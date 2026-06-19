Weekend eventi: Eros Ramazzotti a Messina, Roberto Bolle a Palermo

Anche questo fine settimana si preannuncia ricchissimo di eventi in tutta la Sicilia tra musica, festival, cinema all’aperto, teatro, riti religiosi, gastronomia e grandi concerti.

A Palermo tra Porticello Fest e spettacolo di Roberto Bolle al Teatro Massimo

Nel palermitano il weekend è dominato dal Porticello Fest 2026, che trasforma il borgo marinaro di Santa Flavia in un grande palcoscenico a cielo aperto. L’evento si sviluppa lungo tre giornate consecutive e anima soprattutto l’area del Piano Stenditore, cuore della manifestazione.

Il festival si apre il 19 giugno con spettacoli e momenti di intrattenimento diffuso sul lungomare, proseguendo il 20 giugno con una serata dedicata alla musica live e ai DJ set che accompagnano il pubblico fino a tarda sera. Il 21 giugno rappresenta invece il momento conclusivo della festa, con un programma che unisce musica e spettacolo in un’atmosfera di grande partecipazione popolare.

Accanto al Porticello Fest, nel territorio provinciale si inseriscono anche altri appuntamenti culturali e musicali diffusi nei comuni dell’area palermitana, che contribuiscono a rendere il weekend particolarmente vivace tra eventi enogastronomici, spettacoli e iniziative locali.

Al Teatro Massimo andrà in scena Carvaggio, lo spettacolo che da domani e fino al 24 giugno vedrà protagonista il ballerino Roberto Bolle nel ruolo di Caravaggio.

Il Teatro di Verdura si prepara ad accogliere due appuntamenti musicali di grande richiamo che arricchiscono il panorama dei concerti estivi in Sicilia. Da un lato Delia Buglisi, tra le rivelazioni dell’ultima edizione di X-Factor, pronta a inaugurare il suo “Sicilia Bedda Tour” con uno spettacolo pensato per palchi importanti, dove musica, identità e visione artistica trovano una dimensione ancora più ampia. Un live che segna una nuova tappa del suo percorso artistico e che punta a valorizzare le sonorità e le radici siciliane in una chiave contemporanea. Dall’altro lato, arriva sullo stesso palco anche Enrico Nigiotti con il suo “Maledetti Innamorati Summer Tour 2026”, unica data siciliana del tour estivo. L’artista presenterà dal vivo il nuovo disco composto da undici brani, nati da un lungo lavoro di scrittura sviluppato negli ultimi due anni. Due concerti diversi ma accomunati da una forte carica emotiva e da una grande attenzione alla scrittura e all’interpretazione, che confermano il Teatro di Verdura come uno dei luoghi simbolo della musica live in Sicilia durante l’estate.

Giornata del Rifugiato a Catania, Cinema sotto le stelle a Motta S.Anastasia e Cosmo Fest ad Acireale

Il weekend catanese del 19–21 giugno 2026 è caratterizzato da un calendario molto variegato che unisce cultura, musica, cinema e appuntamenti sociali.

A Motta Sant’Anastasia prosegue l’iniziativa “Cinema sotto le stelle”, organizzata dall’Associazione Casa Normanna nel suggestivo scenario del Dongione Normanno. Si tratta di una rassegna di quattro serate cinematografiche all’aperto che porta il pubblico a vivere il cinema in un contesto storico unico, trasformando il borgo in una sala a cielo aperto immersa nella storia.

A Catania città, il 20 giugno si svolge la Giornata del Rifugiato, un evento dedicato all’inclusione e alla solidarietà che trasforma Piazza Dante in un grande spazio multiculturale. La giornata inizia nel tardo pomeriggio con una sfilata di moda interculturale e prosegue con interventi istituzionali e testimonianze, fino ad arrivare alla parte musicale della serata che, dalle 20:30, vede alternarsi sul palco numerosi artisti e gruppi della scena world music siciliana, con un programma che culmina in un grande finale collettivo.

Ad Acireale si tiene invece il Cosmofest 2026, un evento dedicato alla musica e all’intrattenimento giovanile che anima la città con spettacoli e performance live, creando un’atmosfera di festival urbano diffuso.

Nel territorio etneo, Zafferana Etnea ospita la rassegna “Musica a Zafferana – giugno 2026”, una serie di appuntamenti musicali estivi che valorizzano il centro del paese con concerti e serate all’aperto.

Sempre nell’ambito musicale e culturale si inserisce l’esecuzione de “La pazzia senile” di Adriano Banchieri, proposta dal Coro Tempus Jocundum, un evento dedicato alla musica corale rinascimentale che porta in scena un repertorio storico interpretato in chiave contemporanea.

La nightlife catanese si completa con la serata speciale “Festa Anni ’90” all’Afrobar, un evento revival che riporta il pubblico nelle atmosfere dance degli anni Novanta con DJ set e musica iconica del decennio.

A Messina grande concerto di Eros Ramazzotti, Taobuk a Taormina

Nel messinese il weekend è segnato da due eventi principali di grande richiamo.

Il primo è il concerto di Eros Ramazzotti, in programma il 20 giugno 2026 allo Stadio Franco Scoglio (San Filippo). Si tratta di una delle tappe del tour “Una Storia Importante World Tour”, che porta a Messina uno degli artisti italiani più conosciuti a livello internazionale, con un live atteso da migliaia di spettatori.

Dopo il successo del Taormina Film Festival a Taormina oggi parte il Taobuk, la rassegna dedicata ai libri con ospiti del calibro di Dacia Maraini e Urbano Cairo. La rassegna durerà fino al prossimo 22 giugno e la serata di gala di domani sarà trasmessa il prossimo 16 luglio su Raiuno in prima serata.

Accanto al grande evento musicale, il territorio propone anche la Bollita del Tonno, appuntamento gastronomico legato alla tradizione marinara messinese. Si tratta di un momento identitario della cultura locale, che unisce cucina tipica, socialità e valorizzazione del pescato del territorio.

Teatro Greco Siracusa: proseguono le rappresentazioni delle opere di Eschilo, Omero e Ovidio

A Siracusa il protagonista assoluto del weekend è il Teatro Greco, che ospita una ricca programmazione di rappresentazioni classiche.

Il 19 giugno va in scena “Persiani” di Eschilo alle 19:30, mentre il giorno successivo, il 20 giugno, è la volta dell’“Iliade” di Omero sempre alle 19:30. Il 21 giugno torna nuovamente “Persiani” di Eschilo nello stesso orario.

La giornata conclusiva del 21 giugno prevede inoltre due rappresentazioni de “Le Metamorfosi” di Ovidio, programmate alle 21:15 e alle 22:15, che chiudono il ciclo di spettacoli in uno dei luoghi teatrali più suggestivi al mondo.

Festa della Musica a Ragusa, proseguono le celebrazioni per San Pietro a Modica

Nel ragusano il weekend è dominato dalla Festa della Musica 2026, che coinvolge diversi comuni della provincia.

A Ragusa Superiore, il 19 giugno, la musica invade il centro storico partendo da Piazza Poste, Piazza San Giovanni e Via Roma, trasformando le strade in un percorso sonoro diffuso. Il giorno successivo, il 20 giugno, l’evento si sposta a Ragusa Ibla, dove i concerti animano il cuore barocco della città dal Duomo fino ai Giardini Iblei.

A Modica proseguono invece i festeggiamenti della Festa di San Pietro 2026, una celebrazione che si estende fino al 29 giugno e che include anche la tradizionale sfilata dei Santoni, elemento folkloristico di grande richiamo.

A Scicli, il 21 giugno, i festeggiamenti del SS. Salvatore includono alle 19:00 il “Girotondo musicale dalla Sicilia all’America”, seguito alle 23:30 dalla serata “90 Special” in Piazza Municipio, che chiude la giornata con musica e intrattenimento.

La Festa della Musica al Conservatorio Bellini di Caltanissetta

Nel capoluogo nisseno il 21 giugno alle ore 17:00 si svolge la Festa della Musica presso il Conservatorio Bellini, un evento dedicato alla musica e alle esibizioni dal vivo che coinvolge studenti e musicisti in un contesto culturale aperto alla città.

Sport, musica e festival diffusi tra Agrigento e la provincia

L’agrigentino propone un calendario molto ricco e articolato.

Tra il 20 e il 21 giugno si svolge lo Slalom Miniera Cozzo Disi a Casteltermini, Memorial Riccardo Arnone, evento sportivo dedicato al motorsport. Nello stesso periodo il Circolo dei Nobili ospita “Aria Book”, appuntamento culturale dedicato alla letteratura.

A Realmonte, in Piazza Umberto I, va in scena il Cuddiruni Fest, evento gastronomico e musicale che unisce tradizione e spettacolo. A Montevago, invece, si svolge “Oro Verde del Belìce”, con musica e degustazioni tipiche.

Il 21 giugno il programma si arricchisce con il “Rooftop Summer Fest – Pani cà musica”, che propone DJ set e intrattenimento serale, mentre al Teatro Andromeda si tiene il “Concerto e memoria”, evento musicale dal forte valore simbolico.

Sempre il 21 giugno, a Torre Carlo V, si svolge il Festival del Mare e del Gusto, una manifestazione che unisce cucina, cultura e spettacolo in una cornice sul mare.

Provincia di Trapani tra pani votivi, comicità e feste patronali

Nel trapanese il weekend è segnato da eventi diffusi.

A Salaparuta si svolge “L’Arte dei Pani Votivi”, evento culturale e religioso che celebra le tradizioni legate al pane rituale. A Baia Cornino continua il Cornino Comedy Bar, una rassegna di cabaret e spettacoli comici che anima le serate del litorale.

Ad Alcamo, invece, proseguono i festeggiamenti dedicati alla Santa Patrona, con celebrazioni religiose e momenti di intrattenimento che coinvolgono tutta la comunità.

Yoga Dey Festival a Enna

A Enna va in scena lo Yoga Day Festival 2026, evento dedicato al benessere, alla meditazione e alle discipline olistiche.