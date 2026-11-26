Testimonianze, contributi professionali e impegno delle associazioni al centro del dibattito promosso a Palazzo Beneventano in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Presente Giovanna Zizzo, madre di Lauretta Russo, uccisa dal padre nel 2014.

Fare rete tra associazioni, istituzioni e professionisti per contrastare la violenza di genere, promuovere la cultura del rispetto e rafforzare gli strumenti di prevenzione e sostegno alle vittime. È stato questo il filo conduttore dell’incontro-dibattito «La Voce dell’Innocenza», svoltosi ieri sera nella sala conferenze di Palazzo Beneventano, a Lentini, nell’ambito delle iniziative legate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’appuntamento ha riunito rappresentanti del mondo associativo, istituzionale e professionale, con l’obiettivo di accendere l’attenzione sulle diverse forme di violenza e sulla necessità di una risposta condivisa. L’iniziativa è stata promossa dai club service di Lentini, con il patrocinio dei Comuni di Lentini e Carlentini, e realizzata con il coinvolgimento dell’Archeoclub «Alfio Sgalambro», della Fidapa, del Kiwanis Club Lentini, del Rotary Club Lentini e dell’Associazione Forense.

A moderare l’incontro è stata la giornalista Emanuela Ruma, conduttrice di Radio Una Voce Vicina InBlu. In apertura sono intervenuti il sindaco di Lentini, Enzo Pupillo, l’assessore alla Pubblica istruzione Mariella Cristiano, la presidente della Fidapa Cristina Bosco, il presidente del Rotary Luca Marino e il presidente del Kiwanis Tino Baudo.

La testimonianza di Giovanna Zizzo e il ricordo di Lauretta

Tra i momenti più significativi della serata, la testimonianza di Giovanna Zizzo, madre di Lauretta Russo, la bambina uccisa dal padre nell’agosto 2014 a San Giovanni La Punta. Un intervento che ha riportato al centro del dibattito le conseguenze più drammatiche della violenza di genere e familiare, richiamando l’attenzione sulla tutela dei minori e sulla necessità di riconoscere e affrontare tempestivamente le situazioni di rischio.

Il confronto è proseguito con gli interventi della psicologa Assunta Ficili, della criminologa Stefania Sampugnaro e dell’avvocata Daniela Bandiera, presidente dell’Associazione Forense Lentinese. I contributi hanno approfondito i temi della prevenzione, del sostegno alle vittime e dell’importanza di diffondere una cultura fondata sul rispetto, sulla consapevolezza e sulla responsabilità.

Fare rete per costruire una comunità più consapevole

Nel corso dell’iniziativa è stato ribadito il valore della collaborazione tra realtà associative, istituzioni e figure professionali: una rete capace di favorire l’ascolto, offrire supporto e contribuire alla costruzione di percorsi di protezione per chi subisce violenza.

«La lotta contro ogni forma di violenza di genere non può conoscere pause né indifferenza. Fare rete tra associazioni, professionisti e istituzioni significa costruire comunità più consapevoli e capaci di proteggere le persone più fragili», ha dichiarato Melissa Abbandonato, presidente del Lions Club Lentini, al termine dell’incontro.

Abbandonato ha inoltre sottolineato l’impegno del club service nelle iniziative dedicate alla tutela della dignità umana e alla difesa dei diritti. «Con la partecipazione a questo service – ha aggiunto – il Lions Club Lentini rinnova il proprio impegno a essere presente in tutte le battaglie che riguardano la tutela della dignità umana, la difesa dei diritti e il contrasto alla violenza sulle donne e di genere».

Un impegno che, ha spiegato la presidente, si traduce in attività di informazione, educazione e sensibilizzazione, nella convinzione che il cambiamento culturale passi dall’ascolto, dalla condivisione e dall’assunzione di una responsabilità collettiva.