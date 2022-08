Troncato sul nascere il live di Niko Pandetta previsto nella discoteca Number One di Corte Franca. A raccontare l’accaduto è il proprietario Steven Basalari sul suo profilo Tik Tok.

«Volevo accontentare la mia clientela ma non è stato possibile», afferma nel video Basalari che mostra persino il contratto per l’esibizione già firmato.

«Voglio collaborare con le Forze dell’Ordine che non mi hanno imposto di annullare il live – specifica il titolare della discoteca già al centro di numerosi fatti di cronaca – ma chiesto una collaborazione con loro. Come ben sapete, nel momento storico in cui siamo, dove vediamo scene di violenza ovunque, per me avere l’appoggio delle Forze dell’Ordine è fondamentale».

Non è la prima delusione per il trapper catanese: i concerti del nipote del boss al 41 bis Turi Cappello vengono cancellati uno dopo l’altro. Secondo Niko Pandetta, infatti, lo Stato non gli permettere di cambiare vita, vietandogli di esibirsi per via del suo passato burrascoso. Proprio per questo motivo, sulle proprie storie Instagram, il cantante avrebbe espresso la volontà di organizzare live “segreti”.