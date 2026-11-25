Parlare di “emergenza statistica” non è un’esagerazione: lo dicono i numeri del Tribunale di Catania, che il presidente Mariano Sciacca ha citato con la voce di chi sa cosa si nasconde dietro ogni cifra. «A partire dal 1° gennaio scorso, all’ufficio del Gip sono arrivati ben 824 procedimenti: 409 per maltrattamenti in famiglia e 415 per atti persecutori».

Una media di tre al giorno per reati da “codice rosso”. Il sesto tribunale d’Italia, alle prese anch’esso con una cronica carenza di risorse e di organici, è letteralmente ingolfato: 278 nuovi processi e una pendenza di oltre 1.100 procedimenti arretrati nella sezione dibattimentale. «Numeri dietro i quali», ha detto Sciacca, «ci sono bambini, donne, famiglie che vivono situazioni drammatiche e che meriterebbero assoluta priorità».

Il presidente è intervenuto all’incontro “Una rete per proteggere”, promosso dal Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Catania, in collaborazione con la Polizia di Stato e con il CUG dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Davanti a un fenomeno che chiede di essere affrontato su più piani, quantitativo e qualitativo, ha indicato una sola strada: «L’unica via d’uscita è far leva sulle reti, sull’insieme delle istituzioni, non solo giudiziarie o di forze dell’ordine, che attivino soprattutto quegli strumenti capaci di impedire che si arrivi alla fase patologica». Perché, ha spiegato, di fronte ai reati veri e propri, e in particolare ai femminicidi, l’intervento che resta è solo di tipo accertativo e repressivo.

L’appuntamento si è svolto questa mattina nell’aula magna del Palazzo centrale dell’Ateneo, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e ha visto una partecipazione numerosissima, sia tra i relatori sia tra il pubblico. L’incontro, aperto alla comunità accademica, a studenti e studentesse, ai professionisti e a tutta la cittadinanza, intendeva diffondere una cultura del rispetto, della parità e della tutela della dignità della persona, rafforzando il ruolo delle istituzioni e dei CUG nel promuovere ambienti di vita, di studio e di lavoro liberi da ogni forma di violenza, discriminazione e molestia, come hanno ricordato la prof.ssa Gabriella Nicosia, docente di Diritto del Lavoro e presidente del CUG d’Ateneo e la prof.ssa Liana Maria Daher, docente di Sociologia e delegata del Rettore ai Processi sociologici e del territorio e alla parità di genere, moderatrici delle tre sessioni.

«Occorre consolidare una rete interistituzionale che metta a sistema competenze, professionalità e strumenti di intervento differenti – ha osservato il rettore Enrico Foti, aprendo i lavori -. La presenza di rappresentanti della magistratura, delle forze dell’ordine, delle professioni, del mondo accademico e della ricerca restituisce, nella composizione stessa di questo convegno, il senso e il valore di questa rete. In questa prospettiva si collocano le azioni concrete che all’Università abbiamo intrapreso già nel primo anno del mio mandato: il nuovo Codice di condotta per la tutela della dignità delle persone e per la prevenzione delle molestie e lo sportello antiviolenza e antimolestie Spazio Sicuro UniCT, tra queste. Dobbiamo riuscire a trasmettere un messaggio inequivocabile: noi ci siamo. E dobbiamo esserci ovunque, insieme alle istituzioni, agli enti, ai formatori e agli operatori, in ogni contesto in cui si educano le persone, si costruiscono relazioni e possono emergere situazioni di vulnerabilità».

Dalla scuola deve partire il cambiamento. Lo ha ribadito il Questore vicario Salvatore Montemagno, che ha sottolineato la necessità di «condurre azioni educative a partire dalle aule» per scongiurare e contrastare un fenomeno sociale complesso e in continua evoluzione, intervenendo «con passione anche per trasmettere il senso della vita». Non si può prescindere, poi, da un maggiore equilibrio tra uomini e donne. Il direttore dei Laboratori Nazionali del Sud, Santo Gammino, ha infatti evidenziato come in questo contesto sia urgente raggiungere una presenza più paritaria negli studi e nelle carriere scientifiche, uno sforzo che l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha già intrapreso.

Anche le parole contano, e pesano. Isabella Altana, consigliera e componente del CPO dell’Ordine degli Avvocati, ha illustrato l’intervento d’urgenza e la procedura del “Codice Rosso”, richiamando poi l’attenzione sull’urgenza di abbandonare un linguaggio intriso di stereotipi di genere e discriminatorio, che talvolta si insinua perfino nelle aule di tribunale.

La giornata è poi proseguita con un confronto interdisciplinare ampio e denso, nato dall’esigenza di guardare in faccia la violenza contro le donne in tutte le sue forme, compresi l’abuso e il controllo coercitivo. Si è parlato di precarietà e di relazioni affettive disfunzionali, che generano insicurezze e malessere, e degli ostacoli che troppo spesso frenano le richieste di aiuto. Al centro anche i percorsi di tutela per le persone coinvolte e il ruolo delle istituzioni nel costruire contesti sicuri, sereni, inclusivi e rispettosi dei diritti.

Antonella Ninci, coordinatrice della Rete Nazionale CUG e presidente della Fondazione Rigel, ha analizzato il ruolo attivo dei CUG. La costituzionalista Ida Nicotra, presidente della Scuola Superiore di Catania, ha tracciato il percorso giuridico di tutela dei diritti, soffermandosi sul confine legale tra conflitto, molestia e reato: il culmine di una escalation che, passo dopo passo, diventa gelosia, controllo, isolamento e minaccia. L’ex magistrata Oriana Calabresi ha offerto riflessioni sulle reti di supporto e sull’importanza dell’autonomia economica.

L’ultima parte della giornata ha dato voce alle buone pratiche applicative, al riconoscimento precoce dei segnali di malessere e alle procedure d’intervento urgente. Deborah De Felice, docente di Sociologia del diritto e della devianza, ha trattato il controllo coercitivo come fenomeno sociale. Marina Quattropani, docente di Psicologia clinica, ha illustrato il progetto «Spazio sicuro Unict». Tiziana Ramaci, docente di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, ha portato l’attenzione sui segnali di disagio e sulle azioni proattive nei contesti lavorativi. Eleonora Giuffrida, dirigente medico e referente «Codice Rosa» al Policlinico «Rodolico-San Marco», ha illustrato l’accoglienza sanitaria e il percorso dedicato. La riflessione conclusiva è stata affidata ad Antonella Incicchitti, dirigente di ricerca e presidente del CUG INFN.

A tracciare il filo conduttore della giornata sono state le parole del rettore Foti: «Nel disagio ci si sente soli. Nella difficoltà può insinuarsi un senso di vergogna che impedisce persino di chiedere aiuto. È nella cultura, invece, che vive la speranza, che prende forma il cambiamento e che si costruiscono le condizioni per la cura. Ed è precisamente questa la responsabilità educativa, sociale e civile che, come Università, siamo chiamati ad assumere».