Cinema

Weekend al cinema: arriva Harry Potter e la pietra filosofale

di Giuliano Spina

29 Agosto 2026

Agosto volge al termine, ma per l’ultimo weekend le tre “cittadelle” cinematografiche del Catanese propongono i film del momento assieme a qualche novità.

Ecco la programmazione nei tre maggiori cinema di Catania e provincia oggi sabato 29 agosto e domani, domenica 30 agosto 2026.

Cinestar I Portali

Odissea: sabato, domenica

Spider Man-Brand New Day: sabato, domenica

Oceania: sabato, domenica

La Fine di Oak Street: sabato, domenica

One Night Only-Quando tutto è possibile: sabato, domenica

Insidious: sabato, domenica

3d – Oceania: sabato, domenica

Harry Potter e la pietra filosofale: domenica

The Dog Stars: sabato, domenica

Tony – Diario di un giovane cuoco: sabato, domenica

Terminator 2: sabato, domenica

Uci Cinema

Oceania: sabato, domenica

Spider Man-Brand New Day: sabato, domenica

Odissea: sabato, domenica

The Dog Stars: sabato, domenica

Insidious: sabato, domenica

One Night Only: sabato, domenica

Deep Water: sabato

Greta e le favole vere: domenica

Harry Potter e la pietra filosofale: domenica

The Space Belpasso

Oceania: sabato, domenica

Spider Man-Brand New Day: sabato, domenica

Odissea: sabato, domenica

The dog stars: sabato, domenica

Insidious: sabato, domenica

La vendetta perfetta: sabato, domenica

Harry Potter e la pietra filosofale: sabato, domenica

One night only: sabato, domenica

Couture: domenica

Tony – Diario di un giovane cuoco: domenica

La Fine di Oak Street: domenica

Camp Miasma: domenica

La piccola Amelie: domenica

Io sono la fine del mondo: domenica

Ghost: 2 big to rig: sabato

Ketticé: sabato, domenica

Terminator 2: sabato, domenica

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Giuliano Spina