontrare una delle personalità che hanno contribuito a definire il linguaggio del videogioco moderno.

Horii è universalmente riconosciuto come uno dei pionieri dei JRPG (Japanese Role-Playing Game). Con il primo Dragon Quest, pubblicato nel 1986, ha posto le basi di un genere che avrebbe influenzato intere generazioni di sviluppatori e milioni di giocatori. Tra coloro che hanno riconosciuto il suo contributo figurano figure di primo piano dell’industria come Hideo Kojima ed Eiji Aonuma.

Nel corso della sua carriera, Horii ha inoltre collaborato alla realizzazione di Chrono Trigger, uno dei videogiochi più celebrati di sempre, lavorando al fianco di Hironobu Sakaguchi, creatore della serie Final Fantasy, e del compianto Akira Toriyama, celebre mangaka e autore del character design del gioco.

Il suo contributo alla cultura videoludica è stato riconosciuto anche dal governo giapponese, che gli ha conferito l’Ordine del Sol Levante, un’onorificenza riservata a personalità che si sono distinte per il loro apporto alla società e alla cultura del Paese.

La partecipazione di Yuji Horii assume un significato ancora più speciale nel 2026, anno in cui ricorre il 40° anniversario della nascita di Dragon Quest. L’evento arriva inoltre mentre cresce l’attesa dei fan per Dragon Quest XII: The Flames of Fate, il prossimo capitolo della storica serie.

Con questo annuncio, il Sicilia Game Expo rafforza ulteriormente il proprio profilo internazionale, portando in Sicilia una delle figure più autorevoli e rispettate dell’industria videoludica mondiale. Per gli appassionati sarà un’occasione rara per incontrare dal vivo un autore che ha segnato la storia dell’intrattenimento digitale e continua, ancora oggi, a ispirare sviluppatori e creativi in tutto il mondo.

jacktoto