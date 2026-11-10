Forbes Under 30: quattro siciliani nella lista

Dalla danza classica alla divulgazione d’arte, dal cinema a un progetto nato sui social e diventato un’impresa. Quattro percorsi diversi, un legame con la Sicilia che emerge dalle biografie.

La lista Forbes Under 30 2026 attraversa musica, cinema, arte, sport e impresa. È divisa per settori, non per provenienze: per trovare la Sicilia bisogna seguire le storie dei singoli. Ne emergono quattro: Tecla Insolia, Simone Agrò, Sabrine El Mayel e Andrea Puccio. Due sono nati sull’isola, uno ne è originario e una porta con sé le radici siciliane dei genitori.

Le loro strade passano per palcoscenici, set, piattaforme digitali e città lontane. In comune hanno un punto di partenza che ciascuno ha trasformato a modo proprio: in una disciplina, in un linguaggio, in un progetto capace di trovare pubblico anche fuori dall’isola.

Simone Agrò, da Realmonte all’Opera di Roma

Simone Agrò è nato ad Agrigento nel 1998 e ha mosso i primi passi nella danza a Realmonte. Aveva quattro anni quando ha cominciato a studiare alla scuola Progetto Danza delle sorelle Bartolomeo. A dodici anni, notato dall’étoile Alessandro Molin, ha ottenuto una borsa di studio per la Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma; dopo il diploma è entrato nella compagnia.

Da allora il suo percorso si è costruito dentro il repertorio classico e contemporaneo. Ha interpretato ruoli da protagonista in balletti come Don Chisciotte, Il Corsaro, Romeo e Giulietta e La Bayadère, oltre a lavori firmati da coreografi internazionali. Nell’ottobre 2025 è stato nominato Primo Ballerino del Teatro dell’Opera di Roma, su proposta della direttrice del Corpo di Ballo Eleonora Abbagnato. Forbes lo ha inserito nella categoria Art & Culture.

È una storia che comincia in una scuola di danza della provincia agrigentina e arriva a uno dei ruoli più ambiti della scena italiana. Il salto è grande; la traiettoria, invece, è fatta di anni di studio, formazione e lavoro in compagnia.

Sabrine El Mayel, l’arte spiegata attraverso i dettagli

Sabrine El Mayel è nata a Caltagirone nel 1996, da genitori tunisini. Pittrice e divulgatrice d’arte, ha portato sui social un modo narrativo di guardare i quadri: si ferma su uno sguardo, una postura, un dettaglio dello sfondo, e da lì ricostruisce le storie e le emozioni che l’opera custodisce. Forbes l’ha scelta per la categoria Art & Culture.

Il suo progetto, Je Suis Sabrine, ha incontrato un pubblico ampio proprio rendendo accessibili opere e vicende che spesso restano confinate nei libri o nei musei. Nel 2024 ha pubblicato con BeccoGiallo Nessun dipinto mi spezzerà il cuore, un saggio illustrato che attraversa ventidue capolavori: da Degas a Van Gogh, da Chagall a Magritte. Le tele diventano racconti, i dettagli indizi, la storia dell’arte una materia da osservare senza soggezione.

La sua biografia tiene insieme più appartenenze: è nata in Sicilia, ha radici familiari tunisine e un’origine berbera. Una combinazione che non ha bisogno di essere semplificata per risultare leggibile. Anche il suo lavoro si muove tra linguaggi e pubblici diversi, con l’arte come punto d’incontro.

Tecla Insolia, tra musica, cinema e radici siracusane

Tecla Insolia è nata a Varese e cresciuta a Piombino. La Sicilia arriva nella sua storia attraverso la famiglia: il padre è originario di Floridia, la madre di Solarino. Lei stessa ha raccontato di essere cresciuta ascoltando i ricordi dei genitori, emigrati in Lombardia.

La musica è stata il primo spazio in cui si è fatta conoscere. Ha iniziato a cantare da bambina, ha vinto Sanremo Young nel 2019 e l’anno successivo è arrivata seconda tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo con 8 marzo. Intanto, il percorso da attrice prendeva forma: dalla fiction L’allieva al ruolo di Nada nel film televisivo La bambina che non voleva cantare.

Nel 2025 è arrivato il David di Donatello come migliore attrice protagonista per L’arte della gioia, la serie diretta da Valeria Golino e tratta dal romanzo di Goliarda Sapienza. Per Forbes è nella categoria Entertainment. La sua carriera attraversa così due discipline, canto e recitazione, senza che l’una cancelli l’altra. Le origini siciliane restano parte della sua storia, accanto alla formazione toscana e a un percorso artistico già ricco di passaggi importanti.

Andrea Puccio, da Carlentini a Londra

Andrea Puccio è originario di Carlentini, in provincia di Siracusa. Nel 2015, a diciannove anni, è partito per Londra con un biglietto di sola andata. Due anni dopo ha fondato La Tua Londra, inizialmente una community social rivolta agli italiani interessati alla città. Nel tempo, il progetto si è allargato fino a diventare un’agenzia che organizza tour guidati in italiano.

La crescita del progetto racconta un passaggio ormai frequente nell’economia digitale: una pagina costruita attorno a contenuti e consigli diventa prima una comunità, poi un servizio. Nel caso di Puccio, la conoscenza quotidiana di Londra si è trasformata in itinerari, esperienze e una guida pubblicata da Mondadori, La tua Londra. 5 percorsi per scoprire la città. Forbes lo ha inserito nella categoria Media & Marketing.

Quattro percorsi lontani tra loro, dalla sala prove di Realmonte alle strade di Londra, dai dipinti raccontati online ai set cinematografici. La loro geografia non coincide con un solo luogo: si sposta, si allarga, cambia forma. Ma in ciascuna storia la Sicilia resta riconoscibile, come origine, famiglia o primo tratto di strada.