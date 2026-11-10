Ricerca oncologica in Sicilia, a Catania la prima Charity Dinner di Fondazione Humanitas Sicilia

Sabato 28 novembre Palazzo Biscari ospiterà una serata di gala dedicata alla raccolta fondi per sostenere progetti scientifici nell’Isola. L’iniziativa punta a rafforzare la collaborazione tra comunità scientifica, istituzioni, imprese e società civile.

Sostenere la ricerca oncologica e contribuire allo sviluppo di nuove opportunità per la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura dei tumori. È questo l’obiettivo della prima Charity Dinner organizzata da Fondazione Humanitas Sicilia, in programma sabato 28 novembre a Palazzo Biscari, a Catania.

L’iniziativa nasce per raccogliere fondi destinati a progetti di ricerca scientifica in Sicilia, con particolare attenzione all’innovazione terapeutica e alla medicina personalizzata. Una serata che intende coinvolgere istituzioni, mondo imprenditoriale e società civile, rafforzando il legame tra ricerca, sistema sanitario e territorio.

Una serata di solidarietà a sostegno della ricerca

La Charity Dinner si svolgerà nella cornice di Palazzo Biscari e sarà accompagnata da un percorso enogastronomico che valorizzerà alcune eccellenze siciliane.

Il menù sarà curato dallo chef Seby Sorbello, con una selezione di vini dell’Etna serviti dai sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier (AIS) di Catania. A completare la proposta saranno le granite del Bam Bar di Taormina.

L’appuntamento vuole essere anche un’occasione di incontro tra rappresentanti del mondo scientifico, istituzioni, imprese e cittadini, chiamati a partecipare a un progetto comune: sostenere concretamente il progresso della ricerca oncologica nell’Isola.

Fondazione Humanitas Sicilia: investire nella ricerca per migliorare le cure

La ricerca oncologica rappresenta la missione prioritaria di Fondazione Humanitas Sicilia, che attraverso le donazioni sostiene il lavoro dei ricercatori sul territorio. L’obiettivo è contribuire allo sviluppo di strumenti diagnostici e terapeutici sempre più efficaci, favorendo il trasferimento delle conoscenze scientifiche nella pratica clinica.

Un impegno che richiede risorse, continuità e collaborazione tra competenze diverse. La complessità delle sfide oncologiche rende infatti necessario investire non soltanto nelle tecnologie, ma anche nella formazione, nella ricerca multidisciplinare e nello sviluppo di percorsi di cura sempre più personalizzati.

«Le sfide dell’oncologia sono di straordinaria complessità e richiedono competenze multidisciplinari, tecnologie avanzate, continuità negli investimenti e una visione di lungo periodo», sottolinea il professor Alessandro Repici, presidente di Fondazione Humanitas Sicilia e direttore scientifico di Humanitas Istituto Clinico Catanese.

Repici evidenzia il valore della partecipazione collettiva nel sostenere il lavoro dei ricercatori e nel favorire nuove prospettive per la medicina: «Sostenere il lavoro dei Ricercatori in Sicilia significa incoraggiarli favorendo nuove scoperte e lo sviluppo di strategie diagnostiche e terapeutiche sempre più efficaci, mirate e personalizzate».

Da qui l’invito rivolto al tessuto imprenditoriale, alle istituzioni e a tutti coloro che riconoscono il valore della ricerca scientifica e dell’impegno quotidiano dei professionisti della sanità. «Ogni donazione per noi è una risorsa preziosa per consolidare i progetti in corso e avviare nuove linee di studio», aggiunge Repici.

Come partecipare alla Charity Dinner

Le prenotazioni per la prima Charity Dinner di Fondazione Humanitas Sicilia sono già aperte. La serata è rivolta alle imprese, agli stakeholder del territorio e a tutti coloro che desiderano contribuire al sostegno della ricerca oncologica.

È possibile riservare un posto a tavola attraverso il sito ufficiale della Fondazione, nella pagina dedicata all’iniziativa:

www.fondazionehumanitassicilia.it/charity-dinner-2026

La raccolta fondi punta a trasformare un momento di convivialità in un gesto concreto di solidarietà. L’iniziativa richiama così l’importanza di un’alleanza tra comunità scientifica, sistema produttivo e società civile: una collaborazione che può contribuire a sostenere nuove linee di ricerca e a costruire prospettive migliori per la prevenzione e la cura delle patologie oncologiche.