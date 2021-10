Vaccino, aperte prenotazioni terza dose per Over 60

Da oggi sarà possibile prenotare l’inoculazione della terza dose di vaccino per la fascia d’età degli over 60. Attivo, infatti, il sistema di prenotazione online canonico già adoperato per le altre dosi.

L’Italia continua nel percorso di somministrazione delle terze dosi di vaccino alla popolazione. Dopo gli over 80, L’unica condizione per effettuare la prenotazione è temporale: tutti gli over 60 che procederanno alla terza dose dovranno, infatti, far trascorrere almeno sei mesi dall’ultima dose di vaccino iniettata.

Restano immutate le modalità di prenotazione, che andiamo a riepilogare qui di seguito: ci si potrà prenotare recandosi sull’apposito sito o direttamente su quella della Struttura commissariale nazionale al seguente indirizzo:

Sempre attivo pure il numero verde 800.00.99.66, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. I dati da fornire all’operatore saranno i seguenti: codice fiscale del soggetto da vaccinare, numero della tessera sanitaria e recapito telefonico utile per qualsiasi comunicazione in merito all’appuntamento programmato.

La terza dose per il resto della popolazione, al momento, non è in programma. Si valuta giorno dopo giorno in base all’andamento dell’epidemia. Il richiamo nel mese di ottobre è stato deliberato soltanto per Over 80, personale e ospiti delle Rsa e sanitari a partire dai 60 anni, con patologie o con elevato livello di esposizione a infezione. Un potenziamento necessario per scongiurare ulteriori problematiche nei soggetti ritenuti più a rischio della popolazione italiana.