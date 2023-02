Dopo il successo in rimonta contro Papiro in trasferta, l’Universal Warriors Viagrande si gode il secondo posto in classifica nel girone I di Serie B con 28 punti. Un successo molto prezioso per i Warriors, il terzo consecutivo e soprattutto che arriva dopo una sosta lunga due settimane per dar spazio alla Coppa Italia.

Al termine della gara coach Trombetta ha commentato così il successo e la prestazione della squadra: “Partite facili fuori casa non ce n’è. Sia all’andata che adesso abbiamo sofferto il Papiro perché è una squadra che si allena tanto, ha un allenatore che sa come mette la squadra in campo e ci ha messi in difficoltà nel primo set. Siamo stati bravi a recuperarlo, non bravissimi a chiuderlo. Negli altri tre set abbiamo portato a casa una vittoria importantissima. Se vinci queste partite poi puoi andare a vedere i risultati degli altri. Se vuoi fare qualcosa di importante devi portare a casa successi come questi.”

Adesso per i Warriors un altro turno di riposo in cui potranno preparare al meglio il prossimo impegno di campionato in programma domenica 18 febbraio al Palabonini di Cinquefrondi contro la Diper Jolly Volley. Una gara fondamentale nella corsa per i playoff.

“Abbiamo due settimane – ha continuato Trombetta – per preparare e rodare l’intesa tra palleggiatore e qualche ruolo che al momento non sta funzionando. Arriveremo preparati contro una squadra che vuole fare il salto di categoria. Voglio andare a giocarmela.”