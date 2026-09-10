33 anni di X-Files: il giorno in cui Mulder e Scully cambiarono la televisione

Il 10 settembre 1993 andava in onda negli Stati Uniti il primo episodio della serie creata da Chris Carter. Da allora, misteri, alieni e teorie del complotto sono entrati nell’immaginario collettivo.

C’è una data che gli appassionati di fantascienza e televisione non hanno dimenticato: 10 settembre 1993. Quel giorno, negli Stati Uniti, andava in onda su Fox il primo episodio di X-Files, una serie destinata a diventare molto più di un semplice prodotto televisivo.

Sono trascorsi 33 anni da quel debutto e il fascino di X-Files continua a resistere al tempo. Al centro della storia c’erano due agenti dell’FBI apparentemente agli antipodi: Fox Mulder, interpretato da David Duchovny, convinto dell’esistenza di fenomeni paranormali e di una verità nascosta dal governo, e Dana Scully, interpretata da Gillian Anderson, medico e scienziata chiamata a verificare razionalmente le teorie del collega.

È proprio nel rapporto tra i due protagonisti che la serie trovò una delle sue chiavi di successo. Mulder crede; Scully dubita. Lui cerca risposte oltre i confini della scienza conosciuta, lei pretende prove. Una contrapposizione che, episodio dopo episodio, sarebbe diventata una delle coppie più celebri della storia della televisione.

«La verità è là fuori»

Lo slogan diventato simbolo della serie, “The Truth Is Out There”, racchiude perfettamente lo spirito di X-Files. Non soltanto alieni e fenomeni inspiegabili, ma soprattutto il dubbio, la ricerca della verità e la difficoltà di distinguere ciò che sappiamo da ciò che semplicemente crediamo di sapere.

La serie seppe inoltre intercettare un sentimento molto presente negli anni Novanta: la diffidenza nei confronti delle istituzioni, il mistero legato agli apparati governativi e il fascino delle teorie del complotto. Il celebre Uomo che Fuma, insieme alla mitologia della cospirazione e degli esperimenti segreti, contribuì a costruire un universo narrativo diventato immediatamente riconoscibile.

Ma X-Files non fu soltanto fantascienza. La serie alternava alla grande storia della cospirazione i cosiddetti episodi “monster of the week”: storie autonome, spesso inquietanti, nelle quali Mulder e Scully si trovavano ad affrontare creature, fenomeni paranormali e casi apparentemente impossibili.

Un’eredità ancora viva

Il successo della serie trasformò Duchovny e Anderson in star internazionali e contribuì a cambiare il modo di raccontare la fantascienza sul piccolo schermo. X-Files avrebbe conquistato un pubblico enorme, generato film, libri, videogiochi e un universo di fan ancora oggi particolarmente attivo.

A rendere la serie speciale fu anche la sua capacità di non offrire sempre risposte definitive. In un’epoca nella quale il pubblico televisivo era abituato a una narrazione più lineare, X-Files fece del dubbio un elemento centrale del racconto.

A 33 anni dal debutto, la domanda rimane dunque la stessa: quanto siamo disposti a credere a ciò che non possiamo spiegare?

Forse è proprio questo il segreto della longevità di X-Files. Perché, in fondo, la verità può essere là fuori. Ma il bello è continuare a cercarla.