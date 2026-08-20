Bollette, la truffa corre al telefono: 2,9 milioni di italiani nel mirino

Quasi 650 milioni di euro il danno stimato nell’ultimo anno. I falsi call center sono il principale strumento utilizzato dai truffatori. E a cadere nella rete non sono soltanto gli anziani: tra le fasce più colpite ci sono gli under 44

Una telefonata apparentemente innocua, una voce professionale dall’altra parte della cornetta e una frase studiata per mettere fretta: «La sua tariffa sta per cambiare», «Il contratto deve essere aggiornato», «Rischia un aumento in bolletta». È così che, sempre più spesso, la truffa entra nelle case degli italiani.

Il fenomeno continua a essere tutt’altro che marginale. Nell’ultimo anno 2,9 milioni di italiani sono stati vittime di una truffa o di un tentativo di frode legato alle bollette di luce e gas, per un danno economico complessivo stimato in quasi 650 milioni di euro. I dati arrivano da un’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research.

Numeri che, seppur in calo rispetto al passato, raccontano un problema ancora molto diffuso. Nel 2023 le persone coinvolte erano circa 4 milioni: in tre anni si è registrata quindi una diminuzione del 27%, un risultato che gli osservatori collegano anche alle campagne di sensibilizzazione e informazione avviate per contrastare il fenomeno.

Il telefono resta l’arma preferita

Il principale terreno di caccia dei truffatori sono i finti call center. Secondo l’indagine, il 68,2% dei casi è passato attraverso una telefonata. Il copione è spesso semplice: l’interlocutore si presenta come operatore del proprio fornitore di energia oppure come addetto a un generico servizio clienti e propone un presunto aggiornamento del contratto.

Seguono le false email, utilizzate nel 24,9% dei casi, e il tradizionale porta a porta, che raggiunge il 12,9%. Non mancano i canali più moderni: applicazioni di messaggistica istantanea nel 9,5% dei casi e social network nel 6%.

Il punto di forza della truffa è quasi sempre lo stesso: creare una situazione di urgenza. Il consumatore viene spinto a decidere immediatamente, senza avere il tempo di controllare l’identità dell’interlocutore, confrontare le informazioni o verificare direttamente con il proprio fornitore.

Giovani e laureati tutt’altro che immuni

C’è poi un dato che smentisce uno degli stereotipi più diffusi: le vittime non sono soprattutto gli anziani.

La fascia più esposta è quella tra i 35 e i 44 anni, con un’incidenza del 10,1%, mentre tra i 25 e i 34 anni si arriva al 9,2%, contro una media nazionale del 7%. Anche il livello di istruzione non rappresenta una barriera: l’indagine evidenzia infatti una maggiore incidenza delle frodi tra le persone con titolo di studio universitario.

La truffa, dunque, non punta necessariamente sulla scarsa dimestichezza con la tecnologia. Al contrario, può sfruttare proprio la quotidianità e la rapidità con cui oggi gestiamo telefonate, email, messaggi e contratti online.

Più della metà non denuncia

Ancora più significativo è il dato relativo alle denunce. Il 59,2% delle vittime non segnala l’accaduto.

Tra le ragioni indicate, il 36,1% considera il danno economico troppo basso per affrontare una denuncia, mentre il 22,7% ritiene di non poter comunque recuperare il denaro perso. Ma esiste anche una componente psicologica: il 16,8% ammette di essersi vergognato per essere caduto nella trappola e il 4,2% non ha denunciato per evitare che i familiari venissero a conoscenza dell’accaduto.

Un silenzio che rischia però di favorire la prosecuzione del fenomeno. Ogni episodio non segnalato lascia infatti meno tracce e rende più difficile ricostruire modalità e canali utilizzati dai truffatori.

Come riconoscere il raggiro

La prima regola è semplice: non avere fretta.

Una telefonata nella quale viene chiesto di confermare immediatamente dati personali, codici, informazioni bancarie o dettagli del contratto deve essere considerata con estrema cautela. Lo stesso vale per email e messaggi che invitano a cliccare su un link per evitare un’imminente sospensione della fornitura o per ottenere un presunto sconto.

Di fronte a un contatto sospetto è preferibile interrompere la comunicazione e contattare autonomamente il proprio fornitore utilizzando i recapiti ufficiali, senza richiamare il numero ricevuto nella telefonata o utilizzare i collegamenti presenti nel messaggio.

Anche chi si presenta alla porta di casa merita particolare attenzione. Un operatore che propone un nuovo contratto non deve essere confuso con il proprio fornitore: prima di firmare qualsiasi documento è necessario verificare con calma chi lo sta proponendo e quali condizioni vengono offerte.

La bolletta non deve diventare una porta d’ingresso

Il dato dei 2,9 milioni racconta un fenomeno che va oltre la semplice frode economica. La bolletta è diventata uno degli strumenti attraverso i quali i truffatori possono ottenere informazioni personali, modificare contratti o convincere il consumatore a compiere operazioni che non avrebbe mai effettuato in condizioni normali.

La diminuzione rispetto al 2023 rappresenta un segnale positivo, ma non basta. Informazione e prudenza restano le principali difese.

Perché davanti a una telefonata che promette un risparmio immediato o annuncia un problema urgente con luce e gas, la risposta migliore può essere anche la più semplice: fermarsi, non comunicare dati e verificare.

Una bolletta può essere cara. Una truffa può costare molto di più.