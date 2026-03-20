Cinema

Weekend al cinema: ecco Notte Prima degli Esami 3.0 e Idoli

di Giuliano Spina

20 Marzo 2026

Con l’inizio del weekend successivo alla festa di San Giuseppe le tre “cittadelle” cinematografiche di Catania e provincia tornato a proporre i film più in voga del momento assieme a delle novità, alcune delle quali molto attese dagli appassionati.

Ecco la programmazione delle tre maggiori sale cinematografiche di Catania e provincia per i giorni che vanno da oggi venerdì 20 marzo a domenica 22 marzo 2026.

Cinestar I Portali

Una battaglia dopo l’altra: venerdì, sabato, domenica

Buen Camino: venerdì, sabato, domenica

Cime Tempestose: venerdì, sabato, domenica

Scream 7: venerdì, sabato, domenica

Un bel giorno: venerdì, sabato, domenica

Jumpers: un salto tra gli animali: venerdì, sabato, domenica

Notte prima degli esami 3.0: venerdì, sabato, domenica

Il bene comune: venerdì, sabato, domenica

Reminders of Him: la parte migliore di te: venerdì, sabato, domenica

Gli occhi degli altri: venerdì, sabato, domenica

Idoli – Fino all’ultima corsa: venerdì, sabato, domenica

L’Ultima missione: Project Hail Mary: venerdì, sabato, domenica

Uci Cinema

L’Ultima missione: Project Hail Mary: venerdì, sabato, domenica

Idoli – Fino all’ultima corsa: venerdì, sabato, domenica

Jumpers: un salto tra gli animali: venerdì, sabato, domenica

Un bel giorno: venerdì, sabato, domenica

Arco: venerdì, sabato, domenica

Keeper – L’Eletta: sabato

Bluey al Cinema: Collezione Divertirsi con gli amici: domenica

Goat – Sogna in grande: domenica

Notte prima degli esami 3.0: venerdì, sabato, domenica

Reminders of Him: la parte migliore di te: venerdì, sabato, domenica

Return to Silent Hill: sabato

Scream 7: venerdì, sabato, domenica

The Space Belpasso

L’Ultima missione: Project Hail Mary: venerdì, sabato, domenica

Jumpers: un salto tra gli animali: venerdì, sabato, domenica

Un bel giorno: venerdì, sabato, domenica

Idoli – Fino all’ultima corsa: venerdì, sabato, domenica

Una battaglia dopo l’altra: venerdì, sabato, domenica

Notte prima degli esami 3.0: venerdì, sabato, domenica

Hamnet – Nel nome del figlio: venerdì, sabato, domenica

Il bene comune: venerdì, sabato, domenica

Reminders of Him – La parte migliore te: venerdì, sabato, domenica

Keeper – L’eletta: venerdì, sabato, domenica

I peccatori: venerdì, sabato, domenica

Scream 7: venerdì, sabato, domenica

Gli occhi degli altri: venerdì, sabato, domenica

Cime tempestose: venerdì, sabato, domenica

Arco: sabato, domenica

Bluey al Cinema: Collezione Divertirsi con gli amici: domenica

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Giuliano Spina