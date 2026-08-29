Weekend al cinema: arriva Harry Potter e la pietra filosofale

Agosto volge al termine, ma per l’ultimo weekend le tre “cittadelle” cinematografiche del Catanese propongono i film del momento assieme a qualche novità.
Ecco la programmazione nei tre maggiori cinema di Catania e provincia oggi sabato 29 agosto e domani, domenica 30 agosto 2026.
Cinestar I Portali
Odissea: sabato, domenica
Spider Man-Brand New Day: sabato, domenica
Oceania: sabato, domenica
La Fine di Oak Street: sabato, domenica
One Night Only-Quando tutto è possibile: sabato, domenica
Insidious: sabato, domenica
3d – Oceania: sabato, domenica
Harry Potter e la pietra filosofale: domenica
The Dog Stars: sabato, domenica
Tony – Diario di un giovane cuoco: sabato, domenica
Terminator 2: sabato, domenica
Uci Cinema
Oceania: sabato, domenica
Spider Man-Brand New Day: sabato, domenica
Odissea: sabato, domenica
The Dog Stars: sabato, domenica
Insidious: sabato, domenica
One Night Only: sabato, domenica
Deep Water: sabato
Greta e le favole vere: domenica
Harry Potter e la pietra filosofale: domenica
The Space Belpasso
Oceania: sabato, domenica
Spider Man-Brand New Day: sabato, domenica
Odissea: sabato, domenica
The dog stars: sabato, domenica
Insidious: sabato, domenica
La vendetta perfetta: sabato, domenica
Harry Potter e la pietra filosofale: sabato, domenica
One night only: sabato, domenica
Couture: domenica
Tony – Diario di un giovane cuoco: domenica
La Fine di Oak Street: domenica
Camp Miasma: domenica
La piccola Amelie: domenica
Io sono la fine del mondo: domenica
Ghost: 2 big to rig: sabato
Ketticé: sabato, domenica
Terminator 2: sabato, domenica