Weekend eventi: al via le Giornate Fai di Primavera, ma anche Cannolo Festival

Dopo lo scorso weekend, durante il quale lo spettacolo L’Arte della Truffa di Biagio Izzo al teatro Abc di Catania ha rispettato le positive attese, anche questo weekend che segue la festa di San Giuseppe si preannuncia ricco di eventi in Sicilia.

Eventi a Palermo: teatro, musica e Cannolo Festival

L’attore napoletano sarà in scena con il suo spettacolo sempre al teatro Abc anche in questo weekend e nel prossimo dopo essersi esibito al teatro Golden di Palermo lo scorso martedì e lo scorso mercoledì. Nel capoluogo siciliano al teatro Al Massimo sarà proposto lo spettacolo Malinconico moderatamente felice di Massimiliano Gallo, ma soprattutto sarà il weekend del Cannolo Festival al Sanlorenzo Mercato tra domani e dopodomani. Un’occasione per gustare i cannoli dei maestri pasticceri della provincia di Palermo e di quella di Trapani, ma anche per ascoltare musica.

A completare il quadro nella provincia di Palermo il concerto dell’Orchestra Nazionale dei Conservatori al Teatro Massimo domenica 22 marzo 2026, l’omaggio a Mina al teatro Imperia di Monreale domani e la passeggiata immersiva Respiri di Primavera all’Orto Botanico di Palermo tra domani e dopodomani.

Catania tra spettacoli e mostre

Spostando l’attenzione a Catania al teatro Gulli va in scena questa sera alle 21 e domani e domenica alle 17,30 lo spettacolo firmato da Rosalba Mirci Io sono scintilla con Egle Doria e incentrato sulla felicità della donna. Al teatro Musco invece sarà la volta dello spettacolo L’alba del terzo millennio di Cosimo Coltraro ed Emanuele Puglia alle 21 di questi giorni, mentre tra le mostre va avanti la Animum in Fabula di Oreste Monaco alla Galleria Carta Bianca tra oggi e domani (domenica esclusa). Da non perdere la visita a Palazzo Zappalà Gemelli organizzata da Sicilia Gaia.

Messina: teatro e danza protagonisti

A Messina al teatro Vittorio Emanuele ecco lo spettacolo Fra’ – San Francesco, la superstar del Medioevo firmato da Giovanni Scifoni alle 21 di questa e di domani sera e alle 17,30 di domenica. Al Palacultura invece sarà la volta di La Dans du Pied, Apriti alla Gioia, la rappresentazione che pone al centro dell’attenzione la danze dei piedi alle 18 di domenica 22 marzo.

Messina: teatro e danza protagonisti

Nel Siracusano vanno invece avanti le feste dedicate a San Giuseppe a Melilli e a Lentini e allo Spazio San Sebastiano a Palazzolo Acreide parte questo sabato la mostra Prima della mia presenza, un viaggio fotografico nei luoghi del passato del fotografo Antonio Vacirca. A Ragusa oggi parte l’Ibla Meeting Art all’auditorium San Vincenzo Ferreri, una mostra d’arte e di pittura all’interno della quale ci saranno anche convegni e tanta musica.

Giornate Fai di Primavera e Ciokowine

Da non dimenticare che questo sarà il primo weekend delle Giornate Fai di Primavera, per quali diversi siti culturali delle province dell’Isola saranno aperti a tutti. Ad Alcamo è la volta del Ciokowine, che propone degustazioni e non solo dalla giornata di ieri e fino a domenica 22 marzo.