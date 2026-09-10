Cultura

33 anni di X-Files: il giorno in cui Mulder e Scully cambiarono la televisione

di Tindaro Guadagnini

10 Settembre 2026

Il 10 settembre 1993 andava in onda negli Stati Uniti il primo episodio della serie creata da Chris Carter. Da allora, misteri, alieni e teorie del complotto sono entrati nell’immaginario collettivo.

C’è una data che gli appassionati di fantascienza e televisione non hanno dimenticato: 10 settembre 1993. Quel giorno, negli Stati Uniti, andava in onda su Fox il primo episodio di X-Files, una serie destinata a diventare molto più di un semplice prodotto televisivo.

Sono trascorsi 33 anni da quel debutto e il fascino di X-Files continua a resistere al tempo. Al centro della storia c’erano due agenti dell’FBI apparentemente agli antipodi: Fox Mulder, interpretato da David Duchovny, convinto dell’esistenza di fenomeni paranormali e di una verità nascosta dal governo, e Dana Scully, interpretata da Gillian Anderson, medico e scienziata chiamata a verificare razionalmente le teorie del collega.

È proprio nel rapporto tra i due protagonisti che la serie trovò una delle sue chiavi di successo. Mulder crede; Scully dubita. Lui cerca risposte oltre i confini della scienza conosciuta, lei pretende prove. Una contrapposizione che, episodio dopo episodio, sarebbe diventata una delle coppie più celebri della storia della televisione.

«La verità è là fuori»

Lo slogan diventato simbolo della serie, “The Truth Is Out There”, racchiude perfettamente lo spirito di X-Files. Non soltanto alieni e fenomeni inspiegabili, ma soprattutto il dubbio, la ricerca della verità e la difficoltà di distinguere ciò che sappiamo da ciò che semplicemente crediamo di sapere.

La serie seppe inoltre intercettare un sentimento molto presente negli anni Novanta: la diffidenza nei confronti delle istituzioni, il mistero legato agli apparati governativi e il fascino delle teorie del complotto. Il celebre Uomo che Fuma, insieme alla mitologia della cospirazione e degli esperimenti segreti, contribuì a costruire un universo narrativo diventato immediatamente riconoscibile.

Ma X-Files non fu soltanto fantascienza. La serie alternava alla grande storia della cospirazione i cosiddetti episodi “monster of the week”: storie autonome, spesso inquietanti, nelle quali Mulder e Scully si trovavano ad affrontare creature, fenomeni paranormali e casi apparentemente impossibili.

Un’eredità ancora viva

Il successo della serie trasformò Duchovny e Anderson in star internazionali e contribuì a cambiare il modo di raccontare la fantascienza sul piccolo schermo. X-Files avrebbe conquistato un pubblico enorme, generato film, libri, videogiochi e un universo di fan ancora oggi particolarmente attivo.

A rendere la serie speciale fu anche la sua capacità di non offrire sempre risposte definitive. In un’epoca nella quale il pubblico televisivo era abituato a una narrazione più lineare, X-Files fece del dubbio un elemento centrale del racconto.

A 33 anni dal debutto, la domanda rimane dunque la stessa: quanto siamo disposti a credere a ciò che non possiamo spiegare?

Forse è proprio questo il segreto della longevità di X-Files. Perché, in fondo, la verità può essere là fuori. Ma il bello è continuare a cercarla.

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Tindaro Guadagnini