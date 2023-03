L’Associazione “Futuro 21”, in prossimità della giornata internazionale della persona down che si tiene il 21 marzo, ha organizzato un evento domenica 19 marzo al meraviglioso Palazzo Biscari, “La Festa di Primavera”, in collaborazione con la Fisascat-Cisl e altri sponsor, per una serata d’arte e raccolta fondi in favore della vivace comunità di famiglie e cargiver delle persone down a sostegno del progetto “Una Casa per NOI” per promuovere la partecipazione attiva e il raggiungimento di obiettivi di autonomia e vita indipendente.

“Whit us, not for us: insieme a noi, non al posto nostro”, frase chiave della Festa. Protagonisti sono stati tutti i ragazzi e le ragazze dell’associazione Futuro21, ognuno con un ruolo.

Delle performance emozionanti all’insegna della diversità, intesa nel suo senso più puro, come simbolo di vera e propria bellezza. Il pubblico ha amato ogni attimo della serata manifestando stupore e apprezzamento con vere e proprie “standing-ovation” e non solo, durante le coreografie di danza, il pubblico ha interagito attivamente con applausi a ritmo di musica.

A raccontare lo splendido palazzo Biscari sono stati direttamente ragazzi e ragazze dell’associazione Futuro21 introducendo la serata – come chaperon – con brevi cenni didascalici sulla magnifica location, dove si è esibita l’associazione di danze storiche. Gli ingredienti ci sono tutti, musica, danza, recitazione ed emozione, in poche parole: Festa.

L’incontro è cominciato con un “elogio alla diversità” letto e interpretato da due ragazze dell’associazione, “Come te nessuno mai” di Luciana Littizzetto.

“Come te nessuno mai”:

«Secondo me la bellezza non vuol dire essere perfetti, ma vuol dire essere armonici dentro e fuori. Accettarsi per quel che si è. Lo dico per tutti i ragazzi che patiscono a scuola e tra gli amici, quelli che sono spesso vittima dei bulli. Ho una lettera per voi. E se invece non sei così bella? Se sei tonda e gentile come la Nocciola delle Langhe e nessuno ti guarda? E tu invece? Tu invece che sei maschio e ti senti medusa. Che non sei alto 1,90mt, che non hai settemila muscoli. Tu che porti la stessa felpa da un mese, perché solo con quella ti senti un po’ corazzato. Che porti i capelli lunghi fino al naso così non si vede che ogni tanto piangi. Che devi fare? Nulla devi fare. Nulla. Solo lasciarti crescere in pace. Amarti… questo si. Perché la gente non sa quante cose belle ci sono dentro di te, è per quello che ti tormenta[…] Impara prima di tutto a piacere a te stesso, quello che pensi di te è molto più importante di quello che gli altri pensano di te. Lo diceva Seneca, che non era affatto uno stupido».

Performance teatrali e coreografie di danza:

C’è inoltre chi ha messo in scena una performance teatrale, altre persone hanno eseguito una coreografia di danza, alcuni si sono esibiti sulle musiche del brano “dove si balla”, con una coreografia che è già stata utilizzata per la giornata mondiale della disabilità, l’esibizione ha coinvolto tutti quanti gli invitati partecipanti.

La serata è stata presentata da Giuseppe Calcagno, attore di prosa, esperto in linguaggi contemporanei del teatro, diplomato presso la scuola “Teatro Clan dei Ragazzi Catania”, opera nell’ambito del teatro delle diversità con l’AIPD (Associazione Italiana Persone Down).

L’obiettivo dell’Associazione “Futuro 21”, fare un passo avanti verso il futuro

La presidente di Associazione “Futuro 21”, Anna Papale racconta le emozioni della serata: «La serata di ieri rappresenta tutto l’impegno che noi genitori abbiamo messo e continuiamo a mettere in questa associazione per dare opportunità ai nostri ragazzi. L’evento al di sopra di ogni aspettativa, ha avuto un grande successo, vedere il Palazzo Biscari pieno di persone e famiglie felici che condividono l’obiettivo di dare una mano e aprirsi a nuove diversità, per capire meglio cosa significa vivere espandendo le proprie prospettive. Abbiamo messo la società a conoscenza di ciò che i nostri ragazzi desiderano da tempo: avere una propria casa, luoghi in cui poter andare con i loro amici e le loro fidanzate e fidanzati, dove poter trascorrere delle giornate in libertà, al fine di costruire una propria vita con più autonomia pur sempre supervisionati. Bisognerebbe fare un passo in avanti verso il futuro».

Tra gli gli sponsor della serata: Imprint grafica insegne stampe digitali; Società di Danza Catania;ASI Sicilia; Laboratorio Teatrale in lingua e dialetto; Ristoworld Italy -Emergency; Mr Food Sicily; Controvento coop.soc. Onlus; Salini gioielleria;Accademia Sant’ Agata Catania Dance Ambassador; MARE Musei-Accessibilita-Ricerca-Esperienza -Laboratorio di innovazione sociale; Associazione Gurdastelle; Alì Forniture.