Dopo due settimane di stop causa Coppa Italia, ritorna il campionato e l’Universal Warriors Viagrande conquista 3 punti vincendo per 3-1 a Fiumefreddo contro la Costa Dolci Papiro.

Partita molto difficile per la Warriors contro un avversario motivato e dopo un lungo stop per via della Coppa Italia ma che conferma il trend positivo delle prime due giornate del girone di ritorno e aggiunge un altro piccolo tassello per la corsa ai playoff.

La partita

Il primo set inizia con un vantaggio evidente dei Warriors, poi qualche errore di troppo in battuta e una difesa claudicante, soprattutto a muro, consentono alla squadra avversaria di effettuare il sorpasso. Dopo un parziale di 23-20, i Warriors rimangono in scia portandosi in parità sul 24-24. Un ace di Pietro Parco consente il momentaneo sorpasso (24-25). Si lotta punto a punto, poi la resa dei Warriors che cedono così il set alla squadra ospitante per 29-27.

Nel secondo set i Warriors entrano in campo con un piglio decisamente diverso e con un Boscaini assolutamente trascinatore (in questo set mette a segno ben 8 punti). Un ace di Sanfilippo porta i Warriors ad un vantaggio di 4 punti, portandosi sul 4-8. La Papiro cerca di rimanere in partita ma i Warriors ormai sono dilaganti e chiudono il set per 17-25 con un muro di Sanfilippo.

Il terzo set inizia con un Boscaini strepitoso che mette a segno subito due punti fondamentali portando i Warriors sul 0-4. Sul 7-15 Frinzi Russo cerca di fare cambiare rotta ai suoi chiamando l’ultimo time-out a disposizione, ma ormai i suoi ragazzi sembrano ormai essersi arresi ai Warriors, davvero impeccabili, che chiudono il set per 14-25.

L’Universal Warriors Viagrande inizia il quarto set in maniera dilagante, tanto che sull’ace di Lopresti, che porta i suoi sul 1-4. Warriors impeccabili su tutti i fronti, tanto da far mantenere un discreto distacco sugli avversari sin dalle prime battute. Sul 17-23 gli avversari cercano di riavvicinarsi ma il set viene chiuso con determinazione dai nostri Warriors per 21-25.

Prossima settimana la Warriors osserverà una giornata di riposo, per poi riprendere sabato 18 febbraio, con una trasferta difficilissima e importantissima ai fini della corsa ai play-off a Cinquefrondi contro la Diper Jolly Volley.

Il Tabellino

Costa Dolci Papiro Fiumefreddo – Universal Warriors Viagrande 1-3 (29-27 18-25 14-25 21-25)

Arbitri: 1° Savà Susanna, 2° D’Avola Vera

UNIVERSAL WARRIORS VIAGRANDE:

Bottino (K), Boscaini, Nicolosi, Bandieramonte, Sanfilippo, Lopresti, De Costa (L) All. Saro Trombetta

COSTA DOLCI PAPIRO FIUMEFREDDO:

Nucifora Giuseppe (K), Basilicò Dario, Rapisarda Antonio, Testa Federico, Calabrese Giorgio, La Rosa Gianluca, Lo Schiavo Federico (L) All. Gaetano Frinzi Russo