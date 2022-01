Via Castromarino, MS5: “Non tutte le famiglie riceveranno il risarcimento”

«Siamo vicini – dicono i rappresentanti del M5S di Catania – ai cittadini che si sono trovati costretti ad abbandonare le loro case in seguito al crollo avvenuto in corrispondenza degli scavi per la metropolitana. In quell’occasione, lo ricordiamo, solo per miracolo non ci scappò il morto. Ma il calvario di quelle famiglie non si è ancora concluso».