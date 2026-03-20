Weekend al cinema: ecco Notte Prima degli Esami 3.0 e Idoli

Con l’inizio del weekend successivo alla festa di San Giuseppe le tre “cittadelle” cinematografiche di Catania e provincia tornato a proporre i film più in voga del momento assieme a delle novità, alcune delle quali molto attese dagli appassionati.
Ecco la programmazione delle tre maggiori sale cinematografiche di Catania e provincia per i giorni che vanno da oggi venerdì 20 marzo a domenica 22 marzo 2026.
Cinestar I Portali
Una battaglia dopo l’altra: venerdì, sabato, domenica
Buen Camino: venerdì, sabato, domenica
Cime Tempestose: venerdì, sabato, domenica
Scream 7: venerdì, sabato, domenica
Un bel giorno: venerdì, sabato, domenica
Jumpers: un salto tra gli animali: venerdì, sabato, domenica
Notte prima degli esami 3.0: venerdì, sabato, domenica
Il bene comune: venerdì, sabato, domenica
Reminders of Him: la parte migliore di te: venerdì, sabato, domenica
Gli occhi degli altri: venerdì, sabato, domenica
Idoli – Fino all’ultima corsa: venerdì, sabato, domenica
L’Ultima missione: Project Hail Mary: venerdì, sabato, domenica
Uci Cinema
L’Ultima missione: Project Hail Mary: venerdì, sabato, domenica
Idoli – Fino all’ultima corsa: venerdì, sabato, domenica
Jumpers: un salto tra gli animali: venerdì, sabato, domenica
Un bel giorno: venerdì, sabato, domenica
Arco: venerdì, sabato, domenica
Keeper – L’Eletta: sabato
Bluey al Cinema: Collezione Divertirsi con gli amici: domenica
Goat – Sogna in grande: domenica
Notte prima degli esami 3.0: venerdì, sabato, domenica
Reminders of Him: la parte migliore di te: venerdì, sabato, domenica
Return to Silent Hill: sabato
Scream 7: venerdì, sabato, domenica
The Space Belpasso
L’Ultima missione: Project Hail Mary: venerdì, sabato, domenica
Jumpers: un salto tra gli animali: venerdì, sabato, domenica
Un bel giorno: venerdì, sabato, domenica
Idoli – Fino all’ultima corsa: venerdì, sabato, domenica
Una battaglia dopo l’altra: venerdì, sabato, domenica
Notte prima degli esami 3.0: venerdì, sabato, domenica
Hamnet – Nel nome del figlio: venerdì, sabato, domenica
Il bene comune: venerdì, sabato, domenica
Reminders of Him – La parte migliore te: venerdì, sabato, domenica
Keeper – L’eletta: venerdì, sabato, domenica
I peccatori: venerdì, sabato, domenica
Scream 7: venerdì, sabato, domenica
Gli occhi degli altri: venerdì, sabato, domenica
Cime tempestose: venerdì, sabato, domenica
Arco: sabato, domenica
Bluey al Cinema: Collezione Divertirsi con gli amici: domenica