Il weekend appena trascorso ha visto Palermo protagonista con il concerto di Niccolò Fabi al Teatro Golden e il Radio Linetti Live Tour del conduttore radiofonico Linus. Per il cantante romano già l’esibizione al Teatro Metropolitan di Catania aveva rispettato le attese portando sul palco un’atmosfera intima e molto profonda.

Libertà negli occhi di Niccolò Fabi: un’anima introspettiva

Durante la replica al Teatro Golden di Palermo per il suo Libertà negli occhi tour il cantante romano ha messo in scena questa sua anima introspettiva che lo ha sempre contraddistinto nel suo repertorio e da chi ha assistito al suo concerto sui social l’esperienza è stata paragonata a una passeggiata fatta senza destinazione, ma per il puro piacere di farlo.

La partecipazione del pubblico si è fatta sentire e Niccolò ha regalato al pubblico una serata con tante emozioni condivise, ma anche con una certa dose di riflessione.

Linus coinvolge con il suo Radio Linetti Live Tour

Ma anche Linus con il suo Radio Linetti Live Tour al Teatro Al Massimo del capoluogo siciliano non è stato certo a guardare. Durante questo spettacolo Linus si è raccontato sin dai suoi esordi portando in scena anche i suoi momenti più privati, oltre ovviamente ai grandi successi professionali della sua carriera. Ad arricchire questo splendido racconto alcuni tra i brani più importanti della sua carriera.

La Italian Jazz Conference ad Agrigento e gli spettacoli teatrali

Anche la Italian Jazz Conference ad Agrigento ha riscosso un grande successo con la partecipazione di tantissima gente, così come per la rappresentazione dello spettacolo La Tempesta di William Shakespeare al Teatro Stabile di Catania. Rimanendo a teatro un grande successo ha riscosso anche lo spettacolo Lady Grey di Will Eno, con l’attrice Alice Giroldini e con la regia di Marco Maccier. La rappresentazione ha avuto luogo in un’atmosfera cupa e calda, nella quale l’attrice ha rispettato le attese, ovvero quelle relative al racconto di un ricordo d’infanzia che mostrava una dimensione piuttosto intima.